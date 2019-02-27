Украинские корни, Илон Маск и тайны. Интересные факты о фильме "Малевич"

Почему Малевич стал таким, каким стал? Это связано с Украиной, говорят создатели фильма "Малевич", который презентовали недавно в Киеве. Какие тайны раскрыли во время работы над документальной лентой и какое отношение к этому имеет Илон Маск, выясняла ВВС News Украина.

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Ленту снимали в Украине, Польше, США и Беларуси. Бюджет фильма - три млн гривен, 80% из которых выделило Госкино Украины и 20% министерство культуры Италии.

Во время съемок произошло много событий: нашли место рождения Малевича в Киеве, разыскали раскадровки фильма, который художник хотел снять, но не успел.

"Вокруг Малевича простых историй не бывает", - говорит исследователь творчества художника и автор сценария фильма Татьяна Филевская.

Рассказываем интересные факты о фильме "Малевич", прокат которого в Украине запланирован на 28 февраля.

Малевич говорил на украинском

"Главной идеей фильма было рассказать о том, что было "вычеркнуто" из образа Малевича. Россия присвоила художника и объявила его сердцем русского авангарда", - говорит один из продюсеров ленты Олег Щербина.

Об украинском аспекте жизни автора "Черного квадрата" действительно мало говорят, на выставках и в музеях по всему миру его подписывают как российского художника.

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"Малевич - художник, который не только родился, но и сформировался в Украине", - говорит Юлия Чернявская.

В Украине он родился и вырос, в Киеве - работал в Академии художеств, он разговаривал на украинском, писал на этом языке письма - об этом рассказывает фильм. Во время работы над картиной исследователи творчества Малевича нашли точное место рождения художника - улица Жилянская в Киеве. Само здание не сохранилось. На современной карте города это место расположено вблизи дома №63.

В фильме также рассказывается о влиянии украинского народного искусства на формирование Малевича, о том как он перенес его в свое творчество, как художник увлекался украинской вышивкой и плетением кружев, как вышивал сам и пытался рисовать печи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия присвоила Малевича и назвала его сердцем русского авангарда, говорят создатели фильма

Малевич на видео

В фильме много изображений Казимира Малевича разных лет, а еще авторы нашли редкую кинохронику с его участием. Всего несколько кадров, но и это большая удача.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Автопортрет Малевича

Фильм в фильме

Фильм "Малевич" рассказывает о малоизвестной странице творчества Малевича - его замысел снять авангардное кино о взаимодействии цвета и формы.

В конце 1920-х годов он написал сценарий фильма и привлек к работе немецкого режиссера-авангардиста Ганса Рихтера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Картины Малевича уходили с молотка на аукционе Sotheby's за десятки миллионов долларов

Но фильм так и не был снят. Малевич видел его в цвете, но пленки, позволявшей получить цветной негатив, тогда еще не было.

У немецкого режиссера на протяжении многих лет хранилась папка с разработками Малевича. Создатели фильма нашли ее в музее Гетти в Лос Анжелесе.

Разработки Малевича реконструировали и сделали частью фильма.

"Так должен был выглядеть фильм, если бы его снял Малевич", - говорит продюсер Олег Щербина.

Илон Маск и Малевич

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Казимир Малевич был художником и философом. Еще в начале ХХ века он предчувствовал начало новой компьютерной эры, говорится в фильме.

"Малевич был человеком будущего, - рассказывает продюсер ленты Юлия Чернявская. - Он делал такие вещи, которые даже сейчас трудно представить. Задумывался об освоении космоса человеком".

Космическая тематика присутствует в записях и чертежах художника, отмечает продюсер и рассказывает, что в процессе работы над фильмом они подготовили письмо бизнесмену и изобретателю Илону Маску, в котором рассказывают ему о Казимире Малевиче и о его размышлениях о жизни в космосе.

Ответ Маска хотели включить в фильм. Однако письмо ему так и не отправили.

"О колонии людей на других планетах задумывался не только Маск, а еще сто лет назад Малевич. Я думаю, что он (Маск. - Ред.) нам ответил бы. Но мы поняли, что фильм уже почти готов, и мы просто не успеваем, поэтому с письмом передумали. Если будем делать еще один фильм "Малевич и космос", то свяжемся с ним", - говорит Чернявская.

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