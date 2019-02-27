Гарри и Меган в Марокко - последняя поездка перед рождением первенца. Фото

Мало церемоний, много смысла. Так описывает визит герцога и герцогини Сассекских в Марокко корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд. Каждое мероприятие во время визита, по его словам, было организовано так, чтобы оно максимально отвечало целям поездки и соответствовало интересам четы.

Мы представляем подборку лучших фотографий трехдневного визита принца Гарри с супругой в Марокко.

Копірайт зображення Getty Images

Этот визит будет последней официальной заграничной поездкой пары перед появлением на свет их первенца. Как ожидается, это произойдет в апреле или мае.

Герцогиню Сассекскую везде встречали лучшими пожеланиями. Студентка одного из центров "Образование для всех" нарисовала на руке герцогини узор хной - так называемые менди, или мехенди, что, по поверью, должно принести еще не родившемуся ребенку герцогини удачу. Образовательный центр, который посещали принц Гарри с супругой Меган, помогает получить образование девочкам из сельских районов, семьи которых не могут позволить себе дать ребенку образование.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские также присутствовали на матче по мини-футболу между смешанными командами образовательного центра. Супруга принца Гарри поговорила на французском с голкипером одной из команд. После матча она сказала студентам: "Мы очень гордимся вами, вы прекрасный пример для других".

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

В резиденции посла Великобритании герцогиню встретили традиционным приветствием - омовением рук розовой водой. Позже Меган выступила с речью, в которой сказала, что женщины во всем мире должны бросать вызов несправедливости.

Копірайт зображення Getty Images

В программе визита герцога и герцогини Сассекских было место и развлечениям. Пара попробовала некоторые блюда марокканской кухни, приготовленные известным шеф-поваром Мохой Федалом, который на местном телевидении ведет популярное кулинарное шоу.

"Приезжайте со своим ребенком к нам, и я приготовлю для вас троих", - сказал он принцу Гарри и его супруге.

Во время этого же обеда дети приготовили марокканские лепешки по рецепту из кулинарной книги, изданной герцогиней Сассекской, чтобы поддержать семьи, пострадавшие от пожара в высотке Гренфелл-тауэр в Лондоне.

Копірайт зображення Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские посетили центр, где практикуется иппотерапия - метод реабилитации посредством лечебной верховой езды для детей с особенностями развития.

Они встретились с пациенткой центра, 20-летней Экрам, у которой диагностирован синдром Дауна.

"Мне нравится быть рядом с лошадьми, с ними чувствуешь себя спокойнее и увереннее", - сказала девушка. "Какая прекрасная леди", - ответила ей Меган.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Reuters

Визит завершился чаепитием с королем Мухаммедом VI в королевском дворце в городе Сале. Принц Гарри передал марокканскому монарху письмо от британской королевы Елизаветы II.

Копірайт зображення Getty Images

***