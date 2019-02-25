Почему в Украине заблокирована пересадка органов?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Украине около 5 тыс. человек нуждаются в пересадке органов

Вячеславу Стояну 13 лет, он любит машины и мечтает открыть станцию ​​техобслуживания. Но сейчас мальчик находится в "Охматдете", потому что нуждается в пересадке почки.

Свою почку Вячеславу согласился отдать дядя, но операцию ребенку провести не могут.

В Украине уже почти два месяца заблокированы все операции по трансплантации органов - и от родственных, и от неродственных доноров.

С января в Украине начал действовать новый закон о трансплантации, но система здравоохранения оказалась к нему не готова - нет реестра доноров и реципиентов, объясняет Ирина Заславец, глава "Всеукраинской платформы донорства іDonor".

Медики боятся, что при отсутствии такого реестра после проведения операций им могут угрожать уголовные дела, ведь старый закон о трансплантации действовать перестал.

Копірайт зображення іDonor Image caption Эти дети ожидают трансплантации почки в детской специализированной больнице Охматдет

Отсрочить действие нового закона и разблокировать пересадку органов должна Верховная Рада. Но там уже месяц не могут рассмотреть соответствующие законопроекты.

Когда в Украине должны начать делать трансплантации и что этому мешает, разбиралась ВВС News Украина.

Что не так с законом?

В мае 2018 года в Украине был принят новый закон о трансплантации. Автор закона, депутат Ольга Богомолец, назвала его "победой" и "прорывом, способным спасти тысячи жизней".

Что меняет закон:

можно давать согласие на донорство при жизни;

можно обмениваться органами между живыми донорами, которые не являются родственниками - так называемое "перекрестное донорство";

появление трансплант-координатора - связного между донором и реципиентом;

создание Единой государственной информационной системы трансплантации, в которой будут данные всех людей, которые готовы стать донорами, и где можно подбирать пару донор-реципиент.

Трансплантация по-новому, согласно этому закону, должна была заработать с 1 января 2019 года - но этого не произошло.

Реестр доноров создан не был, хотя в Минздраве говорят, что вышли на финишную прямую.

Лишь в конце прошлого года Кабмин утвердил порядок согласия донора на изъятие органов.

Профессия трансплант-координатора появилась в Украине только 18 февраля.

Копірайт зображення іDonor Image caption Роман Илык говорит, что для того, чтобы новый закон заработал, нужен год

Для того, чтобы этот закон заработал и трансплантация по-новому началась, нужен минимум год, говорят в Минздраве, а не несколько месяцев, которые выделили им с мая 2018 года по январь 2019-го.

"То, что тогда прописали в законе, невозможно было реализовать за шесть месяцев. Невозможно", - заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

По его словам, для запуска полноценного процесса трансплантации должны закупить оборудование для реанимаций, полноценный реестр доноров нужно не только создать, но и протестировать, а врачей трансплант-координаторов нужно обучить.

Кроме того, на все эти нововведения в законе не было предусмотрено средств.

Почему все эти вопросы не урегулировали до принятия закона и почему согласились на январь 2019-го, в Минздраве ответа не дают.

Почему не могут делать пересадки органов?

Поскольку новый закон о трансплантации еще не работает, а старый - уже не работает, врачи оказались в подвешенном состоянии.

"В этих условиях трансплантологам грозит уголовное производство даже при пересадке почки или печени от мамы ребенку", - говорит Заславец из іDonor.

Статья Уголовного кодекса № 143, часть первая, предусматривает уголовную ответственность за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов, говорит представитель департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Андрей Кравченко.

"Врачи не должны думать, откроют ли против них дела, а должны думать об операциях", - возмущается Олег Котенко, президент Ассоциации трансплантологов.

В Минздраве призывают правоохранителей сотрудничать, а не запугивать медиков, и ссылаются на постановление Кабмина, которое разрешило проводить пересадку органов, пока не заработает новая система.

"Минздрав призывает силовиков закрыть глаза и согласиться на то, что операции по трансплантации в законодательном поле. Но все, кто грамотно читают законы - и адвокаты, и правоохранительные органы - противоположного мнения", - говорит о ситуации с пересадкой органов заместитель председателя комитета Ирина Сисоенко.

Что дальше? Как решить ситуацию?

Адвокат Елена Бабич называет ситуацию с трансплантацией в Украине "полным коллапсом" и говорит, что найти выход из нее могут лишь Минздрав и парламент.

В декабре и в январе в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, которые могли бы решить ситуацию с трансплантацией, но ни один из них не выносили на голосование.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каждый день девять украинцев умирают, не дождавшись трансплантации, говорит Ирина Заславец из іDonor

Больше месяца законопроекты не рассматривали в Комитете по вопросам здравоохранения, возмущается Ирина Заславец.

"Задача на неделю - дожать парламент проголосовать изменения в закон о трансплантации, которые уже сейчас позволят врачам делать хотя бы родственные операции", - говорит она.

Сотни пациентов и врачей подписали петицию к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой разблокировать трансплантации в Украине.

Между тем родители Вячеслава Стояна собирают деньги на операцию сыну. Уже удалось найти 400 тыс. грн.

Спасти ребенка могут в Беларуси, но для этого нужно в пять раз больше денег - почти 2 млн гривен, рассказывает мама мальчика Алена Стоян.

По приблизительным подсчетам Минздрава, в Украине в пересадке органов нуждаются около 5 тыс. человек.

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