Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов получили по 10 лет

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В Харькове вынесли приговоры участникам резонансного ДТП, во время которого в октябре 2017 года Lexus выехал на тротуар. В результате погибли шесть человек.

Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Геннадия Дронова, который был водителем автомобиля Volkswagen Touareg, также приговорили к 10 годам лишения свободы и лишению на три года права управлять транспортными средствами.

Судья зачитывал приговор более двух часов.

Судебное разбирательство длилось более года. За это время было проведено около 60 заседаний.

19 февраля судья удалился в совещательную комнату.

Как произошло ДТП?

Авария произошла 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus двигался от площади Конституции в сторону центра, а Volkswagen Touareg поднимался по Бурсацкому спуску. В 20:53 Lexus выехал на перекресток (по показаниям очевидцев автомобиль двигался на большой скорости) на запрещающий сигнал светофора, где в него врезался Volkswagen. От удара Lexus выбросило на тротуар.

Копірайт зображення NPU.GOV.UA Image caption Автомобиль Lexus проехал на красный свет

В то время рядом стояли пешеходы. Lexus сбил светофор, врезался в людей и перевернулся.

Александр Евтеев, Алла и Анастасия Сокол, Наталья Умаева, Нина Кобесова погибли на месте. Через несколько дней от тяжелых травм скончалась Диана Берченко.

В больницах города оказалось еще пятеро пострадавших: беременная Жанна Власенко, Оксана Нестеренко, Юрий Неудачин, Елена Берченко и Анна Комар. Впоследствии среди пострадавших также оказалась пассажирка Лексуса Марина Ковалева.

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Кто такая Елена Зайцева?

Полиция сразу открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Водителя Lexus задержали на месте.

За рулем внедорожника была на то время студентка 3-го курса социологического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Елена Зайцева. Сейчас ей 21 год, она - падчерица гендиректора ЗАО "Укрэнергочермет", бизнесмена Василия Зайцева, а также сводная сестра люстрированного экс-заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева, который находится в розыске.

Водительское удостоверение Елена Зайцева получила в декабре 2015 года.

"В течение последних двух лет она 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД", - сообщила на следующий день после ДТП пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Елена Зайцева стала первой подозреваемой по делу. Меру пресечения ей избрали в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. На заседании суда девушка все время плакала и отказывалась что-либо объяснять об аварии.

"Единственное, что я хочу сказать, это то, что мне жаль из-за этой ситуации, пострадали люди. Я надеюсь, что семьи все же позволят, чтобы мои родители смогли оказать им помощь, потому что действительно, это худшее, что могло произойти", - сказала тогда она.

Кто такой Геннадий Дронов?

Что касается второго участника ДТП, то сначала информации о нем было мало. Геннадий Дронов оказался харьковским предпринимателем. Занимался продажей продуктов питания и табачными изделиями.

В апреле 2017 года был участником ДТП, за что его в июне того же года привлекли к административной ответственности.

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С места аварии он сразу отправился к следователю. Затем лечился в частной клинике. По словам адвоката, у Геннадия Дронова было сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Именно поэтому, сообщал адвокат Сергей Перепелица, его подзащитный не смог принять участия в первом следственном эксперименте на месте аварии 21 октября.

Водитель Volkswagen по делу сначала проходил свидетелем. Его защитник даже пытался добиться для Дронова статуса пострадавшего. Но уже 6 ноября по делу ДТП на Сумской появился второй подозреваемый. К выводам, что правила нарушили оба водителя, следователи пришли после комплексной автотехнической экспертизы и показаний свидетелей.

8 февраля Геннадий Дронов по решению суда был взят под стражу на 60 суток без права на внесение залога.

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Что говорили подозреваемые?

В суд дело передали 2 февраля 2018 года. Первое заседание по существу состоялось 19 февраля, а все судебное разбирательство длилось почти год.

В процессе приняли участие 12 пострадавших - родные погибших и пострадавшие. На скамье подсудимых - Геннадий Дронов и Елена Зайцева. Обоим инкриминировали нарушение правил безопасности дорожного движения.

Еще во время избрания меры пресечения в октябре 2017 года защитница Елены Зайцевой Юлия Козырь говорила о необоснованности подозрения. Ссылалась на нарушения со стороны водителя Volkswagen - остановился за стоп-линией и проехал на желтый. Но уже 13 декабря Зайцева признала свою вину, а защита назвала подозрение обоснованным.

Такой же позиции Елена Зайцева и три ее защитника формально придерживались в течение всего судебного процесса.

Заявления о своей невиновности Геннадий Дронов сначала делал через своего адвоката, а затем и на телевидении. Мужчина отмечал, что правил не нарушал, на перекрестке был на зеленый, но из-за бешеной скорости Lexus затормозить не успел.

Вины Геннадий Дронов не признает до сих пор.

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Что за история с опиатами?

Впервые об опиатах в моче Елены Зайцевой стало известно 20 октября 2017 года во время избрания меры пресечения. Выводы медицинской экспертизы озвучил прокурор Максим Блохин.

Наличие опиатов в организме девушки зафиксировали в акте ее обследования и в результатах первичного исследования. Уже во время судебного разбирательства под давлением представителей потерпевших эти данные приобщили к материалам дела вместе с двумя токсикологическими экспертизами.

Но в обвинительный акт факт обнаружение опиатов не попало из-за того, что дальнейшие исследования, по словам одного из прокуроров Валерия Бухана, не выявили таких веществ.

Подтвердить наличие опиатов помешало малое количество предоставленной крови. Об этом во время допроса сказал врач-лаборант Александр Чубенко, которого вызвали по просьбе потерпевших. Вместо необходимых 50 мл крови Чубенко предоставили только 5. Таким образом, утверждать, что Елена Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения, по мнению эксперта, нельзя.

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Не была под действием наркотиков - утверждала и сама подсудимая и ее адвокаты. Обнаруженные вещества объясняли таблеткой пенталгина. Ее девушка будто бы приняла перед ДТП.

Из-за аварии, пережитой в подростковом возрасте, у Елены Зайцевой были постоянные головные боли. Лекарство назначили медики.

Для представителей потерпевших вопрос об опиатах был принципиальным, так как мог стать отягчающим обстоятельством, которое не дает судье уменьшить срок заключения.

Куда делась и как появилась основной свидетель по делу?

Допросить в суде врача-нарколога Елену Федирко требовали пострадавшие. Она осматривала водителя Lexus сразу после аварии и брала материал для анализов. На вызовы суда женщина не отреагировала. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы.

Суд несколько раз обязывал полицию найти Федирко, но безуспешно. Дома ее не было, информация, что она якобы скрывается на неподконтрольной Украине территории, не подтвердилось.

В конце концов, представитель потерпевших Лариса Матвеева обратилась за помощью в Минздрав.

В отчете директора государственного учреждения "Центр психологического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава Украины" по данным экспертиз установили - Елена Зайцева была в состоянии наркотического опьянения.

Суд приобщил к делу ответ Минздрава несмотря на протесты защиты.

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Впоследствии адвокаты Зайцевой пытались поставить под сомнение акт осмотра Федирко, на котором базируются выводы Минздрава. Будто бы женщина составила его уже впоследствии, когда осознала резонанс ДТП.

Допросить врача-нарколога Елену Федирко удалось через полгода после начала поисков. В суде женщина появилась неожиданно. Утверждала, что все это время находилась в Харьковской области. Никаких звонков от следователей или повесток не получала, о громком процессе ничего не знала.

Допрос ключевого свидетеля длился почти три часа. Елена Федирко подтвердила данные, внесенные в акт осмотра: неустойчивое настроение, вялость, заторможенность, бледная кожа, суженные зрачки, шаткая походка и тому подобное.

Но все это нарколог отнесла к состоянию шока и сотрясению головного мозга, которое медики обнаружили у Елены Зайцевой. То есть факт употребления опиатов подтвердили, но подсудимая, по словам эксперта, не была в состоянии наркотического опьянения.

Скорость автомобиля - решающая, но неназванная

Что именно нарушил Геннадий Дронов и какой была скорость Lexus - эти вопросы среди прочего в течение всего судебного процесса пыталась выяснить защита водителя Volkswagen.

Почти сразу после аварии и свидетели, и официальные лица указывали - к перекрестку Lexus мчался на бешеной скорости.

Некоторые из журналистов и специалисты с техническим образованием озвучили "бешенство" - 120 км/ч.

Сам Дронов во время первого своего интервью каналу "Украина" отмечал - не успел среагировать именно из-за скорости автомобиля Зайцевой.

Но уже в обвинительном акте точной скорости нет. Внедорожник двигался со скоростью не менее 80 км/ч. В прокуратуре тогда отмечали - просили экспертов дать точные цифры. Но даже таких показателей достаточно для обвинения.

