Ролевые игры на танковом заводе. В каких делах фигурирует фирма из расследования Bihus.Info

Копірайт зображення УНИАН Image caption "Харьковский бронетанковый завод" занимается восстановлением и модернизацией танков для украинской армии

"Оптимумспецдеталь" - фирма-фигурант расследований Bihus.Info. Журналисты подозревают, что через нее проводились сомнительные операции в сфере "оборонки".

Эта компания действительно упоминается в нескольких производствах, которые можно найти в Реестре судебных решений.

BBC News Украина исследовала одно из таких производств - по открытым источникам - о том, как чиновники "Харьковского бронетанкового завода", по версии НАБУ, вместе с фирмой "Оптимумспецдеталь" "имитировали" закупки танковых прицелов на более 12,5 млн грн.

Миллионы гривен за имитацию?

Копірайт зображення УНИАН

28 октября 2015 года, как говорится в материалах из Реестра судебных решений по делу, госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) заключило договор с фирмой "Оптимумспецдеталь" на поставку 12 "изделий 1Г42 на общую сумму 12 526 800 грн".

"Изделие 1Г42" - это прицел-дальномер для танков, разработанный еще в Советском Союзе.

Они используются в том числе на танках Т-64, восстановлением которых занимается Харьковский бронетанковый завод.

В то же время, как утверждают в НАБУ, ревизия и досудебное следствие показали, что на самом деле упомянутые прицелы никому не поставлялись - они и так принадлежали Минобороны, хранились на этом самом заводе и "были неправомерно изъяты из хранения должностными лицами ГП "ХБТЗ".

"А указанный выше договор заключен с целью сокрытия неправомерного завладения имуществом Министерства обороны Украины путем имитации закупки продукции", - говорится в материалах из Реестра судебных решений по делу.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В 2018 году Харьковский бронетанковый ремонтный завод попал в фокус медиа из-за того, что несколько "руферов" почти беспрепятственно попали на его территорию и отсняли технику, которую плохо охраняли

В качестве аргумента возможной фиктивности "поставки" следователи приводят то, что "Оптимумспецдеталь" и несколько других фирм, вовлеченных в сделки, официально не являются производителями упомянутых "изделий 1Г42", как и не имеют контрактов с реальными производителями или поставщиками таких прицелов.

"Большая часть налогового кредита предприятий сформирована благодаря правоотношениям с контрагентами по договорам поставок мясо-молочной продукции, зерновых культур и табачных изделий", - говорится в одном из постановлений суда по данному делу.

Таким образом, детективы НАБУ подозревают, что чиновники завода при участии фирмы "Оптимумспецдеталь", которая выполняла роль "поставщика", злоупотребляя служебным положением завладели имуществом Минобороны.

За это фигурантам дела может грозить от семи до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

О ком именно идет речь - в материалах не указывается.

Куда ушли деньги?

Копірайт зображення УНИАН

Следует отметить, что приговора по этому делу нет, процесс продолжается, поэтому нельзя считать вину кого-то из "Оптимумспецдетали" или ХБТЗ доказанной.

Собственно следствие НАБУ начало еще в 2016 году.

По последним данным, которые удалось отыскать в Реестре судебных решений, детективы НАБУ пытаются установить, куда же ушли деньги, которые получила "Оптимумспецдеталь".

Следствие уже знает, что в течение нескольких месяцев после операции фирма перевела их на девять различных счетов, откуда они переводились еще дальше.

В августе прошлого года детективы НАБУ получили разрешение суда на то, чтобы продолжать отслеживать движение денег за прицелы, которые, как подозревает следствие, завод просто продал сам себе.

На Харьковском бронетанковом заводе это дело BBC News Украина не прокомментировали и посоветовали обращаться в пресс-службу "Укроборонпрома". Туда мы также направили запрос.

Ответ ВВС News Украина пока не получила.

Почему сейчас?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Танки Т-80 и Т-64, восстановленные на госпредприятии "Харьковский бронетанковый завод" перед передачей армии, октябрь 2018 года

Название "Оптимумспецдеталь" упоминается сразу в нескольких производствах. Кроме НАБУ, их ведет также Военная прокуратура (в том же августе прошлого года военные прокуроры, например, просили специально проверить ряд операций другого предприятия "Укроборонпрома" - "Житомирского бронетанкового завода" - с несколькими компаниями, среди которых есть и "Оптимумспецдеталь").

Руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин в интервью "Цензор.нет" оценил размер всех контрактов этой компании с предприятиями госконцерна более чем в 200 млн грн.

В то же время Букин добавил, что за год, в течение которого он возглавляет "Укроборонпром", договоры с этой фирмой больше не заключались, а все описанные журналистами Bihus.Info сомнительные операции проводились в 2015-2017 годах.

Поэтому советник президента и министра обороны Юрий Бирюков считает, что расследование проведено под выборы: "История старая, история известная, история в расследованиях и судах. Вот совершенно конкретно по ООО "Оптимумспецдеталь" и другим с этой орбиты".

"Раньше это все не было известно? Прямо с конца ноября 2015 года это было тайной? Почему сейчас?" - спросил Бирюков.

Сами же журналисты Bihus.Info уверяют: свое расследование под выборы не подстраивали, а опубликовали его, как только проверили все детали.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram