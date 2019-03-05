Порошенко, Трюдо, Чаушеску и другие. Как лидеры приобретают популярность танцами
В эти выходные президент Украины Петр Порошенко посетил Одессу. Он назвал этот город "красавицей" и даже станцевал на ярмарке с местным ансамблем болгарский народный танец.
Танцующим президента Украины во время предвыборной кампании заметили впервые.
Однако история знает немало примеров, когда политики танцуют, чтобы показать свою близость к народу. А у некоторых из лидеров - просто такая страсть.
Танцующая династия
Для династии канадских политиков Трюдо танцы - это семейное.
В 2015 году видео с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, танцующим бхангра на собрании индийско-канадской ассоциации,стало вирусным.
В 2018 году он станцевал уже во время визита в Индию.
Родители Джастина Трюдо - Пьер Эллиот Трюдо, который с небольшим перерывом возглавлял правительство Канады с 1968 по 1984 год, и Маргарет Трюдо были зажигательными танцорами.
Пьер Эллиот Трюдо танцевал и со своими сторонниками на встречах Либеральной партии, и во время зарубежных визитов.
В марте 1970 года он посетил поселения канадских эскимосов, где одел сапоги-муклуки и станцевал танец, ударяя в барабан.
Подобные танцы эскимосские мужчины танцевали после охоты, чтобы рассказать о своих подвигах. Хотя канадский премьер на охоту не ходил, его выступление публике понравилось.
Некоторое время принимала участие в предвыборных кампаниях мужа его жена Маргарет Трюдо. Со временем их отношения охладели, супруги начали жить отдельно.
Первая леди продолжала появляться на страницах СМИ благодаря фотографиям с вечеринок, где ее сопровождали и такие друзья, как музыканты Rolling Stones.
Похоже, танцевать будет и младший сын Джастина Трюдо - Адриан. Он стал для СМИ главным "магнитом" во время визита отца в Индию в феврале 2018 года.
Враг Сталина
Лидер югославских партизан, а затем и многолетний руководитель Югославии Иосип Броз Тито неоднократно танцевал со своими сторонниками. Югославский лидер имел прочные позиции на родине, благодаря чему мог противостоять как Западу, так и СССР.
С западными странами он побил горшки во время конфликта за итальянский город Триест и из-за поддержки коммунистов в гражданской войне в Греции. В 1948 году началась конфронтация Тито со Сталиным, из-за чего войска СССР, Венгрии и других советских союзников сосредоточились на югославской границе. Югославский лидер даже обвинил Сталина в попытке убить его с помощью наемных убийц.
Вторжения так и не произошло, Тито отправил югославских сталинистов в концлагеря, а Запад начал оказывать помощь Югославии. В таких условиях происходили выборы 1950, на которых Тито праздновал ожидаемую победу - его Народный фронт был единственным участником и получил 94% голосов.
В 1955 году Никита Хрущев приехал в Югославию налаживать отношения и извинился за действия Сталина. Впоследствии он также танцевал с югославским лидером.
"Гений Карпат"
А на этой фотографии танцуют с народом в центре Бухареста лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена. Фото сделано 24 ноября 1989 года, сразу после завершения XIV съезда румынских коммунистов, переизбравших Чаушеску своим лидером еще на 5 лет, 62 раза сопровождая его выступление аплодисментами.
Через три недели в Румынии начнется революция, на сторону повстанцев перейдет армия, а Николае Чаушеску и его жену расстреляют после скоротечного суда 25 декабря 1989 года.
Ельцин над пропастью
Хрестоматийным примером предвыборных танцев до сих пор считают танец Бориса Ельцина на митинге в Ростове-на-Дону 10 июня 1996 года.
Хотя движения российского президента вызвали скорее улыбку, чем восторг, они сыграли роль в попытках предвыборного штаба продемонстрировать близость президента к народу и омолодить его образ.
В итоге Ельцин стал лидером в первом туре выборов с 35% голосов, а во втором победил коммуниста Зюганова с 54%.
Танец как обращение к предкам
Джейкоб Зума, который был президентом ЮАР в 2009-2018 годах, неоднократно танцевал на предвыборных встречах и даже международных саммитах.
Больше всего запомнился его танец в ноябре 2012 года в родном селе Нкандла. По поверьям местного племени, танец должен был привлечь духов предков, разрушить намерения врагов президента и позволить ему остаться во главе правящей партии и государства.
В феврале 2018 года из-за ряда коррупционных скандалов однопартийцы заставили Зуму уйти в отставку с поста президента. Один из скандалов - из-за растраты 16 млн долларов бюджетных средств на реконструкцию президентской резиденции в Нкандле.
Сальса в разгар кризиса
Конечно, для латиноамериканских политиков, как и для африканских, зажигательные танцы - не в диковинку.
Яркий пример - венесуэльский лидер Николас Мадуро. Он танцевал как во время предвыборных митингов в 2013 году, когда только пришел к власти, и экономика Венесуэлы еще не страдала от падения и гиперинфляции, так и в разгар кризиса, в котором Венесуэла находится сейчас.
В феврале 2019 года, когда значительное количество западных и латиноамериканских государств признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, на собрании своих сторонников Николас Мадуро танцевал сальсу с женой Силией Флорес.
Предшественник Мадуро, покойный Уго Чавес, также отличался страстью к танцам.
Еще больше он любил петь - во время визита в Киев в октябре 2010 года решил сделать это вместе с украинским ансамблем.
Трамп и "танец с саблями"
Дональд Трамп страстью к танцам не отличается, но также стал участником вирусного танцевального видео. В мае 2017 года он посетил Саудовскую Аравию, правительство которой пообещало ему купить американские вооружения на 109 млрд долларов.
Президент был в хорошем настроении и принял участие в традиционном танце с саблями бок о бок с королем Салманом и другими представителями саудовской элиты. С улыбкой на лице президент США переминался с ноги на ногу и размахивал саблей. Видео танцующего президента опубликовал саудовский телеканал Al Arabiya.