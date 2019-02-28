Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. К чему это приведет?

Копірайт зображення УНІАН

Решение Конституционного суда, которым он фактически отменил ответственность за незаконное обогащение чиновников, уничтожит все дела против людей, чьи декларации вызвали вопросы, говорят эксперты.

Более того, это может привести и к проблемам в отношениях с МВФ.

В то же время сторонники пересмотра статьи Уголовного кодекса (УК) о незаконном обогащении, настаивают: эта норма действительно противоречит Конституции и в нынешнем виде только позволяет коррупционерам получать оправдательные приговоры в судах.

О чем речь

Вечером 27 февраля Конституционный суд опубликовал текст своего решения, в котором признал неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.

Таким образом, она теряет силу со дня принятия решения суда.

По мнению суда, статья противоречит Конституции, поскольку предусматривает обязанность гражданина объяснять законность своих доходов, то есть "доказывать невиновность" - в то время как в Украине действует презумпция невиновности, и доказательство вины в суде является задачей обвинения.

Статью 368-2 о незаконном обогащении ввели в Уголовный кодекс после Евромайдана - в 2015 году.

Согласно ей, чиновники, имеющие значительные доходы или имущество, "законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", могут оказаться в тюрьме на срок от двух до десяти лет.

Кроме того, осудить их можно и за передачу таких состояний - например, своим родственникам.

Под "значительными" подразумеваются активы, превышающие тысячу необлагаемых минимумов - сейчас это около 960 тыс. грн.

То есть если чиновник не может объяснить, откуда у него взялось в декларации 960 тыс. грн (или имущество на такую ​​сумму) - это основание для уголовного расследования.

Именно эта статья является инструментом системы электронных декларации, который использует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для производств против чиновников с сомнительными доходами.

Решение Конституционного суда

Во вторник сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью о незаконном обогащении - то есть, фактически отменил ее.

Позже депутат Мустафа Найем даже сообщил, кто из судей голосовал за и против такого решения.

Представление же о неконституционности статьи направили еще в декабре 2017 года 59 депутатов из разных фракций (часть из которых сами были фигурантами производств именно по ней).

Депутаты жаловались, что выписанный механизм ответственности за незаконное обогащение нарушает сразу несколько принципов конституции - от верховенства права до равенства всех перед законом, а также позволяет "основывать обвинение на предположениях" и заставляет фигурантов свидетельствовать против себя и родственников.

Но главной претензией было то, что статья, по мнению депутатов, нарушает презумпцию невиновности, согласно которой лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

"Вместе с тем, в статье 368-2 УК Украины предполагается, что обвиняемое в незаконном обогащении лицо считается виновным, пока не докажет свою невиновность доказательствами законности оснований приобретения активов в значительном размере в собственность", - говорится в представлении депутатов.

И действительно, именно противоречие о презумпции невиновности стало одним из главных мотивов Конституционного суда для отмены нормы о незаконном обогащении.

Статья для оправдания коррупционеров?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Павел Пинзеник считает статью о незаконном обогащении неэффективной изначально, так как она плохо сформулирована

"Для меня еще в 2015 году, когда эта правовая конструкция вводилась в особую часть УК, было очевидно, что это положение является неконституционным, и там имеет место нарушение принципа презумпции невиновности", - рассказывал в комментарии каналу 112 один из авторов представления, депутат Павел Пинзеник.

По его словам, на самом деле юристы уже давно спорят о том, как должен действовать механизм против незаконного обогащения чиновников.

"Вы считаете целесообразным привлечение к ответственности за незаконное обогащение любыми средствами. Я также считаю целесообразным привлечение к ответственности за незаконное обогащение, но не любыми средствами. Средствами, которые нарушают базовые принципы украинской конституции и верховенства права, я считаю, бороться с коррупцией нельзя", - объяснял Пинзеник свою позицию журналистам.

Депутат добавил, что сама конструкция статьи не позволяет привлекать к ответственности коррупционеров: "Все дела, переданные НАБУ в суд для рассмотрения по существу, должны закончиться оправдательным приговором. Ведь сама конструкция статьи не предусматривает возможности доказательства вины - невозможно доказать вину по этой статье, не нарушив презумпцию невиновности".

"Человек не обязан доказывать, откуда у него то или иное имущество. Как бы неприятно нам ни было об этом слышать. Мы можем догадываться, что человек - коррупционер. Но обязанность доказывания должна возлагаться на органы расследования", - подчеркнул Павел Пинзеник.

Похожие аргументы привел позже и генпрокурор Юрий Луценко: "За все эти годы НАБУ не смогло привлечь по этой статье ни одно лицо - маленького или большого должностного размера".

А всю ответственность за несовершенный закон он возложил на создателей: "Специалисты в области права знают, что наш "фантастический" комитет по антикоррупционной деятельности ВРУ подготовил проект закона, который не соответствует практике юридического применения".

Последствия

Копірайт зображення УНІАН Image caption Шабунин: Статья работала, поэтому ее и решили уничтожить

После признания статьи о незаконном обогащении неконституционной все уголовные расследования по ней должны быть закрыты - независимо от того, на какой стадии они находятся.

