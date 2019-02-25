Почему в Украине заблокирована пересадка органов?
Вячеславу Стояну 13 лет, он любит машины и мечтает открыть станцию техобслуживания. Но сейчас мальчик находится в "Охматдете", потому что нуждается в пересадке почки.
Свою почку Вячеславу согласился отдать дядя, но операцию ребенку провести не могут.
В Украине уже почти два месяца заблокированы все операции по трансплантации органов - и от родственных, и от неродственных доноров.
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С января в Украине начал действовать новый закон о трансплантации, но система здравоохранения оказалась к нему не готова - нет реестра доноров и реципиентов, объясняет Ирина Заславец, глава "Всеукраинской платформы донорства іDonor".
Медики боятся, что при отсутствии такого реестра после проведения операций им могут угрожать уголовные дела, ведь старый закон о трансплантации действовать перестал.
Отсрочить действие нового закона и разблокировать пересадку органов должна Верховная Рада. Но там уже месяц не могут рассмотреть соответствующие законопроекты.
Когда в Украине должны начать делать трансплантации и что этому мешает, разбиралась ВВС News Украина.
Что не так с законом?
В мае 2018 года в Украине был принят новый закон о трансплантации. Автор закона, депутат Ольга Богомолец, назвала его "победой" и "прорывом, способным спасти тысячи жизней".
Что меняет закон:
- можно давать согласие на донорство при жизни;
- можно обмениваться органами между живыми донорами, которые не являются родственниками - так называемое "перекрестное донорство";
- появление трансплант-координатора - связного между донором и реципиентом;
- создание Единой государственной информационной системы трансплантации, в которой будут данные всех людей, которые готовы стать донорами, и где можно подбирать пару донор-реципиент.
Трансплантация по-новому, согласно этому закону, должна была заработать с 1 января 2019 года - но этого не произошло.
Реестр доноров создан не был, хотя в Минздраве говорят, что вышли на финишную прямую.
Лишь в конце прошлого года Кабмин утвердил порядок согласия донора на изъятие органов.
Профессия трансплант-координатора появилась в Украине только 18 февраля.
Для того, чтобы этот закон заработал и трансплантация по-новому началась, нужен минимум год, говорят в Минздраве, а не несколько месяцев, которые выделили им с мая 2018 года по январь 2019-го.
"То, что тогда прописали в законе, невозможно было реализовать за шесть месяцев. Невозможно", - заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
По его словам, для запуска полноценного процесса трансплантации должны закупить оборудование для реанимаций, полноценный реестр доноров нужно не только создать, но и протестировать, а врачей трансплант-координаторов нужно обучить.
Кроме того, на все эти нововведения в законе не было предусмотрено средств.
Почему все эти вопросы не урегулировали до принятия закона и почему согласились на январь 2019-го, в Минздраве ответа не дают.
Почему не могут делать пересадки органов?
Поскольку новый закон о трансплантации еще не работает, а старый - уже не работает, врачи оказались в подвешенном состоянии.
"В этих условиях трансплантологам грозит уголовное производство даже при пересадке почки или печени от мамы ребенку", - говорит Заславец из іDonor.
Статья Уголовного кодекса № 143, часть первая, предусматривает уголовную ответственность за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов, говорит представитель департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрей Кравченко.
"Врачи не должны думать, откроют ли против них дела, а должны думать об операциях", - возмущается Олег Котенко, президент Ассоциации трансплантологов.
В Минздраве призывают правоохранителей сотрудничать, а не запугивать медиков, и ссылаются на постановление Кабмина, которое разрешило проводить пересадку органов, пока не заработает новая система.
"Минздрав призывает силовиков закрыть глаза и согласиться на то, что операции по трансплантации в законодательном поле. Но все, кто грамотно читают законы - и адвокаты, и правоохранительные органы - противоположного мнения", - говорит о ситуации с пересадкой органов заместитель председателя комитета Ирина Сисоенко.
Что дальше? Как решить ситуацию?
Адвокат Елена Бабич называет ситуацию с трансплантацией в Украине "полным коллапсом" и говорит, что найти выход из нее могут лишь Минздрав и парламент.
В декабре и в январе в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, которые могли бы решить ситуацию с трансплантацией, но ни один из них не выносили на голосование.
Больше месяца законопроекты не рассматривали в Комитете по вопросам здравоохранения, возмущается Ирина Заславец.
"Задача на неделю - дожать парламент проголосовать изменения в закон о трансплантации, которые уже сейчас позволят врачам делать хотя бы родственные операции", - говорит она.
Сотни пациентов и врачей подписали петицию к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой разблокировать трансплантации в Украине.
Между тем родители Вячеслава Стояна собирают деньги на операцию сыну. Уже удалось найти 400 тыс. грн.
Спасти ребенка могут в Беларуси, но для этого нужно в пять раз больше денег - почти 2 млн гривен, рассказывает мама мальчика Алена Стоян.
По приблизительным подсчетам Минздрава, в Украине в пересадке органов нуждаются около 5 тыс. человек.