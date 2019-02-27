Ванесса Паради сняла клип о Киеве. Почему этот город манит звезд?

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Французская певица Ванесса Паради сняла клип на песню "Киев" ("Kiev"). В нем она поет о киевском снеге, поцелуях и смотрит на колокольню Лавры.

Вспоминаем, какие еще популярные клипы создали иностранные музыканты в украинской столице. А также выясняем, чем так привлекает мировых звезд Киев.

В видео "Kiev" француженка гуляет по заснеженному лесу, а в конце выходит на лужайку с видом на колокольню Лавры и несколько киевских жилых комплексов.

Копірайт зображення Vanessa Paradis - Kiev, Les Films de Morphee Image caption Кадр из клипа Kiev

Известно, что последний раз актриса и певица посещала Украину несколько лет назад во время съемок фильма "Иней".

Эту ленту создали при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, французского телеканала АРТЕ и Польского киноинститута.

Копірайт зображення Госкино Украины Image caption Кадр из фильма "Иней", в котором снялась Ванесса Паради, и который также снимали в Украине

В нем она сыграла военную журналистку, работающую на Донбассе. В 2017 году ленту презентовали на Каннском фестивале.

В песне же, посвященной столице Украины, Паради поет о "киевской лихорадке и жарких поцелуях", а также о "киевском снеге", который встречает ее, когда она возвращается в город.

Мосты, библиотеки и спальные районы

Больше всего иностранные звезды любят модернистскую киевскую архитектуру, хаотичную застройку левого берега и библиотеку имени Вернадского.

Копірайт зображення Alberto E. Rodriguez/Getty Images Image caption Майли Сайрус с поклонницами

В конце ноября американская певица Майли Сайрус выпустила клип, в котором убегала от американской полиции по Дарницком мосту.

Ради съемок клипа на песню Nothing Breaks Like a Heart мост частично перекрыли на два дня.

По сценарию, певица устроила гонки с правоохранителями, в то время как на обочине ее поддерживали десятки поклонников.

На платформе Youtube клип уже набрал почти 79 миллионов просмотров.

Копірайт зображення THOMAS JOU Image caption Датская певица MØ

Другая звезда танцевальной музыки - датская певица MØ - удивила всех видеоработой на трек Kamikaze, в котором легко можно узнать спальный район Троещина.

Видео сняли среди полуразрушенных зданий и выжженных пустырей украинской столицы. В интервью музыкальному корреспонденту BBC Марку Сэвиджу MØ призналась, что эта работа стала идеальным сочетанием "песка и гламура", которой она пытается получить в своей музыке.

Копірайт зображення CHESS CLUBRCA VICTOR Image caption Кадр из видео, снятого в Киеве

По пустырям вокруг высоток 80-х годов певица носится на старых автомобилях, жжет шины и танцует вместе с завсегдатаями киевских клубов.

"Иногда, когда вы снимаете видео, вы выбираете всех этих красивых моделей, и вам приходится делать вид, что вы друзья, а это так нелепо и неискренне. А здесь люди были очень аутентичными, настоящими. Мы очень сблизились. Они напомнили мне моих старых друзей", - добавила MØ.

С 2015 года клип посмотрели 63 миллионов раз.

Главными декорациями для клипа группы Twenty One Pilots "Nico And The Niners", вышедшего летом 2018-го, стал корпус факультета кибернетики Киевского Национального Университета имени Т.Шевченко, а Украинский дом "исполнил роль" штаб-квартиры ООН в клипе DJ Shadow та Run the Jewels "Nobody speak".

Копірайт зображення Mireya Acierto/Getty Images Image caption Свой клип в Киеве певица Netta снимала в условиях абсолютной конфиденциальности

Монумент "Родина-мать" и библиотека имени Вернадского появляются в клипе певицы Paloma Faith Crybaby, а страсти в клипе "Bassa Sababa" прошлогодней победительницы Евровидения Netta разворачиваются на фоне той же библиотеки, Дарницкого моста и жилого массива Позняки.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского часто появляется в американских и британских клипах

Почему именно Киев?

Копірайт зображення UNIAN Image caption По Дарницком мосту в своих видео колесили Майли Сайрус и Netta

С 2005 по 2019 год иностранные звезды и бренды сняли в Киеве в общей сложности сболее 65 клипов и рекламных роликов.

В комментарии BBС News Украина представители украинских продакшн-компаний рассказали, что в Киеве иностранных клипмейкеров привлекает прежде всего стоимость работы, которая в 2-3 раза меньше аналогичной в Центральной Европе.

Именно Украину международные лейблы и режиссеры клипов выбирают из-за интересных локаций и низкой стоимости работ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Монумент "Родина-мать" также пришелся по душе зарубежным клипмейкерам

Марина Кармолит - в прошлом продюсер, занималась организацией съемок. Теперь она представляет западных режиссеров, работающих с Рианной и Кэти Перри. Марина рассказывает, что многих исполнителей привлекает "эстетика спальных районов и заброшенных зданий".

По ее словам, с технической точки зрения съемки в США и Украине ничем не отличаются, кроме низкой стоимости. В Киеве можно легче и быстрее получить разрешение на съемку в городе, перекрытие улиц или мостов.

"В Европе и США обязанности каждого члена команды четко регламентированы. Образно говоря, если у кого-то в должностной инструкции написано, что он забивает гвозди, а нужно вкрутить винтик - будут вызвать нового человека. В Киеве обо всем можно договориться", - рассказывает Кармолит.

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