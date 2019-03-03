Мясо черепах, грибы или пицца - чем запасаться на случай конца света?

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Дугласу Робертсону было 18 лет, когда его отец, ранее служивший в торговом флоте, решил продать свою ферму, купить 13-метровую шхуну и отправиться всей семьей в кругосветное плавание.

"Каждый день был приключением. Это была настоящая идиллия", - вспоминает Дуглас об этом путешествии в 1971 году. Все шло очень хорошо до того момента, пока неподалеку от Галапагосских островов на шхуну не напала стая косаток.

Судно ушло на дно, и семья из шести человек оказалась в трехметровой шлюпке посреди Тихого океана, вдали от морских торговых путей.

Запас продовольствия был небольшим, и им пришлось полагаться на то, что удавалось поймать в море.

На шестой день получилось поймать морскую черепаху. Это их спасло, а мясо черепах стало их основной пищей.

Копірайт зображення Douglas Robertson Image caption Семья Робертсонов отправилась в кругосветное плавание. Их шхуну потопили касатки

"Обед или ужин состояли из куска черепашьего мяса, который сопровождался кружкой черепашьей крови. Пить ее не так просто, поскольку она сворачивается, и поэтому глотать ее надо очень быстро. Мы сливали кровь в одну кружку и передавали ее друг другу", - говорит Дуглас.

За время дрейфа в океане семья Робертсонов стала придумывать новые рецепты.

"Мы делали суп из черепашьих яиц и целыми днями грызли кости, чтобы добраться до костного мозга", - рассказывает он.

Семья ловила черепах и рыбу, из которой они делали что-то вроде суши. Все это продолжалось более шести недель. На 38-й день дрейфа их заметило проходившее мимо японское судно.

"Странно осознавать, что цивилизация - это всего лишь тонкий слой на поверхности, а в глубине мы все охотники, собиратели и изобретатели", - говорит Дуглас.

Диета конца света

Эта история наглядно демонстрирует, что мясо черепах - неплохая еда, считает диетолог Джо Траверс.

"В мясе черепах много протеина, очень мало жира и почти нет углеводов", - говорит она.

В нем также присутствуют питательные микроэлементы, например селен, витамин В12, железо, калий, витамин В1, рибофлавин и цинк.

Однако в черепашьем мяса нет омега-3-ненасыщенных жирных кислот, витаминов А и С, а также пищевой клетчатки. Иными словами, говорит Траверс, если питаться одним только черепашьим мясом, со временем начнется цинга.

Еще не так давно мясо черепах считалось деликатесом. Американский президент Уильям Тафт был знаменит своим личным поваром, который умел приготовить отменный черепаший суп.

Но сегодня люди, которые готовятся к концу света (а таких немало), закупают для своих бункеров в основном курятину, рис, овсянку и суп в консервных банках, говорит Шэрон Кулман из магазина The Bunker в городе Леандер, штат Техас.

Я решил спросить разных диетологов, какую еду они предложили бы для подобных экстремальных случаев.

Да, конечно, любой специалист скажет, что человеку необходима сбалансированная диета. Но что, если нужно выбрать только один вид продовольствия?

Грибы

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Диетолог Лора Вайнесс из Эдинбурга отдает предпочтение грибам.

"Это один из немногих источников селена и витамина D, которые, как известно, способствуют усвоению кальция скелетом и зубами человека, - говорит она. - Последние исследования также указывают на то, что витамин D поддерживает иммунную систему и помогает избегать депрессии".

"Существует гриб под названием трутовик серно-желтый, который, как говорят, на вкус напоминает курятину. А древние египтяне считали, что благодаря грибам можно достичь бессмертия", - говорит Лора Вайнесс.

Сколько же времени можно прожить на одних грибах?

"Скорее всего, около месяца. В основном потому, что станет очень скучно есть одно и тоже изо дня в день, в результате чего пропадет аппетит, и человек умрет от голода", - рассказывает она.

Тушенка

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Вдохновившись историями времен Второй мировой войны, диетолог Лиам Браун из Нантвича выступает за тушенку.

"Я бы не стал рекомендовать есть тушенку каждый день, но мясо в консервах - хороший источник жиров и протеина. Кроме того, это вкусно", - говорит он.

"На одной тушенке можно прожить довольно долго, но из-за нехватки витаминов, минералов и хороших жиров вскоре начнутся проблемы со здоровьем", - объясняет Браун.

"Консервы из лосося лучше для здоровья, но в них меньше энергии. В любом случае, если питаться только чем-то одним, это всегда приводит к плохим результатам".

Имбирь и киноа

Некоторые из опрошенных специалистов решили не ограничиваться только одним видом пищи. Студенты медицинского факультета Бристольского университета, которые основали диетологический сайт Nutritank, отказались от тушенки и предлагают взамен имбирь и киноа - или, как ее еще называют, "рисовую лебеду".

"Необходима питательная и при этом не скучная еда. Так что мы предлагаем на завтрак кашу из киноа с тонко нарезанным свежим имбирем, на обед - поджаренную киноа, посыпанную поджаренным имбирем, а на ужин - тушеную киноа с имбирем. Просто объедение", - уверяют они.

Пицца

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Диетолог Люси Джонс также не ограничивает свой выбор чем-то одним. Она советует запастись пиццей.

"В пицце - витамин С в томатном соусе, в тесте - пищевая клетчатка и витамин В, в сыре - протеин и кальций, сверху овощи и, по возможности, анчоусы, поскольку они - хороший источник омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Я не проживу вечно на такой диете, но как минимум еда мне не надоест", - говорит она.

Картофель

Диетолог Джеймс Коллиер говорит, что картофель - один из немногих видов продовольствия, в котором содержатся почти все необходимые человеку питательные вещества, хотя и в малых количествах. Но если правильно хранить картофель, на нем можно прожить долгое время.

"В картофеле много углеводов, калия, витамина С, фолиевой кислоты, магния, протеинов и незаменимых жирных кислот", - говорит он.

Доктор Майкл Грегер из NutritionFacts.org, сторонник диеты, основанной на овощах и фруктах, также выступает за картошку.

"Если у вас всего один источник пищи на несколько месяцев или даже год, то можно обойтись одним картофелем, хотя это не самая здоровая пища. Вы ослепнете из-за нехватки витамина А, и у вас будет множество других проблем со здоровьем, но вы выживете", - говорит он.

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