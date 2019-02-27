Откаты и Россия: что известно о хищении в Укроборонпроме

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В украинских СМИ и соцсетях разыгралась шумиха из-за нового расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере. Объясняем, в чем его суть и как на него реагируют.

В расследовании говорится, что журналистам удалось собрать доказательства "многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен" в украинском оборонном комплексе.

"Самые высокие чины оборонной сферы получали откаты за поставки контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза", - говорят авторы расследования.

По их информации, к данной схеме причастны, в частности, член СНБО Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь Гладковский. Одним из организаторов схемы журналисты называют гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

В Национальном антикоррупционном бюро пообещали, что его детективы "проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере" и дадут им надлежащую оценку.

В "Укроборонпроме" уже заявили, что журналисты "совершили манипулятивное изложение отдельных данных", а также не указали источники информации.

Член СНБО Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО. А его сын Игорь Гладковский пообещал подать на журналистов в суд - за распространение ложной информации.

В то же время кандидат в президенты и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила с парламентской трибуны о своем намерении намерении начать процедуру импичмента президента в связи с этой информацией.

По ее словам, изложенные в материалах расследования действия представителей окружения президента подпадают под статью 110 Уголовного кодекса "государственная измена".

Также Тимошенко заявила, что начинает сбор подписей депутатов под проектом постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию "коррупции президента на поставке всего необходимого нашей армии".

Что расследуют?

Журналисты-расследователи утверждают, что в 2015 году Игорь Гладковский наладил поставки контрабандных деталей через "фирмы-прокладки", и этот вопрос он якобы согласовал на высшем уровне - благодаря своему "высокопоставленному папе".

Только одна такая "фирма-прокладка" - ООО "Оптимумспецдеталь" - за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 млн гривен - за запчасти для военной техники, говорится в расследовании.

Однако в действительности, как говорят журналисты, детали эта фирма никогда не производила: она покупала их у посредников, а те - у других посредников. Цепочка якобы заканчивалась фиктивными фирмами, которые также ничего не производили.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО

Запчасти, которые поставляла "Оптимумспецдеталь", говорят в Bihus.Info, имели контрабандное происхождение - в Украину они попадали с территории России.

Все это, обращают внимание журналисты, происходило на фоне заявлений высшего руководства государства о "импортозамещении" и отказе от поставок из России.

"Однако главная проблема - не в самом факте контрабанды и даже не во лжи чиновников. Главная проблема в том, что этот черный рынок освоили "свои" посредники, которые накручивали цены в разы, а государственный концерн "Укроборонпром" охотно переплачивал. Он был не жертвой схемы, а ее участником", - говорят авторы расследования.

Что говорят в СНБО и "Укроборонпроме"

В Совете нацбезопасности заявили, что Олег Гладковский уже обратился в НАБУ и Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию, приведенную в расследовании программы "Наши деньги".

"На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены", - говорится в сообщении.

Решение о временном отстранении Гладковского от полномочий поддержал и президент Петр Порошенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить распространенную журналистами информацию

"Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Игорь Гладковский пообещал подать на журналистов в суд - за распространение недостоверной информации.

"Укроборонпром", в свою очередь, опубликовал заявление, в котором отметил, что журналисты Bihus.Info не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных.

"Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", - говорится в обращении.

Как реагируют на скандал

Расследование вызвало немалый ажиотаж в соцсетях. Чаще всего, ожидаемо, встречаются возмущённые комментарии пользователей.

"Вот только не надо делать вид, что коррупции в "Укроборонпроме" нет, и Бигус все придумал", - пишет Юрий Богданов.

"Укроборонпром" стабилен. Там было и есть дно. Коррупцию, как оказалось, удобнее возглавить".

Известие о расследованиях не оставило равнодушным и кандидата в президенты Владимира Зеленского. "Доброе утро. Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование о хищении средств "Укроборонпрома". Нет слов. То есть контрабандные запчасти из России можно, конфеты можно, Maruv - нельзя", - говорит он в своем видеообращении.

Журналистка Кристина Бердинских выразила надежду, что реакцией властей будет настоящее наказание виновных, а не попытки обнаружить, откуда журналисты получили информацию.

"Я надеюсь, что правоохранительные органы не пойдут по привычному в последнее время для себя пути и не побегут за помощью в Печерский суд, получая там доступ к материалам журналистов, их телефонам и e-mail, прикрываясь при этом нацбезопасностью, а на самом деле защищая коррупционеров", - пишет она.

Михаил Ткач шутит о временном отстранении фигуранта расследования Олега Гладковского: "А я не понял. На время официального расследования Гладковский приостановит красть или приостановит свои полномочия в СНБО?"

Впрочем, нередко встречаются и сомнения в расследовании Bihus.Info: некоторые пользователи обращают внимание на то, что авторы не раскрывают, откуда именно получили информацию. Некоторые называют расследования предвыборным "сливом".

Расследование - "Анонимный источник из одноразовой почты". Ни одной печати. Ни одного документа. "Расследователи" вкладывают в уши свою версию, не давая никаких фактов. Картинки, нарисованные ими же. Диалоги, якобы присланные анонимным источником, из одноразовой почты. Диалоги не в виде скриншотов и фотографий из архива, а сделанные в редакции", - пишет Роман Доник.

Такого же мнения придерживается Олег Шимко: "Технология заключается в том, чтобы дать читателю (или зрителю) ряд негативных сигналов в обход логического мышления [...] Сработало", - пишет он.

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