Трудоустроить ФЛП: что скрывается за инициативой Минсоцполитики

Копірайт зображення UNIAN Image caption Чиновникам нравится говорить, что вклад IT в ВВП сейчас на третьем месте после АПК и металлургии

Проект изменений в Трудовой кодекс еще до утверждения правительством вызвал острые споры, которые вышли за пределы кабинетов экономистов и чиновников.

"Даю 99%, что этот законопроект не пройдет в парламенте, тем более до парламентских выборов", - говорит член комитета по вопросам налоговой политики и заместитель председателя фракции БПП Оксана Продан.

Так она комментирует инициативу министерства социальной политики, о которой уже говорят не только экономисты, бизнесмены или профильные эксперты.

Ведомство подготовило для обсуждения проект изменений в трудовое законодательство относительно усиления "защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда".

Их должны внести в Кодекс законов о труде от 1971 года, который до сих пор определяет трудовые отношения в Украине.

Проект пока не одобрен правительством и не внесен в парламент.

Это только "рабочая инициатива министерства", заявил президент Петр Порошенко.

Однако даже на этой стадии документ вызвал очень неоднозначную реакцию, ведь может затронуть интересы третьей группы ФЛП - физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют свои услуги юридическим лицам.

7 признаков, что у вас отношения

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Отношения между работодателем и работником в Украине до сих пор регулируются советским трудовым кодексом

Как сказано в сопроводительных документах к законопроекту, проблема заключается "в необходимости легализации трудовых отношений, когда по всем признакам лицо должно выполнять работу на условиях трудового договора, однако де-факто выполняет ее на других юридических основаниях".

Иными словами, в министерстве считают, что некоторые работодатели и работники злоупотребляют системой налогообложения там, где человек должен работать по трудовому договору со всеми соответствующими налоговыми выплатами и социальными гарантиями.

Для того, чтобы определить, действительно ли это так так, авторы предлагают семь критериев "наличия трудовых отношений".

Речь идет о периодичности оплаты труда (два раза и более), какую долю в доходах лица составляет вознаграждение от одного заказчика (75% в течение 6 месяцев), где и как выполняется работа, кто ее контролирует.

Если есть хотя бы три признака, то между работником и работодателем должен быть подписан трудовой договор.

Предлагается, чтобы соблюдение этих норм проверяли государственные инспекторы труда.

За нарушение закона хотят наказывать работодателей штрафами до 30 минимальных зарплат (более 125 тыс. грн) за каждого "серого" работника.

Что говорят в министерстве

Копірайт зображення UNIAN Image caption В министерстве утверждают, что хотят защитить работников

В ведомстве считают, что изменения согласуются с рекомендациями Международной организации труда и приближают законы к европейским.

Там говорят, что хотят защитить работников. Мол, если они работают без трудового соглашения, то нет ни социального пакета, ни гарантий сохранения места на время, пока они, например, в декретном отпуске или в армии.

"Нет никакого запрета ФЛП вести предпринимательскую деятельность, - говорит представитель Минсоцполитики Никита Суетин. - Когда этой системой злоупотребляют, конкуренция на рынке труда искажается, а это вредит развитию экономики".

"Ответственный бизнес, который пытается правильно оформлять своих работников, не сможет конкурировать с работодателем, который фактически занимается теневой занятостью".

Кого это касается

По словам депутата Продан, предприниматель, оказывающий регулярные услуги заказчикам, "легко попадает под 3 критерия".

Больше всего в СМИ и соцсетях обсуждают украинских IT-шников, многие из которых зарегистрированы как СПД.

Однако здесь не хватает конкретных цифр. Часто вспоминают, что вклад IT в ВВП страны сейчас составляет около 4% и уступает только аграрному сектору и металлургии.

В области IT, по разным оценкам, работают от 120 до 150 тысяч работников.

По данным платформы "Опендатабот", в категории "Компьютерное программирование, консультации и связанная с ними деятельность" сейчас зарегистрировано 129 500 предпринимателей.

При этом их количество с 2017 года выросло на 40 тысяч, тогда как общее количество ФЛП за это время сократилось на 164 тысяч. IT-шники - это 7,5% от общей базы ФЛП.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Больше всего в СМИ и соцсетях обсуждают судьбу украинских ІТ-шников

Обозреватели считают, что дискуссии ведутся вокруг этой части ФЛП из-за того, что именно IТ-сообщество умеет объяснить и защитить свою позицию.

