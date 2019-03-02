"Езжу на велосипеде и много путешествую". История веб-разработчика с ДЦП

Игорю Романчуку 30 лет и у него ДЦП. Он уже десять лет работает веб-разработчиком в Ивано-Франковске, а еще - пишет стихи, фотографирует и даже летал на параплане.

ВВС News Украина рассказывает истории успеха о людях с инвалидностью, которые, несмотря на свое состояние, не сдаются, преодолевают препятствия и ломают стереотипы.

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС

На странице Игоря Романчука в Facebook и Instagram сотни фото из путешествий и благотворительных акций, в которых он участвовал, здесь есть посты о встречах с друзьями, походы в кино. Мы согласовываем с ним это интервью в мессенджере, у него хороший украинский.

"Жить будет, но что будет с ним - неизвестно", - сказали врачи после рождения Игоря его родителям.

Родовая травма, детский церебральный паралич, неизвестно, сможет ли ходить. Со слезами мама Игоря Татьяна Романчук рассказывает о диагнозах сына.

Копірайт зображення ВВС

"Врачи предупредили: что сделаете до года, то ваше. У нас каждый день был расписан - ставили компрессы, делали массажи, физкультуру, лечение, ванны. Мне кажется, что благодаря этому он не прикован к постели", - говорит Татьяна.

Ходить Игорь начал в два года, несмотря на нарушенное равновесие, все же научился ездить на велосипеде.

"Он падал, но упорно и настойчиво продолжал ездить на велосипеде, - вспоминает мама. - А я бежала за ним. Он, если есть желание, если чего-то захочет, этого обязательно добьется".

Вместо школы Игорь пошел в учебно-реабилитационный центр, где учились дети с инвалидностью.

"Ему было трудно держать карандаш, писать. Его речь мы понимали, потому что привыкли, но людям порой понять Игоря трудно. Я переживала, как к нему будут относиться дети. Но он активно учился, ему нравилось", - рассказывает г-жа Романчук.

Затем была учеба в колледже электронных приборов и в техническом университете нефти и газа в Киеве. Не успевая писать за лектором, он копировал конспекты других студентов на ксероксе, сдавал сессии и в итоге получил диплом программиста.

"Для меня не было особых условий, учился, как все. Что-то учил больше, где-то мог халявить. Учился в универе, а после пар шел на курсы", - вспоминает Игорь Романчук.

Он дважды прошел курсы по языку программирования Java и нашел работу во франковской IT-компании SoftJourn, где сначала работал тестировщиком, а затем стал программистом.

Работа

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС

Игорь, как и большинство людей в городе, ездит на работу на маршрутке. Перед офисом встречает и здоровается с коллегами. Офис SoftJourn - это большое просторное здание в самом центре Франковска, здесь работают десятки людей, в коридорах стоят и ждут весны велосипеды сотрудников.

"В компании я уже почти 10 лет, и ко мне хорошо относятся. Работал как Аndroid developer, создавал приложения для мобильных телефонов. Сейчас учусь создавать веб-сайты. Всегда есть трудности, которые надо преодолевать. Это нормальный процесс. Ты учишься, исследуешь, работаешь", - говорит о своей работе Игорь.

Копірайт зображення ВВС

"Прошел собеседование и начал работать, очень удивил нас своими способностями", - рассказывает об Игоре Сергей Фицак, директор компании.

По его словам, к Игорю в компании нет какого-то особого отношения или поблажек, он работает, как и все, соответственно своему уровню знаний и умений получает зарплату.

Копірайт зображення ВВС

"Для меня он такой же, как и другие сотрудники. Мы с ним анализируем, обсуждаем задачи. Возможно, где-то в общении надо больше прислушиваться (к Игорю. - Ред.). Вот и все", - говорит г-н Фицак.

Во время работы здесь Игорь в частности разработал приложение Friendly City, который помогает ориентироваться в городе людям на колясках. С помощью приложения пользователи находят удобные съезды, пандусы в магазинах, больницах, аптеках и банкоматах.

Копірайт зображення play.google.com Image caption Приложение Friendly City работает в Ивано-Франковске, Львове, Черновцах

"У нас есть возможность реализовывать собственные идеи, Игорь предложил, его поддержали. Он привлек своих друзей, которые передвигаются на колясках, и создал такое приложение", - рассказывает о разработке Игоря его коллега Вита Выпасняк.

Она часто пересекается с Игорем в проектах и ​​говорит, что проблем в общении с ним никогда не было - встречи, обсуждения, совещания проходят в обычном режиме.

Игорь с коллегами выходит на обед, бывают походы в театры, а еще они в офисе вместе учат английский.

"Он четко знает, что хотел улучшить в речи, и мы над этим работали на уроках", - говорит преподаватель английского в SoftJourn Оксана Романович.

Она с восторгом рассказывает об Игоре, с которым подружилась: "Он очень хороший человек. Мне кажется, у него в жизни нет таких людей, которых он не любит. Игорь никогда не сплетничает. Это особенный человек, а не человек с особенными потребностями".

"Главное - не закрываться от людей"

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС

"Меня отпускают раньше, - говорит об условиях своей работы Игорь. - Я стараюсь себя преподносить обычным человеком, чтобы и отношение ко мне было, как к обычному человеку".

Но при этом Игорь признаеся: в жизни бывают разные случаи и реакция людей на него бывает разной.

"Иногда воспринимают нормально, но бывают исключения. Это надо понимать и не впадать в отчаяние. Если кто-то меня оттолкнет, то это не значит, что я перестану что-то делать потому, что меня оттолкнули".

Он говорит, что не в силах сидеть дома, поэтому раз в неделю вместе с активистами Франковска раздает бездомным еду, ездит в дом престарелых, где проведывает женщину по имени Розалия, а в выходные посещает Залучанский интернат, где живут дети с инвалидностью.

"Я в этой жизни понял очень важную штуку - когда ты помогаешь другим, ты забываешь о своих проблемах. Ты переключаешься, и твои проблемы решаются сами по себе. Главное - не закрываться от людей и все будет хорошо", - говорит Игорь.

Путешествия

Когда ему грустно, он пишет стихи, а еще занимается фотографией и много путешествует. Несколько лет назад в первое путешествие за границу с Игорем ездила мама, а потом он стал ездить сам.

В поездках ко всему приспосабливается, придумывает лайфхаки. Например, из-за нарушенной координации он не может перенести суп, чтобы его не разлить. Поэтому ставит его на дощечку.

В одном из путешествий он помогал парню на коляске, переводил ему с английского на украинский, а тот помогал ему в быту.

"Меня вдохновляют другие люди, которые чего-то достигли в жизни. Я считаю, что все в твоих руках, и человек может достичь многого. Надо учиться и работать. Можно сидеть дома и говорить, что у меня ничего не получается. Но что толку? У меня есть такое стихотворение, которое называется "Борьба", там есть слова, что самый главный твой соперник - это ты сам".

Игорь Романчук говорит, что мечтает о простых вещах - создать семью и развивать карьеру.

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