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В месяц, который должен завершиться первым туром президентских выборов, украинцев ожидают несколько новшеств в социальной сфере: пенсии будут индексировать и доплачивать, а субсидии начнут выдавать живыми деньгами.

Индексация пенсий

1 марта должна состояться первая автоматическая индексация пенсий.

Она коснется более 10 млн пенсионеров и производится по формуле, которая, кроме стажа самого пенсионера и его зарплаты, учитывает размер средней зарплаты и уровень инфляции в стране. Общий размер индексации составит 17%.

Копірайт зображення WWW.MSP.GOV.UA Image caption Индексация пенсий будет зависеть от инфляции и средней зарплаты

"На 1 марта 2019-го пенсии будут автоматически перечислены для 10,2 млн пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 гривен. Это не значит, что все получат одинаково 255 грн", - сообщили в Минсоцполитики.

"Это не значит, что все получат одинаково 255 грн, ведь средства распределяются в соответствии с формулой. Реальное повышение произойдет для 8 млн пенсионеров, но оно не будет меньше 100 гривен", - также говорится в сообщении.

Подавляющее большинство пенсионеров получит повышение от 100 до 500 грн. Если повышение будет меньше 100 грн, пенсионеры получат доплаты в марте-апреле этого года.

Следующая индексация пенсий состоится в 2020 году.

Пенсионные доплаты

Копірайт зображення UNIAN Image caption По стечению обстоятельств самые бедные пенсионеры получают доплаты в марте-апреле, когда в Украине будет проводиться первый, и, возможно, второй тур президентских выборов

Для тех, кто получает минимальную пенсию, однако имеет значительный страховой стаж, правительство предусмотрело компенсацию, общая сумма которой составит 2410 грн. Страховой стаж должен составлять 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, если они вышли на пенсию после 2011 года, и 25 и 20 лет соответственно при выходе на пенсию до 2011 года.

"Правительство выполнило поручение Президента Украины Петр Порошенко о необходимости повышения уровня жизни украинских пенсионеров, в том числе тех, у кого был значительный страховой стаж но небольшие пенсионные выплаты при низких базовых зарплатах", - пояснил вице-премьер Павел Розенко.

Пенсионные доплаты выплатят за два месяца - март и апрель. Такие доплаты, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, получат 1,9 млн пенсионеров.

Эта сумма была рассчитана в зависимости от прожиточного минимума и показателя инфляции в 2015-2016 годах.

По словам чиновника, выплата пенсионных доплат фактически станет индексацией пенсий для тех, кто не получил ее тогда.

"Мы нашли возможность вернуть пенсионерам, получающим самый низкий уровень пенсии, индексацию 2015-2016 годов", - заявил министр. Он также сообщил, что источником таких выплат стали средства, полученные от растаможивания "евроблях":

"Впервые явление, которое наносило ущерб всей стране, было обращено на пользу определенным категориям граждан", - заявил чиновник, добавив, что инициатором таких выплат был президент.

Сам президент Порошенко, комментируя совпадение дополнительных пенсионных выплат в марте-апреле с президентскими выборами, заявил, что "подкуп" продлится следующие 5 лет.

Skip Twitter post by @poroshenko Усього через механізми пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд. Зокрема, майже 6 млрд по програмі старих автомобілів, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів. pic.twitter.com/Ov5NNMiEAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 февраля 2019 г.

"Наши оппоненты говорят, что это будет подкуп. Да, в течение следующих пяти лет мы будем подкупать пенсионера, увеличивая пенсию", - написал Петр Порошенко в своем Twitter.

Он также утверждает, что повышение пенсионных и других социальных выплат является частью его стратегии борьбы с бедностью.

По данным Пенсионного фонда, в настоящее время на 10 работников в Украине приходится 11 пенсионеров.

Субсидии деньгами

В марте около 4 млн семей получат коммунальные субсидии "живыми" деньгами.

Около 70% получателей субсидии - пенсионеры. Они получат их вместе с пенсиями на пенсионный счет в банке или по почте, если именно так они получают и пенсию.

Остальные будут получать средства в "Ощадбанке".

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По информации Минсоцполитики, средняя сумма такой субсидии составит 1,5 тыс. грн.

Наличные субсидии получат те, кому она была предназначена еще в прошлом году.

Газ для промышленности - дешевле

С 1 марта 2019 года минимальная цена на газ для промышленности составит 8 886 грн за тысячу кубов с НДС. Такую цену промышленные предприятия могут получить, если покупают не менее 50 тыс. кубов газа в месяц и не имеют долгов перед "Нафтогазом".

Максимальная цена с НДС составит 9 792 грн за тысячу кубов.

По сравнению с ценами на февраль 2019 года, в марте цены снижены на 14,5-15,1%.

Цена на газ для населения остается неизменной и составляет 7 482 грн за тысячу кубов с НДС.

В октябре, когда правительство приняло решение о повышении цен на газ для населения и ТКЭ, газ для промышленности стоил почти вдвое дороже.

Социальный хлеб для киевлян - по карточкам

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С начала марта 2019 года "Киевхлеб" будет продавать "социальные сорта" хлеба по "Карте киевлянина". Размеры скидки буду зависеть от льготной категории, указанной в карточке.

"Основной акцент, который мы сегодня делаем, это продажа хлеба по карточке киевлянина льготным категориям граждан. Скидка будет разная, в зависимости от категории", - заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, с начала марта по такой системе будут работать несколько киосков, а до конца марта все 150 киосков "Киевхлеб" перейдут на "карточную" систему.

Владельцы "Карточки киевлянина" разделены на 5 категорий. Каждая из этих категорий имеет свой размер скидки.

Владельцы карточки, которые не имеют льгот, смогут покупать социальные сорта хлеба со скидкой 20%.

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"Самый важный момент этого проекта заключается в том, что всегда можно будет приобрести хлеб дешевле среднерыночной цены в Киеве. То есть как бы ни менялись цены на хлеб, именно те, кто в этом нуждается, всегда будут покупать его дешевле", - заявил директор фирменной сети "Киевхлеб" Ярослав Федоренко.

По данным "Ощадбанка", сейчас оформлены около 630 тысяч "Карточек киевлянина".

Потребители без "Карточки киевлянина" также могут приобрести "социальный хлеб" по цене, которая ежеквартально рассчитывается "Киевхлебом" на основе цен на аналогичную продукцию от других производителей.

Лечились - оцените

С 1 марта киевляне смогут оценить работу врачей в столице через систему Helsi, в которой уже зарегистрировано около 1,5 млн киевлян и более 2 млн врачей.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По отзывам система будет формировать рейтинги врачей, которые могут влиять на то, с каким именно врачом пациенты захотят подписать декларацию, или же какого специалиста захотят выбрать для консультации.

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