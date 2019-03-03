"Я будто боролась с внутренним монстром, который хотел съесть все вокруг"

Копірайт зображення BBC THREE / DAVID WELLER

"Я была сломлена, стояла на коленях и хотела покончить с собой".

Сара* сидит в кругу людей, нервно обхватив себя руками. Пятьдесят других участников молча наблюдают за ней в большой белой комнате. Хотя групповые собрания происходят на оживленной лондонской улице, в это утро выходного дня там тихо. Все внимательно слушают, как Сара рассказывает о периоде в своей жизни, когда она чувствовала себя наиболее уязвимой.

"Супермаркеты - мой самый страшный кошмар, - говорит она. - Когда я находилась в окружении продуктов, которые могли заставить меня переедать, мне хотелось плакать".

Сара участвует во встрече Анонимных обжор (АО). Эти встречи разработаны для того, чтобы помочь людям, которые лечатся от патологического переедания и других пищевых расстройств вроде булимии. Такие люди испытывают потребность есть, даже когда они не голодны, и не могут остановиться, даже когда наелись. Такое поведение обычно связано с потенциально опасным для жизни расстройством - компульсивным перееданием (Binge Eating Disorder, BED) - вторым наиболее распространенным пищевым расстройством в Великобритании.

Вам может казаться, что вы знаете, что такое переедать. Вы наверняка шутили, что у вас "зависимость" от шоколада, вы не можете сказать "нет" печенью в офисе (даже если вполне сыты) или после последнего разрыва отношений вас спасло только ведро мороженого. Но для людей, собравшихся в этой группе поддержки, тяга к перееданию означает нечто гораздо более серьезное.

По данным британского Национального центра расстройств питания, каждый второй человек, обращающийся за помощью относительно похудения, страдает от компульсивного переедания - это примерно 12 млн человек в Великобритании.

О переедании все чаще говорят в СМИ. Все еще популярно мнение, что ключом к решению проблемы является сила воли, в то время как правительство и официальные органы в борьбе с перееданием советуют сосредоточить внимание на размерах порций и количестве потребляемого сахара. Сейчас для лечения BED Британская служба здравоохранения NHS предлагает когнитивную поведенческую терапию и управляемые сеансы самопомощи.

Но для тех, для кого переедание становится необходимостью, существует также альтернативное решение.

Копірайт зображення BBC THREE / DAVID WELLER

На собрании Анонимных обжор вы нигде не увидите весы. Вместо этого участники выполняют программу, состоящую из 12 шагов - подобную той, которую используют Анонимные алкоголики (АА). Этапы варьируются от признания собственного бессилия рядом с едой до извинений перед теми, кого вы могли обидеть из-за своих пищевых расстройств. Каждого участника поддерживает так называемый спонсор, который сам прошел лечение, а также они посещают встречи - вроде той, на которой сидит Сара.

В то время как NHS рекомендует встречи АА как составную часть процесса лечения от алкоголизма, врачи в Британии официально не предлагают пациентам, которые борются с пищевыми расстройствами, посещать собрания АО. Такие группы начали собираться в Лос-Анджелесе в 1960 году, и, по данным их сайта, сейчас существует 6500 групп в более чем 75 странах, с общим количеством участников около 54 тыс. человек.

Выявить "обжору" может быть непросто. Прежде всего, они не обязательно имеют избыточный вес - некоторые из них даже могут весить меньше нормы. От компульсивного переедания может страдать любой человек в любом возрасте - на встречу приходят как 20-летние, так и 70-летние. Они имеют разное этническое происхождение, разные акценты и разную одежду - от спортивных костюмов до деловых. Несмотря на остроту эмоций, которыми делятся участники, атмосфера встречи успокаивает, мужчины и женщины улыбаются и поддерживают друг друга.

"Я как будто парализована", - говорит одна женщина, которая собирается на двухнедельный отдых с семьей. Она боится, что это может заставить ее потерять контроль и съесть лишнего. Женщина, которой уже за 60, объясняет, что она была "трезвой" - воздерживалась от патологического переедания - с 1980-х годов.

"Зависимость со мной везде, где бы я ни была, - объясняет она. - Я буду выполнять шаги (программы. - Ред.) до конца своей жизни".