По показаниям Зайцевой в суде 12 марта 2018 года, скорость ее машины перед столкновением составляла уже около 80-ти, а по показаниям ее подруги, Марины Ковалевой - снизилась до 75-ти.

Цифра в 102 километра в час появилась только у автомеханика Константина Кузнецова, который осматривал внедорожник Зайцевой после ДТП. В расчетах автомеханик опирался на показания датчиков авто.

Данные есть в материалах дела, но посколькуо свидетель не смог объяснить, когда именно Lexus двигался с такой скоростью, 102 километра не попали в обвинительный акт. Их не использовали и во время автотехнических экспертиз.

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Общаясь с экспертами во время допросов в суде, защитники Дронова так и не смогли выяснить, где должен был остановиться Volkswagen и где именно - границы перекрестка.

Не добавила понимания и дополнительная автотехническая экспертиза, назначенная судом по ходатайству Сергея Перепелицы.

Проводили ее те же специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариса, а не их одесские коллеги, как просил адвокат.

Свои замечания по работе специалистов Сергей Перепелица изложил в ходатайстве об их отводе. Суд его рассмотрел - и отказал.

А вот экспертизу, проведенную в Днепре по ходатайству защитника Дронова, судья все же приобщил к делу.

Днепровским специалистам удалось установить то, с чем не справились харьковчане.

Они установили среднюю скорость Lexus, которая составила 106 км/ч, расстояние между автомобилями, когда Дронов начал двигаться, и то, что Елена Зайцева имела возможность избежать ДТП, если бы двигалась с разрешенной скоростью (по последнему пункту защита Зайцевой настаивала - девушка, независимо от скорости ее внедорожника, не могла избежать аварии, зато это мог сделать Дронов).

Судья сказал, что оценит эти доказательства уже в совещательной комнате при вынесении приговора.

Дебаты

За год судебного разбирательства было проведено около 60-ти заседаний, были рассмотрены доказательства по делу, которое занимает 9 томов.

Были допрошены 33 человека, среди которых свидетели, эксперты и пострадавшие. Дебаты начались 6 февраля 2019 года с выступления прокуроров.

Обвинение требовало обоим обвиняемым по 10 лет лишения свободы, а также 3 года запрета садиться за руль автомобиля. Смягчающие обстоятельства у Елены Зайцевой - искреннее раскаяние и возмещение потерпевшим.

Вот некоторые фрагменты выступлений:

Прокурор Валерий Бухан:

"Учитывая ужасные последствия совершенного обвиняемыми преступления, сторона обвинения считает, что никакие смягчающие обстоятельства и данные о личностях обвиняемых не могут снизить степень тяжести совершенного преступления".

Светлана Винниченко, мать погибшего Александра Евтеева:

"Самое ужасное то, что оба они, Зайцева и Дронов, ничего не смогли сделать, просто сбросили бы ножки с педали газа - и не было бы этого кошмара, были бы живы семьи".

Оксана Нестеренко, пострадавшая в ДТП:

"Этот процесс, он показателен для всей страны. Насколько мы, как потерпевшие, можем рассчитывать на правосудие. Я не хочу давить на эмоции, но мы ожидаем справедливого решения в нашу пользу".

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

"По 10 лет каждому, чтобы снять с себя ответственность перед обществом за неэффективное проведение досудебного расследования и свои опечатки. По 10 лет, чтобы оправдать в глазах общественности и пострадавших неспособность выполнить задачи уголовного производства и установить степень вины каждого из обвиняемых".

Юлия Козырь, защитник Елены Зайцевой:

"Степень вины Дронова считаю большей, чем Зайцевой, учитывая значительно большую возможность предупредить ДТП по данному делу, гораздо большую техническую возможность остановиться перед столкновением автомобилей".

Последнее слово обвиняемых

Геннадий Дронов, обвиняемый:

"Да, я не признал своей вины в случившемся, своей вины в наступлении того ужаса, но я осознаю все. Осознаю свое участие в этом, я каюсь, я не раз просил прощения и в суде, и в камере перед Богом. Я каждый день прошу прощения множество раз. Я прошу его сейчас. Простите меня".

Елена Зайцева, обвиняемая:

"Я раскаиваюсь и скажу, что готова нести любое наказание, которое мне назначит суд. Спасибо". Ее выступление длилось не более 10 секунд.

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