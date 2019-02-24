Евровидение-2019: победа Maruv под вопросом, реакция соцсетей на скандал в нацотборе

Копірайт зображення UNIAN Image caption В финале украинского национального отбора на Евровидение победила певица Maruv с песней Siren Song

23 февраля победу в национальном отборе на Евровидение получила певица Maruv, но конкурс запомнился не столько ее выступлением, сколько скандалом вокруг нее и других исполнителей. Несмотря на формальный успех, участие Maruv в Евровидении до сих пор остается под вопросом.

Соцсети уже несколько дней подряд не утихают из-за скандала вокруг участников национального отбора.

Под шквал критики попали как победительница конкурса Maruv, так и другие конкурсанты, которых обвинили в том, что они дают концерты в России.

Больше всего досталось дуэту Anna Maria, участницы которого допустили неосторожные высказывания относительно Крыма.

Даже после того, как члены жюри и телезрители определились с победительницей, ее выступление на Евровидении до сих пор остается под вопросом.

В Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) уже подтвердили, что примут окончательное решение в течение суток.

Рассказываем, как развивался скандал и как на него реагировали соцсети.

С чего все началось

С тех пор, как стал известен список полуфиналистов украинского национального отбора на Евровидение, в соцсетях начала появляться критика в адрес отдельных участников конкурса - прежде всего она касалась их нежелание отказываться от концертов в России.

Напоминать об этом не забывал ведущий Сергей Притула, который во время телевизионных трансляций шоу в паузах между шутками уточнял у некоторых исполнителей их позицию относительно выступлений в соседней стране.

В ходе первого полуфинала солистка группы YUKO подтвердила, что выступала "дома". Она призналась, что является гражданкой России, но добавила, что уже около семи лет проживает в Украине. Уже в финале певица заверила, что не дает концертов в РФ более года и заявила, что хотела бы получить украинское гражданство.

Копірайт зображення YUKO Image caption В первом полуфинале выяснилось, что солистка группы YUKO имеет российское гражданство

На вопрос относительно выступлений в России пришлось отвечать и другим исполнителям - в частности, Maruv и Bahroma, которые объясняли, что таким образом "несут мир" и "музыка, как и любовь, не имеет границ".

Однако больше всего критики получили участницы дуэта Anna Maria - крымчанки Анна и Мария Опанасюк. Еще в начале февраля издание "Крым. Реалии" обнародовало материал, в котором говорилось о том, что их мать занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Крыма, а отец - судьи в местном Верховном суде.

В Украине они фигурируют в уголовных процессах о госизмене, а их имена можно найти в базе "Миротворец". Впоследствии появились сообщения, что мама артисток даже получила медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Еще больший шум вызвало интервью певиц на крымскотатарском телеканале ATR, которое они дали 21 февраля - за несколько дней до финала нацотбора.

На вопрос "Чей Крым?" они ответили "Крым наш, потому что это наш дом, мы там родились", так и не уточнив, кому, по их мнению, принадлежит полуостров, - Украине или России.

Что говорят Anna Maria и Maruv?

Вот как Анна и Мария Опанасюк (Anna Maria) высказались по поводу скандала, который возник вокруг них, сразу после своего выступления в финале.

"Мы всю последнюю неделю ощущаем на себе столько негатива из-за того, что обсуждают не столько нас как украинских певиц, не столько наше выступление, сколько обсуждают наших родителей. И знаете, все вокруг говорят, что Украина идет в Европу, а мы себя сейчас чувствуем так, будто это тридцатые годы в СССР, когда нас просто заставляют отказаться от наших родителей".

"Свой выбор мы сделали давно, родители сделали свой, но это все равно наши родители, которых мы любим, - не сдерживая слез заявила одна из участниц группы. - Если бы перед нами встал вопрос: выбрать конкурс или выбрать родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей. Надеюсь, люди нас в этом поймут".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Больше всего критиковали участниц дуэта Anna Maria. Во время финала они расплакались и заявили, что "их заставляют выбирать между конкурсом и родителями"

"Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы никаких законов Украины не нарушали, не сделали ничего плохого, придерживаемся всех правил национального отбора и не давали концертов в России. Нам очень жаль, что нас судят не столько по нашим делам, по нашему творчеству, сколько по заголовкам в прессе и лозунгам. Мы любим Украину".

"Далеко не все понимают, как это - оказаться в такой ситуации, в которой оказалась наша семья. В каждой семьи есть свои обстоятельства: не все их знают, зато все судят".

Победительница финала Maruv, комментируя претензии в свой адрес относительно выступлений в России, сказала: "Хочу напомнить, что Евровидение как раз и создали после Второй мировой войны для того, чтобы объединять страны, чтобы появился какой-то общий праздник. В первую очередь это песенный конкурс, а не политика. Да, у меня много фанатов в разных странах, они приходят на мои концерты в разных городах, в России тоже. Многие в России прекрасно относится к Украине. Не все там плохие, нельзя судить всех".

На прямой вопрос, считает ли она Крым украинским, Maruv ответила: "Конечно, это Украина".

Что говорят судьи нацотбора?

Наиболее эмоционально среди всех судей конкурса высказывалась Джамала. Еще в начале финала она заявила, что позиция человека, который представляет страну на международном конкурсе - не менее важная, чем его умение петь и устраивать шоу.