Но по такому же принципу ФЛП работают в торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе, частично в АПК и строительстве. Наконец, многие эксперты и консультанты в международных и неправительственных организациях также зарегистрированы как ФЛП. В контрактах частой указывают требование, чтобы они были независимыми, а не штатными сотрудниками.

Подсказка по отраслям, которые могут попасть под действие законопроекта, прозвучала во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Государственной службы труда.

В 2019 году служба планирует 16 897 проверок украинских компаний. В ведомстве считают, что высокий риск незадекларированного труда имеют четыре отрасли. Речь идет о торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе - 4 789 человек, строительстве - 4 035, промышленности - 2 933, сельском хозяйстве - 1802.

Цена вопроса

Копірайт зображення UNIAN Image caption Работник на трудовом договоре обходится работодателю дороже

ФЛП платят в бюджет 5% от доходов и минимальный социальный взнос, который составляет 918 грн в месяц.

Если по требованию закона такие лица заключат трудовые договоры с работодателями, они должны будут уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Компании, нанимающие на работу физических лиц-предпринимателей, также не платят каждый месяц единый соцвзнос в размере 22%.

Если взять к примеру работника, который как ФЛП получает 40 тыс. грн в месяц, то его нынешние платежи в бюджет составляют не менее 3 тыс. грн.

В случае принятия законопроекта, он будет платить 7 800 грн налогов, а его работодатель - еще 8 800 грн.

Чтобы оформить зарплату на уровне 37 тыс. гривен "чистыми", при условии подписания трудового договора, работодатель должен начислить такому работнику почти 46 тыс. грн. А вместе с ЕСВ такой специалист будет "стоить" более 56 тыс. грн. Это вместо 40 тыс.

"Ширма" для наполнения бюджета?

Именно за эту разницу идет борьба, считает экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина и эксперт группы по налоговой и бюджетной реформам в РПР Владимир Дубровский.

Он уверен, что инициатива Минсоцполитики - попытка пополнить бюджет, которую экономист называет "ширмой". О заботе об условиях на рынке труда или желании защитить интересы работников речь не идет.

"Главный аргумент здесь - фискальный, надо собрать больше ЕСВ", - заявляет экономист.

Он считает, что правительству нужно найти средства для спасения "мертвой" солидарной пенсионной системы, которая пополняется посредством ЕСВ.

Дубровский приводит следующие расчеты: если, по оценкам экспертов, около 200 млрд грн зарплат сейчас находится в тени, то злоупотребление статусом ФЛП составляет около десятой части этого - 20 млрд грн.

Соответственно, если эти деньги обложить налогами не по упрощенной системе, бюджет получит 5 млрд грн.

Для сравнения: администрирование Пенсионного фонда в этом году также обойдется в 5 млрд грн.

Однако с этим, говорит Владимир Дубровский, Украина может потерять свой "золотой фонд" - специалистов в сфере IТ: "Они уедут, у страны просто не будет будущего".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские IТ-шники говорят, что их трудовые права не нужно защищать, а условия труда у большинства из них - гораздо лучше, чем у работников, имеющих трудовой договор. На фото - тренажерный зал для сотрудников одной из IТ-компаний

О том, что озвученные в проекте цели не являются настоящими мотивами Минсоцполитики, говорят и сами представители IТ-индустрии.

Дмитрий Овчаренко из Ассоциации IT Ukraine, в которую входит 58 компаний-разработчиков программного обеспечения, советует припомнить, когда IТ-шники жаловались на условия труда, да так, чтобы их нужно было защищать от работодателей?

"Этим документом прикрывается настоящая цель разработчика законопроекта, Минсоцполитики, - ввести еще один способ наживаться на бизнесе, повысить свой статус (со всеми коррупционными вытекающими из этого) до уровня таких структур как ГФС или МВД", - считает Овчаренко.

Он также обращает внимание, что IТ-шники декларируют весь доход, тогда как большинство зарплат по трудовому договору уплачиваются из 1-2 минимальных: "Может, лучше сразиться с зарплатами в конвертах, а не с фактически единственной индустрией, которая реально помогает Украине "встать с колен"?

Не лучше евробляхеров?

Среди IТ-шников есть и голоса в поддержку инициативы Минсоцполитики. Соучредитель бизнес-инкубатора GrowthUP Денис Довгополый считает, что отрасль сейчас в "золотой клетке", поскольку развитие поддерживается своеобразными налоговыми льготами.

