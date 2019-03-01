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Митрополит Епифаний считает, что Москва и РПЦ оказывают большое сопротивление на украинском и международном уровне развитию и признанию ПЦУ. Однако он считает, что ПЦУ будет развиваться, независимо от политических событий. Ниже - ключевые цитаты из его эксклюзивного интервью ВВС.

Об общении со Вселенским патриархом:

Еще во время общения на вручении томоса у меня были некоторые вопросы, как мне вести себя в качестве новоизбранного предстоятеля церкви, и я был поражен тем, что с его стороны не было никаких конкретных установок.

Если мы будем обращаться за разрешением или даже за советами - это будет свидетельствовать о том, что мы не являемся автокефальной церковью.

О переходах приходов в ПЦУ:

К сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что ПЦУ не имеет будущего, собирают различные факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви.

Основным аргументом аргументом Москвы является то, что новая "так называемая церковь" захватывает храмы "канонической ПЦУ", которая на самом деле таковой не является, - это составляющая РПЦ. Мы развеиваем на международном уровне те мифы, которые сейчас РПЦ пропагандирует среди православных.

О поочередных богослужениях:

Если община делится пополам, то мы не против поочередных богослужений. Это Московский патриархат против этого категорически.

О Лаврах:

Лавры сейчас не принадлежат РПЦ. Лавры как имущество принадлежат украинскому государству, и постепенно, я убежден, братия, которая пребывает на территории той или иной лавры, примет соответствующее решение.

О "русском мире":

Украинский вопрос, думаю, их немного охладил. Сейчас, если Украинская церковь полностью отойдет от РПЦ, то Русская церковь сократится наполовину. Поэтому все мечты, которые они до сих пор строили на базе "русского мира", - что они будут первыми в православии, - не увенчаются успехом.

О "религиозном фронте":

Мы не имеем права сейчас разжигать в Украине второй, религиозный фронт. Нам достаточно войны на Востоке. Если мы еще откроем внутри страны религиозный фронт, то это может закончиться очень плачевно для украинского государства.

О политике:

Сейчас в их (епископов УПЦ МП. - Ред.) мозги снова вкладывают, что после выборов придет пророссийский кандидат и все вернется назад, не спешите, мол, принимать решение. И сейчас есть реальные доказательства того, что они даже финансово поддерживают таких священнослужителей: если он не переходит вместе с общиной, он получает полное финансовое обеспечение.

Когда к власти пришел Янукович, он пытался вообще снять с регистрации Киевский патриархат. Но после Революции достоинства поддержка Киевского патриархата возросла вдвое.

Поэтому выборы, я считаю, не повлияют на дальнейшее развитие и утверждение единой поместной православной церкви.

Церковь есть и будет, независимо от того, кто будет президентом. Потому что мы всегда опирались на поддержку украинского народа. Вот был Янукович, и что?

Об УПЦ МП:

Они везде заявляют, что не признают нас канонической православной церковью, и акт, совершенный Константинополем, в их глазах является расколом, а не объединением. Поэтому у нас нет и, наверное, в перспективе не будет такого общения.

Это было большой ошибкой, когда Россия начала противодействовать. Но, к сожалению, патриарх Кирилл не независим. Без ведома российского государства он не принимает никаких решений.

Сейчас происходит борьба не между единой поместной православной церковью и РПЦ в Украине - это борьба на международном уровне, это в определенной степени геополитика, потому что российское государство работает в этом направлении уже на протяжении десятилетий.

О допуске ЛГБТ к причастию:

У нас есть четкая позиция - не только Украинской православной церкви, но и Всеукраинского совета церквей по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром.

Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, несовместимый с христианскими взглядами. Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах.

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О "Молодом папе":

Это такой мифический герой в определенной степени. Но он был независимым. Он отстаивал определенные идеалы.

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