Сколько стоит спасти жизнь в горах

Копірайт зображення ДСНС Івано-Франківщини

Только в первые месяцы 2019 года в горах Украины потерялись десятки туристов. Кто-то был неподготовлен, кто-то сбился с пути, кому-то стало плохо.

Причины разные, впрочем в любом случае на их поиски отправлялись спасатели.

Мы узнали, сколько стоит одна поисково-спасательная операция, кто отвечает за привлечение техники для таких работ и почему украинские туристы пренебрегают правилами безопасности.

Громкие случаи

Копірайт зображення ГСЧС НА ЗАКАРПАТЬЕ Image caption Поисковая операция по спасению Игоря Грищенко не прекращалась даже ночью

"Житель г. Львова, катаясь на лыжах по склонам горы Тростян, заблудился и не смог самостоятельно найти выход", "группа туристов в составе 9 человек поднималась на гору Лопата и сбилась с маршрута, вследствие чего не смогла самостоятельно выйти из незнакомой им местности", "жители г. Винница поднимались на гору Парашка, сошли с маршрута и не смогли самостоятельно найти обратную дорогу" ...

Ежегодно таких сообщений поступает много, а с наступлением лыжного сезона их количество только растет.

Сенсационной стала история спасения киевлянина Игоря Грищенко.

Мужчина пошел в горы на Рождество с другом и заблудился. Он провел на заснеженных склонах четверо суток, пока его не нашли лесники и спасатели.

Чтобы найти туриста, пришлось привлечь несколько десятков спасателей, волонтеров, собак, технику, в том числе вертолет.

Копірайт зображення ГСЧС Ивано-Франковской области Image caption 22 февраля группа туристов пренебрегла советами спасателей и отправилась в горы. Два человека погибли. На фото - двух туристов из группы, наиболее нуждающихся в помощи, готовят к спуску

Эта поисковая операция могла стать самой громкой с начала года.

Но уже 17 февраля, задействовав вертолет, спасатели отправились на поиски пропавшей в Закарпатье жительницы Днепра, а 22 февраля поступило сообщение о трагедии на горе Поп-Иван Черногорский.

Выяснилось, что группа предварительно не зарегистрировалась ни в одном из поисково-спасательных отделений и проигнорировала предупреждение об ухудшении погодных условий. Как следствие - двое туристов погибли.

Сколько стоит спасти туриста

В ГСЧС Львовской и Ивано-Франковской областей говорят, что пока не существует единой методики, по которой можно было бы четко определить стоимость поисково-спасательной операции в горах.

В то же время закарпатские спасатели смогли подсчитать, что за пять лет (с 2014 по 2018) на поисково-спасательные операции потратили примерно 4 миллиона 500 тысяч гривен.

Одна поисково-спасательная операция (без привлечения вертолета) обходится где-то в пять тысяч гривен.

Но конечная цифра зависит от срока поисков, количества привлекаемой техники, людей и тому подобное.

Например, спасение киевлянина Игоря Грищенко, по словам начальника горной поисково-спасательной части ГСЧС Украины в Закарпатье Александра Гуляка, обошлось примерно в 170 тысяч гривен, включая зарплату спасателей, стоимость топлива для техники и др.

В службе объясняют: решение о количестве задействованного личного состава и техники принимает руководитель поисково-спасательных работ.

Копірайт зображення ДСНС Закарпаття

А вот разрешение на использование вертолета во время поисково-спасательных работ дает руководство ГСЧС Украины. На такой шаг идут, если нужно обследовать значительные территории.

Также если необходимо доставить дополнительный личный состав и спасательные средства в труднодоступные места.

Но вылет вертолета возможен только, если это позволяет погода.

Кого ищут дольше всего

"Больше всего времени требуется для поиска тела. Если человек потерялся зимой, такие поиски могут продлиться до весны, пока не сойдет снег", - объяснил Александр Гуляк.

Так на Закарпатье тело одного погибшего туриста искали в районе горы Петрос с 31 декабря 2003 по 8 мая 2004 года.

Львовские спасатели говорят, что самый продолжительный срок поиска - 4 дня.

По словам начальника специализированной поисково-спасательной группы управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Тараса Бринды, многое зависит от руководителя поисково-спасательной группы. Он оценивает ситуацию и определяет, сколько времени и как именно должны проводиться поисково-спасательные работы.

"Дольше всего живого человека мы искали три дня, это было в прошлом году", - добавляет Тарас Бринда.

Впрочем рекордное количество времени в Украине все же искали Игоря Грищенко. Его спасение сами работники ГСЧС назвали чудом, ведь выжить в мороз в горах в течение четырех дней - задача почти фантастическая.

Неутешительная статистика

Пиковыми месяцами по количеству поисковых операций на Закарпатье называют зимний (с декабря по март включительно) и весенне-летний (с мая по сентябрь) периоды.

В первом случае многие решают заниматься активными видами зимнего отдыха, во втором - это пешеходный туризм, горный велосипедный спорт, а также сбор ягод и грибов.

