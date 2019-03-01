Подставные доноры "Батькивщины"? О чем говорит расследование финансирования партии Тимошенко

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Несколько украинских СМИ проанализировали отчеты партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и заявили, что немалые взносы на счета партии переводили подставные лица.

Среди доноров, указанных в отчетах партии, были люди, которые работают на низкооплачиваемых работах, пенсионеры и безработные, обнаружили журналисты программы "Наши деньги" на Bihus.info.

По данным программы "Схемы: коррупция в деталях", некоторые лица, которые фигурируют в отчетах партии "Батькивщина" как ее спонсоры отвергают факт взносов в пользу партии. Они заявляют, что их данные, вероятно, использовали без их ведома.

Юлия Тимошенко в ответ заявила, что к таким схемам вынуждены прибегать предприниматели в регионах, которые хотят ее поддержать, поскольку в случае открытой поддержки, по ее словам, они сталкиваются с преследованиями.

Ранее она заявила, что это "может быть провокацией СБУ".

Согласно отчёту партии за 2018 год, в течение прошлого года на ее счета поступило 154,5 миллиона гривен. Почти все средства - 144 миллиона - перевели "Батькивщине" физические лица.

Из них более 130 миллионов гривен поступили на счета партии в последние шесть месяцев 2018 года.

Что было в расследованиях?

Довольно часто и много жертвовали жители деревень и маленьких городов, заявляют в Bihus.info.

Суммы взносов составили от нескольких десятков тысяч до более миллиона гривен.

По данным расследования, сумма одного перевода не превышала 149 тысяч гривен. Это максимальная сумма перевода, не требующая подтверждения происхождения средств.

Среди доноров, по словам журналистов, - сотрудница автомойки, кассир в супермаркете, безработный и фиктивное предприятие.

Некоторые из них пожертвовали "Батькивщине" от 1 до 1,5 миллиона гривен.

Спонсоры не смогли внятно объяснить журналистам каким образом они делали пожертвования и откуда у них такие деньги.

Среди доноров также мастер маникюра из Кировоградской области, перечислившая "Батькивщине" 149 тысяч гривен. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что она же собирает деньги на лечение дочери.

Женщина рассказала журналистам, что согласилась помочь людям из "Батькивщины", потому что раньше они помогли ей. С партийцами вместе и ходила в банк.

"Деньги не перечисляли"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Акция поддержки Юлии Тимошенко возле здания ЦИК

Часть лиц, фигурирующих в отчетах партии "Батькивщина" как ее спонсоры, отрицают уплату каких-либо взносов в пользу партии Юлии Тимошенко.

Они заявляют, что их данные, вероятно, использовали без их ведома, говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты обратили внимание на способ перевода денег.

Как обнаружили "Схемы", совершенно разные люди вносили одинаковые суммы, или один человек несколько раз осуществлял одинаковые платежи в счет "Батькивщины" в банковских учреждениях в разных городах.

Также деньги жертвовали целыми семьями в один период времени, а одинаковые по размеру пожертвования переводились одними и теми же людьми по несколько раз в короткие промежутки времени, утверждает программа.

Некоторые доноры заявили журналистам, что не делали никаких переводов в пользу партии "Батькивщина".

Некоторых из них вообще не было в Украине в то время, когда они, согласно отчету партии, делали взносы.

"Это может свидетельствовать о манипуляциях с предвыборным фондом, когда через якобы пожертвования граждан легализуются деньги, сомнительное происхождение которых политики предпочитают не раскрывать", - предполагают в своем расследовании журналисты.

Что говорит Юлия Тимошенко?

Копірайт зображення Reuters

Юлия Тимошенко заявила в эфире "1+1", отвечая на вопрос журналиста Дениса Бигуса, что после появления расследования в ее партии "разобрались с этими фактами".

"Выяснилось, что те средние предприниматели, которые хотят перечислить деньги партии, не могут это сделать, потому что мгновенно открываются дела и уничтожаются предприятия. Поэтому они находят своих родственников и пытаются сделать взносы через них", - пояснила Юлия Тимошенко.

Авторам сюжета Bihus.info Юлия Тимошенко заявила, что это "может быть провокация Службы безопасности Украины".

В СБУ пока не прокомментировали это заявление.

На вопрос "Схем" о возможных манипуляциях с вкладами лидер "Батькивщины" заявила, что все доходы и расходы открыты для общественности.

"Нацагентство по предупреждению коррупции может расследовать эти дела. Мы открыты. Все абсолютно делается публично. Все доходы, все расходы абсолютно публичны. Мы - оппозиция, у нас нет силовых структур", - отметила Тимошенко.

Что говорят правоохранители?​

Представитель МВД Артем Шевченко в комментарии "Схемам" заявил, что в МВД готовы зарегистрировать уголовное производство о нарушении после соответствующего заявления НАПК.

"Если НАПК, проведя свою работу по отслеживанию чистоты поступлений финансовых ресурсов на партийные кассы любых партийных структур, увидят там признаки преступления, и в соответствии с УПК это преступление будет подследственным органам Нацполиции, то мы ждем заявления от НАПК, где было бы это четко описано. И соответственно, будем регистрировать уголовное производство", - сказал Шевченко.

Подозрительные благотворительные взносы в пользу "Батькивщины" и раньше становились предметом внимания СМИ.

В частности, расследователи заявляли, что часть лиц, фигурирующих в отчетах партии, в течение 2016-2017 годов либо перечисляли значительно меньше суммы, либо вообще не ничего не жертвовали, говорится в расследовании "Схем".

По результатам расследований СМИ и активистов тогда открыли уголовные производства. Однако результатов нет до сих пор, говорит аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко.

"Ничего нового"

Политолог Владимир Фесенко сказал в комментарии BBC News Украина, что в подобных схемах нет ничего принципиально нового для украинских партий.

"Похожая система существует в большинстве реальных партий Украины", - считает эксперт.

По его словам, реальное финансирование партий поступает из бизнес-источников.

"Чтобы это выглядело прилично, чтобы прикрыть и не подставлять настоящих доноров, используются фиктивные лица", - рассказал политолог.

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