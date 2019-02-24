Первая роль в кино - номинация на "Оскар": история Ялицы Апарисио

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ялица Апарисио пошла на кастинг только из-за уговоров сестры. А теперь она - номинантка на "Оскар" вместе с Гленн Клоуз, Оливией Колман и Леди Гагой

Снявшись в новом фильме Альфонсо Куарона "Рома" ("Рим"), Ялица Апарисио впервые попробовала себя в кино. Но это не помешало ей получить номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая актриса". Если она победит, то также станет первой латиноамериканкой, получившей премию в этой номинации.

"Рома" - черно-белый автобиографический фильм Альфонсо Куарона, который в этом году получил сразу 10 номинаций на "Оскар".

Эта лента уже вошла в историю, став первым проектом Netflix, который претендует на победу в категории "Лучший фильм года".

Но среди всех потенциальных наград особенно выделяется та, которую могут присудить именно Ялице Апарисио.

Актерский дебют

Феномен Апарисио объясняется не только тем, что впервые в истории "Оскара" эту премию может получить латиноамериканка. Дело еще и в том, что роль в фильме "Рома" стала для мексиканки первой в жизни.

На самом деле у нее даже нет актерского образования.

Принять участие в кастинге для "Ромы", который проходил в 2017 году, 25-летнюю Ялицу уговорила ее сестра Эдит, молодая актриса, которая на момент начала кастинга была на последних месяцах беременности.

Копірайт зображення Netflix Image caption Фильм "Рома" получил сразу 10 номинаций на "Оскар"

Ялица не имела за плечами никакой профессиональной подготовки, кроме учительской. Впрочем она, как и ее сестра, не подозревала, что уже имеет преимущество перед другими претендентками на роль - она ​​была очень похожа на Либорию "Либо" Родригес - няню, которая когда-то ухаживала за Альфонсо Куароном и другими детьми в его семье.

Пробы, "торговля людьми" и жизнь в нищете

Именно роль няни Апарисио в итоге и сыграла в фильме, хотя ее героиню зовут Клео.

"Я не хотела идти на кастинг", - признается она в интервью британской газете The Guardian.

"Меня заставила сестра, потому что в нашу общину никогда не приходили люди, которые ищут актеров для кино".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тлахиако - родной город Апарисио, один из беднейших в Мексике

Женщина вообще опасалась, что на самом деле этот кастинг - схема для торговли людьми, поскольку не знала, кто такой Альфонсо Куарон.

Апарисио родилась и выросла в южном мексиканском городке Тлахиако, расположенном в 8 часах езды от столицы, города Мехико.

Тлахиако находится в регионе с многочисленными социальными проблемами. Здесь постоянно происходят беспорядки и насильственные преступления, связанные с торговлей наркотиками.

В январе здесь застрелили новоизбранного мэра города, Алехандро Апарисио - почти сразу после того, как он вступил в эту должность.

Ялица стремилась получить диплом учительницы, потому как для нее это был едва ли не единственный шанс обеспечить семью и выбраться из нищеты.

Ее мать, Маргарита, до сих пор работает няней и домашней уборщицей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мама Апарисио посетит церемонию "Оскара" вместе с дочкой

"Еще маленькой я помогала маме, чтобы она пораньше могла закончить работу", - вспоминает Апарисио.

Реальный жизненный опыт и внешнее сходство с "Либо" с избытком компенсировали недостаток актерских навыков.

Это подтвердили не только пробы на роль, но и признание американской киноакадемии.

Номинация на "Оскар"

За "Оскар" Апарисио будет соревноваться с достаточно серьезными соперницами: Гленн Клоуз, Оливией Колман и Леди Гагой.

Клоуз уже получила "Золотой глобус", на который мексиканку даже не номинировали.

Впрочем, Апарисио тоже побывала на этой церемонии, где привлекла к себе большое внимание.

"Снимаясь в фильме, я даже не ожидала, что после завершения съемок будут все эти красные дорожки и интервью", - искренне призналась она журналистам на церемонии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 25-летняя Ялица никогда не слышала об Альфонсо Куароне, пока не начала с ним работать

"Я понимаю, что теперь я пример для многих, и это такое классное ощущение - вдохновлять женщин, чтобы они не опускали рук. Я просто счастлива, что я здесь".

Мечты сбываются

"Я доказала людям из нашего поселения, что их мечты тоже можно воплотить в реальность".

После номинации на "Оскар" Апарисио снялась для модного журнала Vogue в Мексике. Так женщина из коренного народа впервые попала на обложку.

Но, кажется, весь этот гламур не вскружил ей голову.

Оказалось, что на гонорар за фильм у нее довольно скромные планы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гленн Клоуз - одна из соперниц Ялицы Апарисио в борьбе за "Оскар"

"Прежде всего я хочу помочь маме. А дальше посмотрим - может, куплю-то для себя", - рассказала она.

Однако не все новости - хорошие.

Некоторые мексиканские актрисы раскритиковали номинацию Апарисио на "Оскар".

К примеру, телеведущая Эльза Бургос выразила сомнение в том, что актерская игра Апарисио вообще заслуживает такого большого внимания.

Актриса Лаура Сапата, в свою очередь, на вопрос об успехе коллеги сделала скандальную ремарку: "Уродливым везет", - сказала она в интервью мексиканскому телевидению.

Однако впоследствии все же открестилась от своих слов, заявив, что пошутила.

Расизм

На родине Апарисио стала объектом расистской брани. В сеть попало видео, на котором ветеран мексиканского кинематографа, актер Серхио Гойри, критикует Американскую киноакадемию за чествование "с***й индианки, которая лепечет: "Да, госпожа, нет, госпожа".

"Я горжусь тем, что я женщина коренного народа Оахаки. Очень печально, что встречаются люди, которые не знают правильного значения слов", - ответила Апарисио в своем заявлении.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Серхио Гойри

Впоследствии Гойри публично извинился за свои слова.

Однако этот инцидент подчеркивает проблемы, связанные с коренным населением Мексики.

Индейцы составляют 11% жителей страны, однако они часто становятся жертвами социальной депривации и предвзятого отношения к себе.

Также актриса не стоит в стороне от политических проблем.

Особенно ее беспокоит антииммиграционная риторика Соединенных Штатов и скандальный проект Дональда Трампа - стена на границе с Мексикой.

19 февраля 2019 года Апарисио посетила церемонию Vote в Лос-Анджелесе, на которой обратилась к президенту США.

Копірайт зображення Instagram/Yalitza Aparicio

"Я всегда считала, что мы все - мигранты, покинувшие свои дома, чтобы идти по дороге к осуществлению мечты", - добавила она.

Также Апарисио приняла участие в фотосессии для модного журнала W, которой руководил Альфонсо Куарон. Съемки проходили недалеко от границы в мексиканском городе Тихуана.

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