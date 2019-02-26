Предатель, который спас Майдан? В чем обвиняют экс-начальника Генштаба Заману

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Владимира Заману обвиняют в сговоре с Януковичем, но при этом вспоминают, что он не пустил армию зачищать Майдан

Суд арестовал бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману без права внесения залога.

Его обвиняют в государственной измене.

Что конкретно инкриминируют бывшему военному руководителю?

Главнокомандующий при Януковиче

Копірайт зображення Янукович і Замана

Владимир Замана родился в Черниговской области.

В советские времена служил в танковых войсках, в частности был в составе советского контингента в Восточной Германии.

С 1993 года служил в ВСУ, и к 2011 году дослужился до должности заместителя командующего Сухопутных войск.

Позже был назначен первым заместителем начальника Генштаба ВСУ, а с зимы 2012 года возглавлял Генштаб, которым руководил до февраля 2014 года.

Таким образом Владимир Замана был главнокомандующим украинской армии при президенте Викторе Януковиче и министрах обороны Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве (все они сейчас находятся в розыске в Украине).

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимир Замана, экс-министр обороны Павел Лебедев и экс-командующий ВМСУ Юрий Ильин в Севастополе, 2012 год

По неофициальной информации, во время столкновений на Майдане он отказался отправлять в Киев военных.

"В истории нашего государства уже было достаточно случаев, когда в результате внутренних противостояний украинцы теряли суверенитет и государственность. Мы не имеем права сегодня допустить этого, и Вооруженные силы в этой ситуации являются цементирующей силой общества", - заявлял Владимир Замана в январе 2014 года.

А уже после Майдана он свидетельствовал в суде о госизмене Януковича: "Были неоднократные попытки требовать подготовку приказа об использовании Вооруженных сил, конкретных частей и подразделений, в Киеве. Это 25-я воздушно-десантная бригада, 79-я аэромобильная бригада, подразделения морской пехоты Крыма. о применении оружия речи не было. Речь шла о том, чтобы привлечь ВСУ к восстановлению конституционного порядка".

Он также отметил, что принять решение о применении армии против Майдана от него требовали тогдашние министр обороны Лебедев, председатель СБУ Якименко и генпрокурор Пшонка.

Когда Замана категорически отказался, 18 февраля Виктор Янукович одним из последних своих решений уволил его в звании генерал-полковника.

Уже при новой власти Замана был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны - до лета 2014 года.

В конце 2018 года России даже включила Владимира Заману в список украинцев, против которых она ввела экономические санкции.

А 25 февраля 2019 года он был задержан по подозрению в государственной измене.

В чем обвиняют?

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Владимир Замана "в период 2012-2014 годов лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось Законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье".

В частности, в материалах прокуратуры утверждается, что именно по решению экс-начальника Генштаба сократили на 4,6 тыс. военнослужащих больше, чем планировалось.

Владимиру Замане также приписывают расформирование нескольких ракетных дивизионов и бригад, которые были вооружены зенитными ракетными системами С-300В, а также 19 военных авиационных частей и учреждений.

Кроме того, 114-я бригада тактической авиации была сокращена и превращена в эскадрилью.

"В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году", - добавил Юрий Луценко.

В итоге, как отмечает генпрокурор, реформа структуры ВСУ, которую проводили при Замане, "фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию".

"Именно Владимир Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Владимир Замана награждает победителей конкурса на звание лучшего танкиста ВСУ, 7 сентября 2013 года. Через год танкистам предстоит участвовать в реальных боях на Донбассе

В Генпрокуратуре также настаивают, что разработанная при Замане концепция развития ВСУ на 2012-2017 годы имела целью сократить украинскую армию в более чем два раза - до менее чем 60 тыс. человек (сейчас численность ВСУ превышает 250 тыс. военных).

А главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что расследуя дело Заманы, украинские власти преследуют цель выяснить все причины и предпосылки российской аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

Он добавил, что это еще не все, что инкриминируют Владимиру Замане, ведь в деле есть много материалов, которые являются государственной тайной.

В целом же обвинение настаивает, что экс-начальник Генштаба ВСУ вступил в сговор с бывшим президентом Януковичем, чтобы подорвать обороноспособность украинской армии.

Что говорит сам Замана

Копірайт зображення УНІАН

Еще до задержания, в марте 2018 года, Владимир Замана в интервью Дмитрию Гордону настаивал, что именно Александр Турчинов и новая украинская власть в марте 2014 года решили не оказывать активного противодействия российской армии в Крыму.

"Хотя на заседании (СНБО. - Ред.) я говорил, что в Генштабе есть план отражения нападения на Крым. В частности, четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа уже подготовлены для этих действий, а разведывательная рота 25-й бригады ВДВ с 26 января 2014 года заблаговременно была передислоцирована в Крым", - рассказывал Владимир Замана.

"Если бы в феврале-марте 2014 года высшее руководство страны выполнило свои конституционные обязанности, уверен, что военнослужащие в Крыму выполнили бы приказ по противодействию агрессии. И не было бы у нас столько предателей. А руководство Украины просто бросило военных в Крыму", - добавил экс-начальник Генштаба.

Уже после задержания на суде Владимир Замана опроверг участие в любых сговорах с Януковичем и отметил, что виделся с экс-президентом всего несколько раз и только на официальных мероприятиях.

Решение же о сокращении ВСУ он назвал "политическим" - его приняла Верховная Рада.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимиру Замане грозит от 10 до 15 лет тюрьмы

Те же военные части, которые были расформированы, по словам экс-руководителя Генштаба, были небоеспособными, имели устаревшую технику и "только вытягивали деньги из бюджета Вооруженных сил".

"Я готов доказывать свою правоту ... Это просто клевета. Это фабрикация фактов ... Я за каждую свою директиву, за каждую свою подпись, за каждое свое решение отвечу", - цитирует его выступление на суде "Укринформ".

"А разве не все министры обороны и начальники Генштаба с 1991 по 2014 сокращали армию? Под "чутким руководством" высшего политического руководства? И кто составлял и утверждал для них программы "реформирования"? Почему-то тогда это вообще никого, кроме самих военных, не беспокоило. Не знаю, как вам, а мне кажется, что искать сейчас одного козла отпущения бесполезно", - написал в Facebook один из действующих украинских военнослужащих.

Сейчас Владимир Замана арестован до 27 марта.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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