Откаты и Россия: что известно о хищении в Укроборонпроме
В украинских СМИ и соцсетях разыгралась шумиха из-за нового расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере. Объясняем, в чем его суть и как на него реагируют.
В расследовании говорится, что журналистам удалось собрать доказательства "многолетней схемы отмывания сотен миллионов гривен" в украинском оборонном комплексе.
"Самые высокие чины оборонной сферы получали откаты за поставки контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза", - говорят авторы расследования.
По их информации, к данной схеме причастны, в частности, член СНБО Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь Гладковский. Одним из организаторов схемы журналисты называют гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.
В Национальном антикоррупционном бюро пообещали, что его детективы "проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере" и дадут им надлежащую оценку.
В "Укроборонпроме" уже заявили, что журналисты "совершили манипулятивное изложение отдельных данных", а также не указали источники информации.
Член СНБО Олег Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого заместителя секретаря СНБО. А его сын Игорь Гладковский пообещал подать на журналистов в суд - за распространение ложной информации.
В то же время кандидат в президенты и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила с парламентской трибуны о своем намерении намерении начать процедуру импичмента президента в связи с этой информацией.
По ее словам, изложенные в материалах расследования действия представителей окружения президента подпадают под статью 110 Уголовного кодекса "государственная измена".
Также Тимошенко заявила, что начинает сбор подписей депутатов под проектом постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию "коррупции президента на поставке всего необходимого нашей армии".
Что расследуют?
Журналисты-расследователи утверждают, что в 2015 году Игорь Гладковский наладил поставки контрабандных деталей через "фирмы-прокладки", и этот вопрос он якобы согласовал на высшем уровне - благодаря своему "высокопоставленному папе".
Только одна такая "фирма-прокладка" - ООО "Оптимумспецдеталь" - за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 млн гривен - за запчасти для военной техники, говорится в расследовании.
Однако в действительности, как говорят журналисты, детали эта фирма никогда не производила: она покупала их у посредников, а те - у других посредников. Цепочка якобы заканчивалась фиктивными фирмами, которые также ничего не производили.
Запчасти, которые поставляла "Оптимумспецдеталь", говорят в Bihus.Info, имели контрабандное происхождение - в Украину они попадали с территории России.
Все это, обращают внимание журналисты, происходило на фоне заявлений высшего руководства государства о "импортозамещении" и отказе от поставок из России.
"Однако главная проблема - не в самом факте контрабанды и даже не во лжи чиновников. Главная проблема в том, что этот черный рынок освоили "свои" посредники, которые накручивали цены в разы, а государственный концерн "Укроборонпром" охотно переплачивал. Он был не жертвой схемы, а ее участником", - говорят авторы расследования.
Что говорят в СНБО и "Укроборонпроме"
В Совете нацбезопасности заявили, что Олег Гладковский уже обратился в НАБУ и Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию, приведенную в расследовании программы "Наши деньги".
"На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены", - говорится в сообщении.
Решение о временном отстранении Гладковского от полномочий поддержал и президент Петр Порошенко.
"Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Игорь Гладковский пообещал подать на журналистов в суд - за распространение недостоверной информации.
"Укроборонпром", в свою очередь, опубликовал заявление, в котором отметил, что журналисты Bihus.Info не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных.
"Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов. Призываем журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий", - говорится в обращении.
Как реагируют на скандал
Расследование вызвало немалый ажиотаж в соцсетях. Чаще всего, ожидаемо, встречаются возмущённые комментарии пользователей.
"Вот только не надо делать вид, что коррупции в "Укроборонпроме" нет, и Бигус все придумал", - пишет Юрий Богданов.
"Укроборонпром" стабилен. Там было и есть дно. Коррупцию, как оказалось, удобнее возглавить".
Известие о расследованиях не оставило равнодушным и кандидата в президенты Владимира Зеленского. "Доброе утро. Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование о хищении средств "Укроборонпрома". Нет слов. То есть контрабандные запчасти из России можно, конфеты можно, Maruv - нельзя", - говорит он в своем видеообращении.
Журналистка Кристина Бердинских выразила надежду, что реакцией властей будет настоящее наказание виновных, а не попытки обнаружить, откуда журналисты получили информацию.
"Я надеюсь, что правоохранительные органы не пойдут по привычному в последнее время для себя пути и не побегут за помощью в Печерский суд, получая там доступ к материалам журналистов, их телефонам и e-mail, прикрываясь при этом нацбезопасностью, а на самом деле защищая коррупционеров", - пишет она.
Михаил Ткач шутит о временном отстранении фигуранта расследования Олега Гладковского: "А я не понял. На время официального расследования Гладковский приостановит красть или приостановит свои полномочия в СНБО?"
Впрочем, нередко встречаются и сомнения в расследовании Bihus.Info: некоторые пользователи обращают внимание на то, что авторы не раскрывают, откуда именно получили информацию. Некоторые называют расследования предвыборным "сливом".
Расследование - "Анонимный источник из одноразовой почты". Ни одной печати. Ни одного документа. "Расследователи" вкладывают в уши свою версию, не давая никаких фактов. Картинки, нарисованные ими же. Диалоги, якобы присланные анонимным источником, из одноразовой почты. Диалоги не в виде скриншотов и фотографий из архива, а сделанные в редакции", - пишет Роман Доник.
Такого же мнения придерживается Олег Шимко: "Технология заключается в том, чтобы дать читателю (или зрителю) ряд негативных сигналов в обход логического мышления [...] Сработало", - пишет он.