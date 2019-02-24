Давайте откровенно: как сильно вы обрабатываете селфи?

Сделать селфи - как много времени у вас это занимает? Что ж, во-первых, вам придется найти удачный ракурс. Затем надо будет стать так, чтобы свет падал прямо на лицо - чтобы оно выглядело более выгодно и не казалось таким "похмельным".

И посмотрим правде в глаза: вам понадобится по крайней мере 20 снимков, чтобы расшевелить вашу внутреннюю фотомодель. Но и после этого окажется, что на фотографиях чего-то не хватает - пришло время добавить несколько фильтров и заняться обработкой изображений!

Проект Self Harm, новая серия фотографа Джона Ранкина, демонстрирует, как сильно культура селфи искажает реальность.

Ранкину приходилось работать со многими знаменитостями - от Кейт Мосс до самой королевы Елизаветы. Именно его работы помогли привести современную фотографию и портретную съемку к тому виду, который известен нам сегодня.

Для своего последнего проекта он сфотографировал 15 британских подростков, а затем позволил им отредактировать собственные снимки так, чтобы они были ими полностью удовлетворены. Настолько, что даже готовы были бы выложить их в соцсети.

И вот, что из этого получилось.

Каждый из героев фото возился со своими снимками и обрабатывал их самыми распространенными способами: делал кожу более гладкой, нос - тоньше, а глаза - больше. Никто так и не оставил свой портрет без изменений.

Проект Ранкина - это еще один штрих к дискуссии о влиянии соцсетей на наши представления о том, как должно выглядеть тело. Все мы любим выставлять себя в лучшем свете, но в течение нескольких последних лет приложения, которые позволяют кардинально изменить нашу внешность всего за несколько кликов, заставляют беспокоиться.

По подсчетам исследователей, средний миллениал в течение своей жизни сделает 25 700 селфи.

"Пришло время признать то разрушительное воздействие, которое соцсети оказывают на человеческую самооценку", - говорит Ранкин.

"Соцсети превратили каждого из нас в отдельные бренды. Люди создают другую версию самих себя: фотографируются с идеального ракурса, с выгодным освещением в кадре и удаляют все недостатки. Совместите это с тем, что влиятельные блогеры и знаменитости публикуют нереалистичные фигуры и лица - и у вас в руках рецепт катастрофы".

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Некоторые знаменитости публично говорят об угрозах, которые несут в себе фотофильтры и приложения для обработки фото. Среди низ - актриса Джамила Джамил. "Запретите FaceTune ... Он так злит", - говорила она в беседе с Elle.

"Честно говоря, я не в курсе, инвестируют ли во все это деньги пластические хирурги, но слушайте: если вы постоянно видите, что на снимках у вас небольшой нос, в какой-то момент вам может захотеться сделать так, чтобы он был небольшим не только на фото. В любом случае, не думаю, что все это идет на пользу".

Актриса Приянка Чопра, в свою очередь, публикует в Instagram собственные фото без фильтров.

В 2017 Instagram назвали худшей соцсетью с точки зрения ее влияния на психическое здоровье - так ответили опрошенные в возрасте от 14 до 24 лет. На втором месте - Snapchat. Оба приложения - очень фотоцентричны. Их влияние настолько сильно, что пластические хирурги даже обнаружили новый тренд среди потенциальных клиентов, которые хотели бы, чтобы их внешность была похожа на ту, которую они показывают в соцсетях.

22-летняя Эмили говорит, что часто пользовалась приложениями для обработки фото и наконец задумалась о косметических процедурах. "Я пользовалась ими каждый раз, когда делала фото. Я ненавидела свой подбородок, поэтому иногда делала его немного меньше, кожу - более гладкой, а зубы - белее", - рассказывает девушка.

"Зная, как мои зубы могут выглядеть на фото, я захотела, чтобы их профессионально отбелили. В идеале я бы хотела несколько скорректировать свой подбородок, губы и зубы, а также сделать липосакцию. Однако именно отбеливание - пока моя главная цель. Это самая простая и самая дешевая процедура из всех".

Эмили говорит, что люди, которые уже сделали свои инстаграм-образы реальностью - это также часть проблемы.

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"Думаю, популярные блогеры, сделавшие себе операции, заставляют многих всерьез задуматься над тем, что и они могут сделать то же".

25-летний Бен признается, что использование фильтров Snapchat помогает ему поднять собственную самооценку. "Я смотрю на себя и стараюсь думать о своей внешности положительно. Но все равно: с фильтрами все выглядит лучше".

"Я задумывался над операцией - это придало бы мне уверенности. Я думал о носе, губах, скулах. Но в то же время хирургическое вмешательство меня пугает, поэтому я не буду тратить деньги, пока не буду уверен, что готов к этому".

"Сравнение себя с другими людьми - это то, что может сильно повлиять на наше отношение к себе", - говорит профессор Дженнифер Миллс из Университета Йорка в Торонто. Ее исследование показало, что молодые женщины чувствуют себя хуже, когда видят в соцсетях снимки других женщин, которые, по их мнению, выглядят привлекательнее их".

"Нам действительно надо учить молодежь тому, какое влияние могут оказывать на них соцсети. Есть люди, которые особенно уязвимы к подобным вещам", - говорит профессор Миллс.

Но как понять, когда постоянное использование фильтров - это уже признак чего-то серьезного?

"Все эти фильтры - это нечто очень новое и, по моему мнению, очень опасно", - говорит фотограф Джон Ранкин.

"Это как дать подросткам доступ к собственному эксперту по Photoshop. Нам необходимо вести дискуссии по их использованию. Даже хэштег #nofilter может стать хорошим началом на этом пути".

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