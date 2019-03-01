"Я покупал запчасти на свою зарплату". Рассказывают ветераны Донбасса о технике
Запчасти в обмен на горючее, "машины-доноры", советские запасы и замена двигателей российского производства на новые, взятые неизвестно откуда. Так украинские военные иногда модернизировали бронетехнику на Донбассе. Об этом они рассказали BBC News Украина.
О проблеме обеспечения военной техники деталями и ее модернизации в Украине вспомнили в связи с журналистским расследованием.
Контрабанда запчастей из России, отсутствие контроля качества и перепродажа украинских комплектующих через фирмы-прокладки - неполный список возможных злоупотреблений, о которых упоминают в расследовании интернет-издания "Bihus.info".
По версии журналистов, государственные предприятия "Укроборонпрома" покупали детали у фирм-прокладок по завышенной цене. В схеме, по данным издания, были задействованы люди якобы из окружения Петра Порошенко, а именно первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Его сын Игорь в расследовании указан как организатор контрабандных поставок.
Олег Гладковский в эфире телеканала ZIK признал, что часть комплектующих завозили из России, поскольку производить их в Украине технологически было невозможно. Однако другие обвинения он отверг, назвав расследование журналистов "частью грязных технологий".
Его сын заявил, что обвинения против него безосновательны, а переписку, на которую опирались расследователи, назвал фейком.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что вскором времени ГПУ сообщит о подозрении "всем виновным" в хищении средств, предназначавшихся для покупки запчастей к армейской технике.
ВВС News Украина побеседовала с украинскими военными, которые либо командовали подразделениями, в состав которых входила бронетехника, либо занимались ее ремонтом в 2015-2016 годах. Именно тогда, согласно материалам "Bihus.info", были организованы коррупционные схемы по поставке запчастей.
Мы спросили о качестве и количестве деталей, которые они получали, как это влияло на боеспособность техники, а также о том, было ли тогда известно о комплектующих из России.
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"В Украине их не выпускают"
В 2015-м подполковник Виталий Баранов исполнял обязанности командира 90 батальона.
В его подразделении, который, в частности держал оборону Донецкого аэропорта, 70% бронетехники была в небоеспособном состоянии. "Если бы у нас была нормальная бронегруппа, мы бы по-другому чувствовали себя", - говорит он.
"В 2015-м ситуация была неудовлетворительная: не хватало запчастей, техника была устаревшая. Мы имели дело с БТР-70, им по 30 лет. Запчастей к ним почти не было. У меня в батальоне на БТРах стояли по два бензиновых двигателя ЗМЗ-4905, это российские двигатели. Их нужно было менять", - рассказывает военный.
Командиры подали заявки, после чего какое-то количество необходимых двигателей доставили.
"Двигатели ставили, а чьи они - мы не знаем. Их в Украине не выпускали", - отмечает Виталий Баранов. В 90 батальоне на трех БТРах поставили новые двигатели. На каждом по две штуки - в общей сложности шесть.
Похожие двигатели в России выпускают Горьковский автомобильный завод и Ярославский моторный завод.
Командир ремонтного взвода батальона "Донбасс" Николай Германенко рассказал, что с украинскими двигателями для БТРов у них были проблемы.
Эти двигатели производит Яготинский механический завод. Те двигатели быстро "закипали" из-за непродуманной системы охлаждения. В боеспособное состояние машину приводили добровольцы за свой счет.
Были еще двигатели Минского моторного завода. Они, по словам Германенко, оказались неадаптированными к старым украинским БТРам.
"БТР-70 с дизельными двигателями ехали к нам неделю. Пришлось вызвать представителей завода-производителя, чтобы они хоть что-то с ними сделали. Это практически ничего не решило. Все пришлось делать своими силами", - вспоминает военный.
"Донорские" запчасти
По его мнению, была ощутимая нехватка запчастей. "Даже с маслом были большие проблемы. То, что рекомендовал завод-изготовитель, было настолько плохого качества, что мы отказывались его заливать", - говорит Николай Германенко.