А вот в ГСЧС Львовской области, кроме зимнего периода, пиковым называют осенний - именно тогда люди ходят за теми же ягодами и грибами. А еще очень часто вызовы приходятся именно на праздники.

С 2014 года львовские спасатели отправились на поиски почти 200 пропавших туристов.

Их закарпатские коллеги искали 900 человек. 19 спасти не удалось - они погибли, и речь шла уже о поиске тел.

Страхование и регистрация перед походом

В целом спасатели сетуют на то, что в Украине нет штрафов для владельцев горнолыжных курортов - они не закрывают подъемники в плохую погоду и не предупреждают туристов о возможной опасности.

Путешественники же, в свою очередь, не страхуют жизнь. Практика страхования перед походом в горы распространена разве среди тех, кто поднимается на зарубежные вершины.

Например, 25-летний Кирилл Двойненко ходил в поход по Черногорскому хребту Карпат как турист пять раз, а также поднимался на Горганы и Стиг. Страховку оформил только в последний поход, когда шел с туристическим клубом.

Копірайт зображення Кирилл Двойненко Image caption Кирилл Двойненко ходил в поход по Черногорскому хребту Карпат пять раз

"Черногорский хребет наиболее популярный и протоптанный. Но там тоже есть немало сюрпризов. Я всегда перед восхождением оставляю "нить" маршрута и подробную информацию о передвижении человеку "внизу". Если долго не выхожу на связь, он начинает звонить спасателям и предоставляет информацию о моем возможном местонахождении, - рассказывает турист. - Раньше не оформлял страховку, но сделал это перед последним походом. Он был первой категории сложности. В турклубе, с участниками которого я шел, страхованием занимается отдельный человек, который и "разруливает" все в случае чего. Мне эта услуга обошлась где-то в 200 гривен".

По его словам, за рубежом не везеде будут смотреть на наличие страховки. Если это Гималаи или Альпы, то она, конечно, нужна, но на менее сложных вершинах "не обязательна, но очень желательна".

Копірайт зображення Кирилл Двойненко Image caption По словам Кирилла, за рубежом не везеде будут смотреть на наличие страховки

А начальник специализированной поисково-спасательной группы Тарас Бринда говорит, что в Украине механизм страхования развит слабо.

Если турист застрахует себя перед походом в горы, то он получит компенсацию за лечение в случае травмы, но средства, потраченные государством на его спасение, страховая не компенсирует.

"У этот вопрос законодательно не урегулирован. В Европе это работает иначе. В той же Польше, Словакии есть что-то вроде закона о горах, регламентирующего взаимоотношения всех субъектов, ведущих деятельность на территории гор: туристов, спасателей, владельцев курортов и других лиц", - говорит Тарас Бринда.

В странах с соответствующим законодательством средства, потраченные на поисково-спасательную операцию застрахованного туриста, компенсирует страховая. Если же он не застраховался - платить должен сам. То же и с ответственностью за регистрацию перед восхождением на вершину.

Если же в Украине путешественник проигнорирует предупреждения спасателей о неблагоприятных условиях и попадет в беду, его спасут бесплатно. В Европе туристу выставят счет за поисково-спасательную операцию.

По мнению Тараса Бринды, регистрация туристов в поисково-спасательных пунктах сегодня не работает должным образом и, по факту, мало чем может помочь в случае трагедии.

"Регистрация к нам пришла из Советского Союза. Тогда была развита сеть спортивных клубов, в которых совместно со специалистами планировали маршрут. Его должна была утвердить квалификационная комиссия. А когда группа отправлялась в горы, она должна была прийти в отделение контрольно-спасательной службы, где специалисты беседовали с участниками похода, осматривали экипировку, предупреждали о погоде, смотрели маршрут, и только после того, как убедились, что туристы готовы, давали разрешение и регистрировали их", - объясняет специалист.

Регистрацию, которая существует в Украине сейчас, Тарас Бринда называет скорее информированием - туристу достаточно сообщить о подъеме по электронной почте или позвонить.

"Где-то полпроцента от общего количества туристов придерживаются всех норм. Как правило, это участники туристических клубов, которые существуют не первый год, - говорит представитель ГСЧС. - К сожалению, присутствует искаженная подача информации: если турист зарегистрировался, то с ним точно все будет хорошо. Это не так".

По мнению Кирилла Двойненко, Украине нужно изучать опыт Швейцарии, Непала и других стран, в которых развит горный туризм. Но вводить, к примеру, штрафы за отсутствие регистрации перед походом - рано.

"Для начала нужно наладить работу именно службы спасения: закупить экипировку, снегоходы и прочее. А то получится так, что регистрация обязательна, штрафы есть, а с горы тебя все равно никто не снимет. И еще нужно создать сайт, где в свободном доступе будут размещены видеоуроки, рекомендации, что делать, если кто-то из группы сломал ногу, например, как передвигаться по склону и т.п. Также нужно распространить эту информацию, чтобы туристы знали о ней, и сделать памятки с указанием этого сайта и номеров телефонов спасателей на наиболее распространенных маршрутах", - отмечает Кирилл.

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