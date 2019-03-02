Китайские фонарики на Певческом поле - фотогалерея
Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей открыли в центре Киева на территории Певческого поля.
На его территории разместили световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю китайскую сказку или легенду.
Особенно организаторы гордятся "садом" панд и пингвинов, а также фигурой дракона, которая в длину достигает 40 метров.
Ежегодно подобную выставку проводят в 40 странах мира.
Всего на Певческом поле создали более 30 локаций.
"История древнего Китая всегда завораживала и не оставляла равнодушным. Императоры, самураи, драконы - тысячелетние истории, дошедшие до нас в легендах!", - рассказывают организаторы об этой инсталяции.
"Это, пожалуй, самая милая группа в мире. Посмотрите, как старательно они играют...", - делятся впечатлениями организаторы о световых фигурах насекомых-музыкантов.
Продлится фестиваль до 31 марта.
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