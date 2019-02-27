Ванесса Паради сняла клип о Киеве. Почему этот город манит звезд?
Французская певица Ванесса Паради сняла клип на песню "Киев" ("Kiev"). В нем она поет о киевском снеге, поцелуях и смотрит на колокольню Лавры.
Вспоминаем, какие еще популярные клипы создали иностранные музыканты в украинской столице. А также выясняем, чем так привлекает мировых звезд Киев.
В видео "Kiev" француженка гуляет по заснеженному лесу, а в конце выходит на лужайку с видом на колокольню Лавры и несколько киевских жилых комплексов.
Известно, что последний раз актриса и певица посещала Украину несколько лет назад во время съемок фильма "Иней".
Эту ленту создали при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, французского телеканала АРТЕ и Польского киноинститута.
В нем она сыграла военную журналистку, работающую на Донбассе. В 2017 году ленту презентовали на Каннском фестивале.
В песне же, посвященной столице Украины, Паради поет о "киевской лихорадке и жарких поцелуях", а также о "киевском снеге", который встречает ее, когда она возвращается в город.
Мосты, библиотеки и спальные районы
Больше всего иностранные звезды любят модернистскую киевскую архитектуру, хаотичную застройку левого берега и библиотеку имени Вернадского.
В конце ноября американская певица Майли Сайрус выпустила клип, в котором убегала от американской полиции по Дарницком мосту.
Ради съемок клипа на песню Nothing Breaks Like a Heart мост частично перекрыли на два дня.
По сценарию, певица устроила гонки с правоохранителями, в то время как на обочине ее поддерживали десятки поклонников.
На платформе Youtube клип уже набрал почти 79 миллионов просмотров.
Другая звезда танцевальной музыки - датская певица MØ - удивила всех видеоработой на трек Kamikaze, в котором легко можно узнать спальный район Троещина.
Видео сняли среди полуразрушенных зданий и выжженных пустырей украинской столицы. В интервью музыкальному корреспонденту BBC Марку Сэвиджу MØ призналась, что эта работа стала идеальным сочетанием "песка и гламура", которой она пытается получить в своей музыке.
По пустырям вокруг высоток 80-х годов певица носится на старых автомобилях, жжет шины и танцует вместе с завсегдатаями киевских клубов.
"Иногда, когда вы снимаете видео, вы выбираете всех этих красивых моделей, и вам приходится делать вид, что вы друзья, а это так нелепо и неискренне. А здесь люди были очень аутентичными, настоящими. Мы очень сблизились. Они напомнили мне моих старых друзей", - добавила MØ.
С 2015 года клип посмотрели 63 миллионов раз.
Главными декорациями для клипа группы Twenty One Pilots "Nico And The Niners", вышедшего летом 2018-го, стал корпус факультета кибернетики Киевского Национального Университета имени Т.Шевченко, а Украинский дом "исполнил роль" штаб-квартиры ООН в клипе DJ Shadow та Run the Jewels "Nobody speak".
Монумент "Родина-мать" и библиотека имени Вернадского появляются в клипе певицы Paloma Faith Crybaby, а страсти в клипе "Bassa Sababa" прошлогодней победительницы Евровидения Netta разворачиваются на фоне той же библиотеки, Дарницкого моста и жилого массива Позняки.
Почему именно Киев?
С 2005 по 2019 год иностранные звезды и бренды сняли в Киеве в общей сложности сболее 65 клипов и рекламных роликов.
В комментарии BBС News Украина представители украинских продакшн-компаний рассказали, что в Киеве иностранных клипмейкеров привлекает прежде всего стоимость работы, которая в 2-3 раза меньше аналогичной в Центральной Европе.
Именно Украину международные лейблы и режиссеры клипов выбирают из-за интересных локаций и низкой стоимости работ.
Марина Кармолит - в прошлом продюсер, занималась организацией съемок. Теперь она представляет западных режиссеров, работающих с Рианной и Кэти Перри. Марина рассказывает, что многих исполнителей привлекает "эстетика спальных районов и заброшенных зданий".
По ее словам, с технической точки зрения съемки в США и Украине ничем не отличаются, кроме низкой стоимости. В Киеве можно легче и быстрее получить разрешение на съемку в городе, перекрытие улиц или мостов.
"В Европе и США обязанности каждого члена команды четко регламентированы. Образно говоря, если у кого-то в должностной инструкции написано, что он забивает гвозди, а нужно вкрутить винтик - будут вызвать нового человека. В Киеве обо всем можно договориться", - рассказывает Кармолит.