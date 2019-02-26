Предатель, который спас Майдан? В чем обвиняют экс-начальника Генштаба Заману
Суд арестовал бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману без права внесения залога.
Его обвиняют в государственной измене.
Что конкретно инкриминируют бывшему военному руководителю?
Главнокомандующий при Януковиче
Владимир Замана родился в Черниговской области.
В советские времена служил в танковых войсках, в частности был в составе советского контингента в Восточной Германии.
С 1993 года служил в ВСУ, и к 2011 году дослужился до должности заместителя командующего Сухопутных войск.
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Позже был назначен первым заместителем начальника Генштаба ВСУ, а с зимы 2012 года возглавлял Генштаб, которым руководил до февраля 2014 года.
Таким образом Владимир Замана был главнокомандующим украинской армии при президенте Викторе Януковиче и министрах обороны Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве (все они сейчас находятся в розыске в Украине).
По неофициальной информации, во время столкновений на Майдане он отказался отправлять в Киев военных.
"В истории нашего государства уже было достаточно случаев, когда в результате внутренних противостояний украинцы теряли суверенитет и государственность. Мы не имеем права сегодня допустить этого, и Вооруженные силы в этой ситуации являются цементирующей силой общества", - заявлял Владимир Замана в январе 2014 года.
А уже после Майдана он свидетельствовал в суде о госизмене Януковича: "Были неоднократные попытки требовать подготовку приказа об использовании Вооруженных сил, конкретных частей и подразделений, в Киеве. Это 25-я воздушно-десантная бригада, 79-я аэромобильная бригада, подразделения морской пехоты Крыма. о применении оружия речи не было. Речь шла о том, чтобы привлечь ВСУ к восстановлению конституционного порядка".
Он также отметил, что принять решение о применении армии против Майдана от него требовали тогдашние министр обороны Лебедев, председатель СБУ Якименко и генпрокурор Пшонка.
Когда Замана категорически отказался, 18 февраля Виктор Янукович одним из последних своих решений уволил его в звании генерал-полковника.
Уже при новой власти Замана был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны - до лета 2014 года.
В конце 2018 года России даже включила Владимира Заману в список украинцев, против которых она ввела экономические санкции.
А 25 февраля 2019 года он был задержан по подозрению в государственной измене.
В чем обвиняют?
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Владимир Замана "в период 2012-2014 годов лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось Законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье".
В частности, в материалах прокуратуры утверждается, что именно по решению экс-начальника Генштаба сократили на 4,6 тыс. военнослужащих больше, чем планировалось.
Владимиру Замане также приписывают расформирование нескольких ракетных дивизионов и бригад, которые были вооружены зенитными ракетными системами С-300В, а также 19 военных авиационных частей и учреждений.
Кроме того, 114-я бригада тактической авиации была сокращена и превращена в эскадрилью.
"В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году", - добавил Юрий Луценко.
В итоге, как отмечает генпрокурор, реформа структуры ВСУ, которую проводили при Замане, "фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию".
"Именно Владимир Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии.
В Генпрокуратуре также настаивают, что разработанная при Замане концепция развития ВСУ на 2012-2017 годы имела целью сократить украинскую армию в более чем два раза - до менее чем 60 тыс. человек (сейчас численность ВСУ превышает 250 тыс. военных).
А главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что расследуя дело Заманы, украинские власти преследуют цель выяснить все причины и предпосылки российской аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.
Он добавил, что это еще не все, что инкриминируют Владимиру Замане, ведь в деле есть много материалов, которые являются государственной тайной.
В целом же обвинение настаивает, что экс-начальник Генштаба ВСУ вступил в сговор с бывшим президентом Януковичем, чтобы подорвать обороноспособность украинской армии.
Что говорит сам Замана
Еще до задержания, в марте 2018 года, Владимир Замана в интервью Дмитрию Гордону настаивал, что именно Александр Турчинов и новая украинская власть в марте 2014 года решили не оказывать активного противодействия российской армии в Крыму.
"Хотя на заседании (СНБО. - Ред.) я говорил, что в Генштабе есть план отражения нападения на Крым. В частности, четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа уже подготовлены для этих действий, а разведывательная рота 25-й бригады ВДВ с 26 января 2014 года заблаговременно была передислоцирована в Крым", - рассказывал Владимир Замана.
"Если бы в феврале-марте 2014 года высшее руководство страны выполнило свои конституционные обязанности, уверен, что военнослужащие в Крыму выполнили бы приказ по противодействию агрессии. И не было бы у нас столько предателей. А руководство Украины просто бросило военных в Крыму", - добавил экс-начальник Генштаба.
Уже после задержания на суде Владимир Замана опроверг участие в любых сговорах с Януковичем и отметил, что виделся с экс-президентом всего несколько раз и только на официальных мероприятиях.
Решение же о сокращении ВСУ он назвал "политическим" - его приняла Верховная Рада.
Те же военные части, которые были расформированы, по словам экс-руководителя Генштаба, были небоеспособными, имели устаревшую технику и "только вытягивали деньги из бюджета Вооруженных сил".
"Я готов доказывать свою правоту ... Это просто клевета. Это фабрикация фактов ... Я за каждую свою директиву, за каждую свою подпись, за каждое свое решение отвечу", - цитирует его выступление на суде "Укринформ".
"А разве не все министры обороны и начальники Генштаба с 1991 по 2014 сокращали армию? Под "чутким руководством" высшего политического руководства? И кто составлял и утверждал для них программы "реформирования"? Почему-то тогда это вообще никого, кроме самих военных, не беспокоило. Не знаю, как вам, а мне кажется, что искать сейчас одного козла отпущения бесполезно", - написал в Facebook один из действующих украинских военнослужащих.
Сейчас Владимир Замана арестован до 27 марта.
Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.