Во время групповой дискуссии некоторые из участников называют себя "зависимыми от еды". Среди них - Ханна*, 24-летний театральный декоратор. Перед тем, как прийти на встречу АО, она перепробовала все - от сеансов психотерапии до традиционной китайской медицины. В подростковом возрасте она боролась с анорексией, которая, по ее словам, шла рука об руку с компульсивным расстройством.

"Казалось, будто я должна бороться с внутренним монстром, который хочет съесть все вокруг", - говорит она.

Одни из худших случаев переедания случались у нее в университетском общежитии, где Ханна делила кухню с пятью соседями. Когда никого не было рядом, она могла рыться в их вещах в поисках пищи.

"Секретность добавляла мне адреналина, - говорит она. - Я могла залезать в шкафчики других людей и брать немного этого и немного того. Я была на грани".

Ханна ела все, что попадалось под руку. "Я могла есть даже замороженные овощи прямо из морозилки или листья салата с кетчупом", - вспоминает она.

После очередного переедания Ханна начинала интенсивно тренироваться и контролировать приемы пищи - но неизбежно снова оказывалась в ситуации, когда начинала объедаться. Влияние, которое оказал на ее психическое здоровье такой постоянный цикл неупорядоченного питания, доводило ее до отчаяния. Она начала искать помощи в интернете и увидела в комментариях под одним блогом упоминание об Анонимных обжорах.

Сначала Ханна была не уверена, что 12 шагов ей помогут. Но, как и в AA, каждый член АО получает так называемого спонсора, который имеет опыт участия в программе. Ханна со своим спонсором вместе работали над шагами программы - но путь был непрост. Восьмой шаг - на котором участники должны загладить свою вину перед теми, кого они могли обидеть - оказался для нее самым сложным.

Когда она впервые подумала о том, чтобы извиниться перед соседями, эта идея ее отпугивала, ведь она переживала о том, что они о ней подумают. Но девушка не отступилась.

"Я извинилась (перед соседями. - Ред.) за то, что брала их еду - перед некоторыми лично, перед другими - через Skype, ведь они теперь живут в других странах, - говорит она. - Все они были очень милы". Хотя некоторым это показалось немного странным, признает Ханна.

Важным для нее был не результат, а избавление от "эмоционального багажа", которое дало бы ей свободу оставить позади свои проблемы с едой.

Таким образом она меняла свои пищевые привычки, даже не осознавая этого. "Я была настолько сосредоточена (на выполнении шагов. - Ред.), что оглянулась назад и поняла: боже мой, я ела по три раза в день в течение нескольких месяцев и даже не думала об этом".

Копірайт зображення BBC THREE / DAVID WELLER

Следующей к группе обращается 26-летняя Зои, работающая в финансовой отрасли. Она спокойно признается, что когда-то была "неуверенной и одержимой едой", и не думала, что когда-то преодолеет компульсивное переедание.

"Я чувствовала себя так, будто для того, чтобы вылечиться, мне надо сесть в тюрьму", - говорит она.

Компульсивное переедание мешало ее учебе, отдалило ее от друзей и снизило самооценку до нуля.

В университете она дошла до того, что не видела у себя никакого будущего.

"У меня точно не было суицидальных мыслей, но я не могла представить, что закончу университет, - говорит она. - Я просто не могла представить, какой будет моя жизнь, потому что все, о чем я могла думать - как не сорваться и не объедаться. Этим ограничивалось мое существование".

Четыре года назад она решила разобраться со своими проблемами с едой и легла в частную реабилитационную клинику.

Именно здесь она впервые узнала об Анонимных обжорах. После нескольких срывов и разрыва отношений она сосредоточила все свои усилия на выполнении программы.

"Сегодня я ем все, - говорит Зои. - Если я чувствую, что хочу в воскресенье съесть рыбу с картошкой, то ем. Честно говоря, я не вспоминаю о переедании уже три года".