Пока только в ведении НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры таких дел около 60 (по данным экспертов Центра политико-правовых реформ, восемь из них - против депутатов).

После того, как стало известно о представлении депутатов в Конституционный суд, прокуроры и судьи решили не спешить с продвижением дел и приговоров, ведь они все равно могут быть отменены (и более того, стать причиной для встречных исков от фигурантов).

Например, дело о сомнительном состоянии экс-прокурора сил АТО Константина Кулика рассматривают уже более двух лет.

Решение Конституционного суда может навсегда прекратить все эти расследования.

"Первое последствие - все прощены. Даже если закон еще раз проголосуют, то все 60 дел в НАБУ по чиновникам будут закрыты, и их невозможно будет продолжить. Потому предметом незаконного обогащения станет имущество или средства, которые будут приобретены уже после начала действия нового закона", - сетует руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Будет ли новый закон - очень сомнительно. Ведь его надо будет выписать таким образом, чтобы он не нарушал решения Конституционного суда. Что в статье будет почти невозможно", - добавляет он.

Шабунин также не соглашается с аргументами Пинзеника о нарушении презумпции невиновности:

"Это манипуляция. В процессе сторона обвинения должна доказать, что состояние обвиняемого не совпадает с его легальными заработками. Никто не говорит сразу, что человек виноват. А сторона защиты имеет все права, чтобы доказать законность имущества".

"Статья работала, поэтому ее и решили уничтожить", - считает руководитель Центра противодействия коррупции.

Электронные декларации

Копірайт зображення УНІАН

Эксперт Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк предостерегает, что без статьи о незаконном обогащении теряет смысл и система электронных деклараций: "Ведь она разработана не просто для того, чтобы люди увидели, какое есть состояние у власть имущих, а для сдерживания их жадности. Теперь система будет просто никому не нужна".

По его словам, отмена нормы о незаконном обогащении автоматически нивелирует и статью УК о декларировании ложной информации, - ведь можно будет указывать любые состояния - все равно это уже не сможет подвергнуть их риску каких-то официальных расследований.

Виталий Шабунин поясняет: "В современном мире очень трудно поймать момент преступления, взятки. Уже мало передают именно наличные - на нижних уровнях. А когда говорим о топе политической коррупции, то это давно не наличные деньги. И поэтому гораздо легче увидеть, как человек начинает взяткой распоряжаться: покупает дома, машины, предметы роскоши, учит детей в Лондоне".

"Поэтому логика статьи - поймать на моменте использования незаконных доходов. Это был самый эффективный инструмент, который мы получили после Революции достоинства", - сетует эксперт.

В конце концов, добавляет Николай Хавронюк, похожие статьи действуют во многих странах:

"В Румынии и Литве конституционные суды рассматривали аналогичные статьи о незаконном обогащении. Там также были претензии по поводу презумпции невиновности. Но суды признали, что такие статьи презумпции не противоречат, поэтому могут спокойно применяться".

Безвиз и МВФ

Копірайт зображення УНІАН Image caption Из-за проблем с Уголовным кодексом безвизовый режим у украинцев вряд ли заберут

После обнародования информации о решении Конституционного суда по незаконному обогащению заговорили и об экономических и внешнеполитических последствия для Украины.

Например, отмене безвизового режима с ЕС.

Впрочем, эксперты сомневаются, что до этого действительно дойдет.

"В формальных требованиях плана по визовой либерализации с ЕС статьи о незаконном обогащении не было. Но была история с эффективностью системы электронного декларирования. Поэтому подрыв эффективности такой системы приведет к тому, что вопрос все равно появится. Но здесь больше финансовых рисков", - рассказывает Виталий Шабунин.

Финансовые риски в данном случае связаны с МВФ - уголовная ответственность за незаконное обогащение была одним из предметов переговоров между фондом и Украиной относительно получения траншей.

"Внесение статьи о незаконном обогащении в Уголовный кодекс - это одно из требований предоставления первых траншей МВФ после Революции достоинства. МВФ не будет давать деньги, если предыдущие условия были нарушены. Это значит, что Украина не получит денег МВФ, что будет смертельным для экономики в год, который является пиковым по внешним заимствованиям", - предостерегает Виталий Шабунин.

Реален ли такой риск самом деле, правительство пока не комментировало.

Новая статья

Копірайт зображення УНІАН Image caption "Новая редакция статьи будет выписана так, что комар носа не подточит", - обещает Порошенко

"Надеюсь, что в своем решении Конституционный суд обяжет парламент принять аналогичную статью в другой редакции - чтобы она уже не казалась кому-то неконституционной", - говорит Николай Хавронюк.

И планы насчет обновленной статьи действительно есть.

О них говорил генпрокурор Юрий Луценко, а также президент Петр Порошенко.

"Я хочу успокоить всех и сказать - как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, немедленно дам поручение, с учетом выводов КС, подготовить и внести в Верховную Раду - а я определю его как неотложный - законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение", - отметил Петр Порошенко.

"Новая редакция статьи будет выписана так, что комар носа не подточит", - пообещал президент.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram