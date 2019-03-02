Карнавал в швейцарской "Долине монстров": фото

Копірайт зображення Lötschental tourism

Раз в год, когда холодная зима начинает уступать место весне, в отдаленной швейцарской долине Летченталь появляются странные фигуры.

Они одеты в шкуры животных, с огромными колокольчиками, завязанными вокруг талии, и в страшных деревянных масках. Это Чегетте, участники традиционного фестиваля.

Местный житель Мануэль Блётцер вспоминает, как увидел монстров в масках в детстве: "Испугался... Но очень хотел их увидеть. Откуда они появились среди ночи? Спустились с гор? Куда они пошли? Я не знал".

О появлении традиции Чегетте практически ничего неизвестно, но искусство изготовления масок из дерева до сих пор процветает.

Альберт Эбенер делает маски в своей крохотной мастерской уже более полувека. Он постепенно обрезает и шлифует дерево, и деревянные бруски превращаются в страшные лица.

На стенах вокруг Альберта висят маски, которые сделали еще его отец и дедушка. У них настоящие зубы и волосы.

"Думаю, это, наверное, языческий ритуал. Что-то связанное с солнцем и с изгнанием зимы", - говорит мастер.

Прогулка по крошечной деревеньке Киппель в долине Летченталь дает больше подсказок.

Она не сильно изменилась за последние несколько веков. Из дерева здесь делают не только маски, но и дома. Многие из них стоят на сваях для защиты от мышей. Под ними хранят дрова, которые до сих пор нужны, чтобы согреться в холода.

Копірайт зображення Lötschental tourism

Когда-то это был один из самых бедных регионов Швейцарии, напоминает Адриан Шнайдер из местной туристической организации. И в основе возникновения легенды о Чегетте мог быть обычный голод, говорит он.

"Существует история о "Шуртендибе" - людях, которые жили на теневой стороне долины и не имели достаточно пищи", - объясняет г-н Шнайдер.

"Поэтому они приходили на солнечную сторону, где люди были богаче и имели больше пищи, чтобы воровать у них. И они надевали маски, чтобы спрятать свои лица".

В музее Киппеля можно увидеть традицию масок во всей красе. Здесь хранится огромное количество масок, начиная с изготовленных еще в XVIII веке.

Маски, созданные еще раньше, не сохранились. "Они были из дерева, и их часто сжигали после использования", - объясняет антрополог Томас Антоньетти.

За долгую холодную зиму всегда можно было успеть сделать новые.

Томас объясняет, что какой бы ни была истинная история возникновения Чегетте, эта традиция тесно связана с церковной жизнью.

Страшные фигуры в шкурах животных и масках начинают появляться в долине накануне Сретения в начале февраля. Больше всего их становится к концу карнавала в Жирный четверг перед Великим постом.

Копірайт зображення Lötschental tourism

"Именно в эти дни у молодых неженатых людей была возможность завязать романтические отношения. Юноши в масках пытались познакомиться с девушками, флиртовали с ними", - объясняет Томас.

В этом году 25-летний Мануэль Блётцер тщательно готовится к Жирному четвергу в специальном месте, которое обычно держат в секрете.

В доме - не только десятки масок и шкур зверей, но и несколько бочек с пивом, а также - мощная стереосистема.

Здесь Мануэль отдыхает с друзьями.

Его костюм Чегетте - это длинные штаны из грубой ткани. На плечах - рамка, чтобы выглядеть большим, овечья шкура, колокольчик для скота на поясе и, наконец, маска.

Копірайт зображення Lötschental tourism

И в таком виде он готов идти знакомиться с девушкой?

"Нет, нет, - смеется парень. - Мы здесь современные, как и все остальные".

Если раньше в карнавале Чегетте участвовали только юноши, сейчас это могут делать все - и женщины, и мужчины любого возраста.

Копірайт зображення Lötschental tourism

Он уходит в ночь, надев маску, которую вырезал сам. На сельских улицах к нему присоединяются другие жуткие фигуры.

Они могут погнаться за туристом, который ничего не подозревает, и даже толкнуть случайного прохожего в снег. И настоящая цель этого действа - повеселиться и сберечь уникальную традицию.

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