Подполковник ВСУ Дмитрий Кащенко командовал танковым батальоном 93 механизированной бригады в 2014-2015 годах. В настоящее время - заместитель командира 17 танковой бригады.
Он рассказывает, что в батальоне большого дефицита запчастей не было. Частично из-за нехватки личного состава для имеющейся техники.
"У нас не хватало бойцов для всех машин, поэтому часть техники мы использовали в качестве "доноров" для той, что была на ходу. Берем одну "машину-донор" и разбираем ее полностью на запчасти для ремонта другой", - вспоминает Дмитрий Кащенко.
О "машинах-донорах" BBC News Украина также рассказывал ремонтник 72 бригады: "У нас запчасти были именно те, которые снимали со старых, не подлежащих ремонту машин. Иногда что-то новое подбрасывали волонтеры".
По словам Дмитрия Кащенко, им привозили запчасти еще советского образца, в частности двигатели.
"Запчастей к танкам у нас достаточно. А вот с БМП сложнее, по-моему, двигатели к ним не производятся", - говорит он.
Вспоминает, что не хватало и электронно-оптических преобразователей: "Их в Украине не производят, в России тоже. Производство было закрыто, у нас не было войны, к ней никто не готовился. В России их также давно не выпускают". Добавляет, что сейчас есть проблемы с БМП-1 и БМП-2. Некоторые запчасти в Украине не производят.
Экс-боец батальона "Донбасс" Роман Волощенко не помнит ни одного случая, когда государство закупило и направило для бронетехники в его батальоне запасные части.
Из положительного отмечает, что батальон получил два БТР-70, модернизированные под дизельные двигатели.
Однажды, когда в БТРе сломалась топливная трубка, военный раздобыл новую в обмен на горючее: "У нас на этом БТРе сломалась топливная трубка. Я нашел такую в магазине. Но батальон у нас был бедный, у меня зарплата на тот момент была около 1 000 грн, и то задержали. Я предложил в магазине рассчитаться топливом. Они согласились. Я потихоньку слил из своего БТРа соляру и отнес туда".
После ремонта БТР вернулись ... в поломанном виде
Отдельной проблемой было низкое качество ремонта техники на украинских заводах.
"На БТРе лопнул нижний патрубок. Для обычной машины - не проблема, но бронемашину осмотреть снизу невозможно - все зашито. Как мы не пытались своими силами решить, ничего не получилось. БТР повезли якобы в Киев. Через месяц он вернулся в поломанном виде. Это был предел абсурда. Может, его никуда и не возили", - рассказывает Роман Волощенко.
Николай Германенко вспоминает: "У нас БТР-70Т попал в аварию. У него тормоза не сработали. Как оказалось, завод даже не открыл тормозные детали. А тормоза отказали в самый критический момент. Наши бойцы получили травмы".
Есть вопросы и к обеспечению автомобильной техники. Эту проблему украинском бойцам также иногда приходилось решать за свой счет.
"В 2015-м, когда понадобился ремонт КрАЗов, пришлось снимать шапку и обращаться к волонтерам. На ремонт ушла почти вся моя зарплата", - говорит Николай Германенко.
Волонтер Сергей Тахмазов вспоминает, что на "Уралах" в 2016-2017 гг. устанавливали запчасти и резину российского производства.
И военные, и волонтеры, опрошенные BBC News Украина, рассказывают, что в основном полагались на собственные силы при ремонте техники не только в 2014-м, но и в последующие годы.
Сегодня они положительно отзываются о новых БТР-3 украинского производства, которые начали поступать на вооружение армии. Ситуация меняется к лучшему, говорят они.
BBC News Украина направила в концерн "Укроборонпром" запрос о том, как его предприятия сотрудничали с компанией "Оптимумспецдеталь" - посредником при закупке запчастей. Именно эта фирма фигурирует в расследовании журналистов.