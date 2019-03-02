Китайские фонарики на Певческом поле - фотогалерея

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей открыли в центре Киева на территории Певческого поля.

На его территории разместили световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю китайскую сказку или легенду.

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Особенно организаторы гордятся "садом" панд и пингвинов, а также фигурой дракона, которая в длину достигает 40 метров.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images

Ежегодно подобную выставку проводят в 40 странах мира.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images

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Всего на Певческом поле создали более 30 локаций.

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images

"История древнего Китая всегда завораживала и не оставляла равнодушным. Императоры, самураи, драконы - тысячелетние истории, дошедшие до нас в легендах!", - рассказывают организаторы об этой инсталяции.

Копірайт зображення facebook.com/spivochepole

"Это, пожалуй, самая милая группа в мире. Посмотрите, как старательно они играют...", - делятся впечатлениями организаторы о световых фигурах насекомых-музыкантов.

Копірайт зображення facebook.com/spivochepole

Продлится фестиваль до 31 марта.

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