"Когда ты просто поешь, несешь свою музыку в массы, демонстрируешь себя как артиста, ты можешь петь где угодно и выражать любую позицию - согласен ты с государством или нет. Но если ты едешь на конкурс и представляешь на нем целую страну, ты должен отвечать за всех нас. Там будут пресс-конференции и тебе как артисту придется отвечать на любые вопросы: в частности, и о стране, и о том, что в ней происходит".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Джамала раскритиковала позицию группы Anna Maria по Крыму

Отвечая на слова участников Anna Maria о том, что их заставляют выбирать между конкурсом и родителями, Джамала, которая также родом из Крыма, заявила: "Я так же выбрала родителей, но при этом я не могу поехать в Крым, потому что это оккупированная территория. И я не могу понять ваше "выдающееся" интервью ATR. С одной стороны, я должна судить вас как профессионалов - вы действительно прекрасно поете. Но вы понимаете, что люди, которые едут от Украины на Евровидение, будут представлять всех нас?"

"Как вы можете говорить вот все это в интервью? Есть только один ответ на этот вопрос (о Крыме. - Ред.): "Крым - это Украина. Крым оккупирован. Крым аннексирован. У нас идет война. Все".

Андрей Данилко, другой судья конкурса, был более краток: "Важны и песня, и позиция. Это очень важно, сейчас такое время, поймите. К сожалению, это так. Зрителям скажу: голосуйте головой, а не сердцем".

Третий судья, Евгений Филатов, после выступления группы Anna Maria прокомментировал скандал вокруг них еще доступнее: "Простите, но боюсь, что вот это ваше вчерашнее интервью - это для вас полная ***".

Реакция соцсетей и призывы пересмотреть результаты конкурса

Вскоре после известия о победе Maruv первыми впечатлениями от результатов конкурса поделился Сергей Притула, который провел параллели между нацотбором и предстоящими президентскими выборами в Украине.

"Вот вам сегодня конкретный намек на то, что будет на президентских выборах, если вы не придете на участок. Потом останется только ручками в воздухе размахивать", - написал он.

Недовольства не скрывали и другие интернет-пользователи: "Наши моряки сидят в российском плену. Наши солдаты сидят в российской тюрьме. 10000 погибших украинцев от развязанной Россией войны. А вы выбрали от Украины певицу, у которой 6 апреля сольный концерт в Москве, а 12 апреля - в Санкт-Петербурге. Что с нами не так?", - спрашивает Алексей Давиденко.

"Победила тупость с российским уклоном, увы и ах. Хотя вообще-то не смертельно. Но это - тот колокол, который может прозвонить 31 марта, когда победит тоже пророссийская тупость", - добавляет пользовательница Mari Krema.

А вот как на неспособность артистов четко выразить свою политическую позицию отреагировал журналист Иван Гребенюк: "Я просто хочу ответить всем "звездным голубям мира" - вот эта девочка намного мудрее вас, и она знает ответ на вопрос о том, "чей Крым", "откуда агрессия", "кто агрессор" и "есть ли в Украине война" ... А вы несите дальше "свое коммерческое искусство" и желательно не возвращайтесь из-за "поребрика" никогда".

Многие пользователи стали призывать НСТУ, несмотря на результаты конкурса, не подписывать соглашение, которое даст Maruv право представлять Украину на конкурсе Евровидение в Израиле.

"Я слышал песни группы MARUV раньше. Стільно модно маладьожно. Но ... Хочешь выступать в России - пожалуйста. Езжай и не возвращайся. А представлять Украину не имеешь права. Если " UA: Суспільне мовлення" подпишет соглашение с коллаборационистами и русофилами из MARUV - грош цена такому "Суспільному". Мою поддержку оно потеряет", - пишет Юрий Дюг.

Похожее мнение высказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко: "Представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", - написал он.

Skip Twitter post by @KyrylenkoVyach Про Нацвідбір на «Євробачення». Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником УКРАЇНИ не може бути артист,який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 февраля 2019 г.

"Оголтелый псевдопатриотизм"

Несмотря на всю критику, в соцсетях есть и немало пользователей, которые, наоборот, поддержали победу Maruv. Часть из них вообще обошли вниманием политические дискуссии и отмечали хорошие перспективы певицы на конкурсе в Тель-Авиве.

"Сказать, что это круто - ничего не сказать, очень рада, что увидела вживую такую крутую исполнительницу", - написала пользовательница Алиса Рудина.

Блогер Ольга Шарий назвала шквал критики в адрес Maruv проявлением "оголтелого псевдопатриотизма". Ее публикация получила большую поддержку, собрав более двух тысяч "лайков".

"48 часов на окончательное решение"

Еще до начала финала нацотбора Зураб Аласания сообщил, что независимо от голосования членов жюри и телезрителей окончательное решение по представительству Украины на Евровидении будет принимать именно НСТУ, которая и будет решать: подписывать соглашение с исполнителем или нет.

"Почти все участники, прошедшие круги отбора и попавшие в финал, в своей жизненной или карьерной деятельности так или иначе связаны с РФ. Гастролями, паспортами или родственниками; культурными или творческими связями. Это свидетельствует не о том, что их отбирали специально по этому критерию, как говорят самые горячие головы из числа общественных активистов", - пишет Аласания.

Копірайт зображення UKRINFORM

"Это свидетельствует о гораздо более плохой и опасной вещи. А именно: в то время, когда украинское общество ищет и вырабатывает новые правила безопасности в состоянии войны, которую РФ ведет с Украиной, - украинская сфера культуры в целом и музыки в частности (особенно - шоу-бизнес) - все еще интегрирована в российщину больше, чем мы с вами представляем. И, конечно больше, чем нам хотелось бы".

Гендиректор НСТУ также добавил, что проблему нельзя решить простой отменой результатов нацотбора.

Позже член правления НСТУ Александра Кольцова сообщила "Громадскому", что представителя Украины окончательно согласуют в течение 48 часов.

"Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, еще не приняло окончательного решения", - заявила она.

"В обществе сейчас существуют различные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - добавила Кольцова.

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