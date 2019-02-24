Китайские фонарики на Певческом поле - фотогалерея
Фестиваль гигантских китайских фонарей открыли в центре Киева на Певческом поле.
На его территории разместили световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю китайскую сказку или легенду.
Особенно организаторы гордятся "садом" панд и пингвинов, а также фигурой дракона, которая достигает 40 метров в длину.
Ежегодно подобную выставку проводят в 40 странах мира.
Всего на Певческом поле создали более 30 инсталляций.
"История древнего Китая всегда завораживала и не оставляла равнодушным. Императоры, самураи, драконы - тысячелетние истории, дошедшие до нас в легендах!", - рассказывают организаторы.
"Это, пожалуй, самая милая группа в мире. Посмотрите, как они старательно играют ...", - делятся впечатлениями организаторы о световых фигурах насекомых-музыкантов.
Фестиваль продлится до 31 марта.