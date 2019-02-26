Сколько общин перешли из УПЦ МП в ПЦУ и как это считают

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор один из первых перешел в ПЦУ

Представители украинских властей, поместной автокефальной церкви и УПЦ Московского патриархата расходятся в цифрах приходов, перешедших из одной церкви в другую за последние несколько месяцев.

Президент Петр Порошенко недавно заявил о более 300 переходах. Такую же цифру называет и Православная церковь Украины.

А вот данные УПЦ Московского патриархата разительно отличаются - всего порядка 60 приходов.

Кто из них прав, и можно ли узнать, сколько именно приходов перешли в новую церковь, выясняла ВВС News Украина.

Кто и как считает

По состоянию на конец 2018 года в Украине было 12 092 прихода Украинской православной церкви Московского патриархата.

Петр Порошенко и представители новой ПЦУ заявляют, что из них 320-340 уже перешли в подчинение новой церкви.

В то же время в УПЦ МП говорят, что таких только 60.

ВВС News Украина побеседовала с несколькими ведающими вопросами религии чиновниками, а также представителями ПЦУ, чтобы узнать, существует ли официальный перечень приходов, изменивших юрисдикцию.

Но такого не оказалось.

Один из собеседников признал, что даже высшие должностные лица, озвучивая определенные цифры, не могут сослаться на официальные данные.

Такой же ответ мы получили от представителя ПЦУ - своего официального реестра они не имеют.

"Официальных данных о перечне приходов, перешедших в ПЦУ, нет", - заявил ВВС News Украина руководитель государственного комитета по делам религий Андрей Юраш. Но он утверждает, что "отслеживаются общие тенденции и приблизительное количество".

При этом все так или иначе ссылаются на интерактивную карту переходов, которую вот уже несколько месяцев обновляет один из самых авторитетных религиозных информационных порталов РИСУ.

Есть еще несколько подобных карт, которые заполняют и ведут волонтеры.

Интерактивная карта

Один из разработчиков карты РИСУ, религиовед Дмитрий Горевой в разговоре с ВВС News Украина объяснил, что карту формируют на основе мониторинга местных СМИ и страниц в социальных сетях местных епископов ПЦУ.

Копірайт зображення Google maps/RISU Image caption Карта переходов от РИСУ. По состоянию на 25 февраля там зафиксировано более 370 приходов, присоединившихся к ПЦУ

Он говорит, что РИСУ более 20 лет работает в сфере религиозной информации, а потому знает, "какие местные издания заслуживают уважения и пользуются авторитетом, а какие - нет".

Епископы также часто сами сообщают о переходах. Когда приход переходит в ПЦУ, то это переход к конкретному епископу, и архиерей при этом издает приказ о принятии в штат епархии.

По данным карты РИСУ, из 12 тысяч приходов УПЦ МП в новообразованную Православную церковь Украины перешли более 370, то есть около 3%.

Директор РИСУ Тарас Антошевский рассказал ВВС News Украина, что сейчас их карта может содержать меньшее количество переходов, чем на других новостных ресурсах.

"Было несколько случаев, когда указали информацию о переходе, а этого на самом деле не произошло. Мы по несколько раз дополнительно проверяем информацию", - говорит Антошевский.

Закон предусматривает, что для изменения подчинения религиозной общины, нужно провести общее собрание ее участников, и не менее 2/3 присутствующих должны поддержать это решение.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В УПЦ МП заявляют о давлении и признают смену юрисдикции только 36 приходов

После этого вносятся изменения в устав общины, которые нужно зарегистрировать в областном управлении по вопросам религий.

Перешли, но не до конца

"С формальной законной точки зрения это лишь декларация о переходе", - рассказывает Дмитрий Горевой.

Он рассказывает, что общины проводят собрания и принимают решение о переходе. А местный епископ ПЦУ берет их под свою юрисдикцию.

"С точки зрения богословия они уже находятся в составе ПЦУ. Они поминают во время службы митрополита Епифания и своего епископа" - говорит Горевой.

Но с правовой точки зрения, отмечает эксперт, они еще не закончили процедуру перерегистрации и формально для государства являются приходами УПЦ МП.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Решение о переходе принимают на общем собрании религиозной общины

Но регистрации уставов сейчас мешают бюрократические барьеры.

В Украине ПЦУ была официально зарегистрирована только 30 января.

А вот уставы епархий зарегистрировать еще не успели, поэтому официально общины присоединиться к ним не могут. Это может тормозить процедуру смены юрисдикции религиозной общины в регионе.

Глава Госкомрелигий Андрей Юраш напоминает, что религиозные общины могут самостоятельно регистрироваться в регионах и называть себя приходами ПЦУ независимо от наличия официальной регистрации.

Технические проблемы

Дмитрий Горевой и Андрей Юраш указывают на еще более важную проблему, которая сейчас тормозит смену подчинения церковных приходов.

С конца января изменилась процедура регистрации религиозных организаций и приходов.

Ранее устав религиозной организации утверждался областным управлением по делам религии при областной администрации, а в реестр его вносило местное отделение Минюста.

Сейчас процедуру упростили и управление религии при областной администрации получило полномочия самостоятельно регистрировать приходы в "едином окне".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты говорят, что более 300 приходов, которые перешли в ПЦУ, уже поминают во время церковной службы митрополита Епифания

Быстро наладить систему достаточно сложно, признает Юраш.

"Для этого необходимо обучить персонал, получить лицензию, получить доступ и установить оборудование", - говорит чиновник.

Запустить новое единое окно недавно в Виннице.

В разговоре с ВВС News Украина в областном управлении по делам религий рассказали, что смогли перерегистрировать новый устав только одного прихода, но через неделю-две они планируют зарегистрировать более 45 переходов.

Собеседники ВВС News Украина предполагают, что часть приходов могут подождать с переходом, пока не решатся технические проблемы.

Пока не налажены все необходимые процедуры, общины, которые переходят в ПЦУ без священника, рискуют потерять имущество.

Всего 60 приходов?

В УПЦ Московского патриархата официально заявили, что конфессиональную принадлежность изменили только 60 общин.

Глава информационного отдела УПЦ архиепископ Климент сообщил, что 36 приходов сделали это законно, а еще 24 "были перерегистрированы рейдерским способом".

Глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов пояснил ВВС News Украина, что 36 случаев они признают, потому что там действительно было решение религиозной общины.

Image caption Архиепископ УПЦ МП Климент говорит, что "лавинных переходов" в ПЦУ не наблюдается

А вот еще 24 общины якобы перешли неправильно - там голосовала не религиозная, а территориальная община с участием представителей власти.

Священнослужитель также заявил, что информация о более, чем 300 переходов не соответствует действительности. "Это фейковые заявления", - сказал он.

При этом в УПЦ МП настаивают, что даже эти 36 приходов, переход которых они признают, не прошли официальную перерегистрацию в областных управлениях религии из-за технических проблем переходного периода.

Сама церковь постоянно заявляет о давлении властей и непосредственном участии чиновников в организации переходов приходов в ПЦУ.

18 февраля церковь даже обратилась к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран "в связи с массовыми нарушениями прав человека в Украине и угрозой эскалации религиозных конфликтов".

УПЦ МП пожаловалась, что чиновники заставляют священнослужителей переходить в новую церковь, а СБУ вызывает священников на допросы.

Переходы в новую церковь, по их словам, сопровождаются "избиением верующих и захватами храмов".

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