"Нет особой разницы между евробляхерами и айтишниками на едином налоге, - написал он в своей заметке, которая сейчас недоступна для общего просмотра. - Я не понимаю, почему школьный учитель, который получает копейки, должен платить налог на доходы, а разработчики, получающие в разы больше не должны ... Для справки: ни одна из компаний, приносящих стране 4% ВВП, не входит в Топ-100 налогоплательщиков Украины".

Кроме того, добавляет Довгополый, переезд в другую страну с другим уровнем расходов вместе с семьей - "сложная штука", на которую пойдут не все.

О педагогах вспоминает и депутат от БПП Ольга Белькова. В своей заметке на Facebook она пишет о таких проблемах:

1) упрощение ведения учета/найма

2) неравенство налогов/сборов, которые платят разные категории граждан.

По ее словам, никто не спорит с необходимостью иметь упрощенную систему налогообложения, но это также не отменяет дискуссию о неравенстве в уплате налогов.

Депутат приводит расчет, сколько налогов в бюджет на содержание образования платят родители-ФЛП или работающие на полноценном трудовом договоре.

О неравных условиях для различных категорий пишет президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Правительство предлагает штрафовать за использование ФЛП для уклонения от налогов. Как экономист, я поддерживаю такое предложение. Конечно, те, кто используют ФЛП, против таких штрафов. Но ФЛП создают неравные правила игры на рынке, заводят экономику в тень, делают невозможным развитие финансовых рынков".

Этот пост экономиста получил комментарий, в котором предположили, что страницу автора взломали.

Что из этого получится

"Результат от принятия законопроекта может совсем не соответствовать заявленной цели, - считает председатель правления Центра общественной экспертизы Любомир Чорний. - То, что некоторые работодатели начали нанимать работников-ФЛП, стало определенной реакцией предпринимателей на проблемы украинского бизнес-климата. Если давление на бизнес еще более усилится, в частности через принуждение к заключению трудовых договоров, его реакцией будет переход в тень".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Значительная часть зарплат в Украине до сих пор выплачивается "в конвертах"

О возвращении доходов части нынешних ФЛП в тень говорит заместитель директора центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"От трети до половины заработных плат в Украине выплачиваются в конвертах. Сейчас те же IТ-шники платят со своих доходов чуть более 900 грн ЕСВ и 5% от дохода. Если завтра их "трудоустроят", они начнут получать минимальные зарплаты в 4171 грн. Остальные пойдут "в конверты". И что мы увидим в бюджете с этой минималки?"

Экономистам, считает Дмитрий Яблоновский, было бы интересно увидеть не заявления о соответствии законопроекта европейским требованиям, а расчеты сценария развития событий:

"Если влияние на бюджет будет минимальным, а, например, 30 тысяч IТ-шников уедут в Польшу и будут платить налоги там, то, хоть я и за защиту прав наемных работников, но чистый эффект для экономики будет негативным".

Яблоновский отмечает, что согласен, что установить равные правила для всех - важно, но в украинских реалиях эти намерения могут обернуться тенизацией экономики.

Копірайт зображення UNIAN Image caption За более чем 25 лет независимости в Украине так и не появился новый Трудовой кодекс, а попытки его принять подвергались критике

Подсчитать все возможные варианты призывают и в Европейской Бизнес Ассоциации. ЕБА давно выступает за детенизацию рынка труда.

Однако, по мнению ЕБА, начинать надо с реформирования основы - Трудового кодекса, который прошел первое чтение в парламенте, но очень долго ждет второе. В то же время принятие "точечных изменений" может привести к негативным последствиям:

"Компании, вместо привлечения независимых подрядчиков на проектные работы, каждый раз будут обязаны искать и пытаться принять в штат соответствующих специалистов, что повлечет существенно большие затраты для бизнеса. Конкурентоспособность украинских компаний на мировых рынках может оказаться под угрозой", - говорит менеджер IT-комитета Европейской Бизнес Ассоциации Евгения Лугановская.

Свой рецепт выхода из ситуации предоставил заместитель министра экономики Максим Нефедов.

Он говорит, что с неровным налогообложением для различных категорий нужно что-то делать. Однако, по его мнению, здесь необходимо "постепенно повышать ставки ФЛП, снижать в общей системе и менять идиотский трудовой кодекс".

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