37-летний Джордж* сидит напротив Зои, и его легко заметить - он один из немногих мужчин в комнате. Это, пожалуй, не удивительно. Хотя исследования показывают, что среди людей с пищевыми расстройствами 25% составляют мужчины, проблемы вроде анорексии и компульсивного переедания у многих до сих пор ассоциируются преимущественно с женщинами, из-за чего мужчинам сложнее признать у себя наличие таких проблем.

"Для меня еда была в центре всего - комфорта, вознаграждения, любви, - говорит он. После того, как в детстве он набрал лишний вес, в подростковом возрасте с целью похудения парень записался в бассейн.

"Я был 14-летним парнем, который мог вам рассказать, что в зеленом яблоке калорий больше, чем в красном", - говорит мужчина.

Он был помешан на еде, и после 20-ти лет решил с этим бороться. Так начался цикл переедания и булимии.

"Я садился на диету - и то терял по 30 кг, то набирал их снова - и так каждые 12-18 месяцев", - вспоминает Джордж.

По совету своего парня, Джордж наконец обратился к врачу, который направил его в отделение пищевых расстройств, где ему диагностировали булимию и компульсивное переедание. Однако когда он впервые попал в больницу, то почувствовал себя дискомфортно.

"Я вошел туда толстым 32-летним парнем и ощущал себя каким-то мошенником, который не имеет права там находиться, - говорит он. - Мне было очень стыдно".

Копірайт зображення BBC THREE / DAVID WELLER

Хотя количество мужчин, которые идут на собрания АО, меньше, чем женщин, Джордж - который посещает собрания в течение пяти лет - заметил небольшой рост их числа. Если раньше из 60 посетителей собрания было лишь около двух мужчин, то сейчас их уже 8-10.

Джордж, как и Ханна и Зои, называет себя "зависимым" от еды. "Пищевая зависимость" - противоречивая тема. Исследование 2014 года свидетельствует, что нет достаточных доказательств для того, чтобы называть любую пищу вызывающей зависимость. Вместо этого исследователи предложили термин "зависимость от процесса еды", чтобы подчеркнуть именно поведенческий элемент. Некоторые психологи считают, что термин "зависимость" - вреден, ведь он мешает людям брать на себя ответственность за переедание и избавляться от этой привычки.

Дин Джейд, основательница Национального центра расстройств пищевого поведения, отвергает идею "пищевой зависимости", но признает, что люди, которые посещают встречи АО, могут найти поддержку, поскольку компульсивное переедание является "проблемой одиночества".

Однако, по ее мнению, для того, чтобы решить, действительно ли у человека есть проблема с перееданием, необходима психологическая оценка - некоторые люди, объясняет она, думают, что переедают, после одной съеденной шоколадки.

"Как отличить человека, который компульсивно переедает, от человека, "заедающего эмоции"? - спрашивает она. - Такой красной линии нет. Нужно длительное время посещать специалиста, который сможет определить, действительно ли вы переедаете, или вам это только кажется".

Она объясняет, что в "слепых исследованиях", когда человеку, который считает, что имеет зависимость от сахара, давали его под видом чего-то другого - он ​​реагировала так, будто его не ел: у него не увеличивалась тяга к сахару и не терялся контроль. Это свидетельствует о том, что любая "зависимость" от таких веществ имеет преимущественно психологическую природу.

Копірайт зображення BBC THREE / DAVID WELLER

Но не все специалисты по пищевым расстройствам разделяют такое мнение. Никола Шлезингер, консультант, которая работает с женщинами, имеющими проблемы с зависимостью и расстройствами пищевого поведения, в 2013 году рассказала ВВС, что ученые, которые не верят в пищевую зависимость, не видят того, что видит каждый день она - людей "в слезах, которым больно, которые ненавидят себя и которых посещают мысли о самоубийстве" из-за проблем с едой.

"Они могут говорить что угодно, но в итоге нам все равно придется иметь дело с той ситуацией, которая реально существует", - сказала она.

Когда встреча АО подходит к концу, модератор спрашивает, есть ли у членов группы какие-то достижения, которые стоит отметить.

"Да", - говорит один молодой человек, выпрямляясь на стуле. Он отмечает месяц в программе.

Когда комната взрывается овациями, его лицо озаряет широкая улыбка.

*Некоторые имена были изменены по просьбе участников

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