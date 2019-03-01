Янукович мог вывести из Украины миллионы через Swedbank. Его руководству грозит отставка

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Шведские журналисты телеканала SWT провели расследование и выяснили, что экс-президент Украины Виктор Янукович вероятно вывел из Украины миллионы долларов через литовский филиал старейшего шведского банка Swedbank. Как они это обнаружили и к чему привело расследование?

В руках журналистов оказались сотни документов, из которых следует, что Янукович возможно вывел из Украины по меньшей мере 4 миллиона долларов через балтийский филиал шведского банка на счет оффшорной компании Vega Holding Limited.

Согласно бумагам, эта транзакция состоялась в 2011 году. По данным украинских следователей, эти деньги могли быть взяткой, полученной под видом гонорара за книгу, которая так и не была опубликована.

Шведские журналисты-расследователи утверждают, что Янукович мог "отмыть" через Swedbank в общей сложности около 21 миллиона долларов в период с 2007 по 2014 годы.

Сам Виктор Янукович ранее заявлял, что ни в одном банке мира его денег нет. Он настаивал, что все его средства были заблокированы на счетах в Украине.

Адвокаты экс-президента, в свою очередь, настаивают, что информация шведских журналистов недостоверна и уже требуют ее опровержения.

Если верить документам, которые находятся в распоряжении авторов расследования, то в самом Swedbank узнали об "отмывании" денег через их филиалы только в 2017 году, когда в банк обратились украинские следователи.

Ранее журналисты узнали о подозрительных операций, связанных с Россией и бывшими республиками СССР, в балтийских филиалах другого европейского банка - датского Danske Bank.

В Swedbank тогда уверяли, что к подобной деятельности они не причастны. Впрочем, бумаги, имеющиеся в распоряжении шведских журналистов, говорят об обратном.

Что говорят в Swedbank?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Swedbank - старейший банк Швеции

На вопрос о том, почему исполнительный директор банка Бригит Боннесен отрицала, что Swedbank занимался такого рода сделками, Габриэль Франке Родау, руководитель отдела коммуникаций Swedbank, заявил: "Думаю, Бригит Боннесен имела в виду имена, связанные с Danskebank и бизнес-модель, которую они вели".

"Но ее также спрашивали о том, были ли вы втянуты в скандал с филиалами в балтийских странах, - настаивают журналисты в разговоре с ним. - Она уверяла, что такого не было. Хотя ваш банк знал, что Виктор Янукович проводил сделки через Swedbank. Вы об этом знали".

"Я не могу комментировать это из-за политики конфиденциальности", - объясняет Франке рода.

"Но вы можете комментировать слова своего исполнительного директора о том, что там нечего расследовать. Но кое-что мы все-таки нашли", - продолжают спрашивать журналисты.

"Я не хочу давать оценку моему исполнительному директору или его заявлениям", - добавил руководитель отдела коммуникаций Swedbank.

Как этот скандал повлиял на Швецию

В связи с произошедшим исполнительному директору Swedbank Бригит Боннесен грозит отставка.

Министерство финансов страны попросило руководство банка объяснить, каким образом они стали участниками скандала с предполагаемым отмыванием денег.

Один из представителей шведского Минфина добавил, что ведомство отнеслось к скандалу вокруг Swedbank "со всей серьезностью", а также не исключил, что ситуация может привести к принятию новых - более жестких - законов в банковской сфере.

Руководство Swedbank уже наняло внешних аудиторов, которые должны расследовать обнародованные журналистами обвинения.

В то же время финансовые регуляторы Швеции и Эстонии инициировали совместное расследование этого дела.

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