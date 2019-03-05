Женщина, которая прятала Шухевича: история связной Ольги Илькив

Копірайт зображення Фото из личного архива Ольги Илькив Image caption Ольга Илькив была членом ОУН с 1941-го года

Ольга Илькив, маленькая 98-летняя женщина с седыми волосами и железными нотками в голосе, живет во Львове. Она слепа, и ей трудно говорить.

70 лет назад Ольга была связной главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Вместе с новорожденной дочерью, подвергая себя опасности, они были прикрытием для лидера УПА в конспиративной квартире на Прикарпатье.

В ее жизни было оуновское подполье, фальшивые имена, укрытия, заключение во Владимирском централе, пытки и разлука с детьми.

Мы рассказываем ее историю.

"Что-то такое в моей крови было"

Ольга Илькив родилась в 1920 году в Стрые. Сначала ее воспитывали дедушка и бабушка, а когда девочке исполнилось 14 лет, она переехала в Варшаву, где жила ее мама - Розалия Илькив.

Копірайт зображення ВВС Image caption Ольга Илькив была связной Романа Шухевича

"Мне говорили, что там, в Варшаве, я стану полькой. А я крикнула: не стану, не стану. Я - украинка. Еще с детства была упорной, что-то в моей крови было".

Ольга училась в Украинском институте для девушек в Перемышле, стала членом "Пласта". В Организацию украинских националистов (ОУН) вступила 30 июня 1941-го. Как раз в тот день национальное собрание во Львове, участие в котором принимала украинская интеллигенция, провозгласило Акт восстановления украинской государственности.

Львов уже был захвачен немцами. После провозглашения Акта Гестапо арестовало Степана Бандеру и других членов ОУН.

Спасаясь от преследований, Ольга убегает в Житомир, где устраивается на железную дорогу. Благодаря этому она доставала билеты на поезда и передавала их украинским подпольщикам, вербовала людей, создавая женскую сеть ОУН.

"Я не могла этого не делать, не присоединиться к подполью. Вся Украина тогда горела", - вспоминала позже Илькив.

Копірайт зображення Фото из личного архива Ольги Илькив Image caption Свадьба Ольги Илькив и Владимира Лыка

"Мне-то легко было, я умела говорить, была очень убедительной", - вспоминает она. В разгар войны, в апреле 1943-го, она вышла замуж за руководителя стрыйского надрайонного командования ОУН Владимира Лыка.

Уже после окончания второй мировой войны, в подполье в 1946 году, у нее родилась дочь, с которой она пряталась по конспиративным квартирам.

Укрытие для Шухевича

Именно из-за рождения дочери, вспоминает Ольга, в октябре 1946-го ее давняя знакомая Екатерина Зарицкая предложила возглавить конспиративную квартиру для одного из командиров УПА.

Чтобы отвлечь подозрение, люди, у которых должен был проживать командир, должны были создавать видимость нормальной семьи - иметь детей, заниматься домашними делами.

Копірайт зображення Центр исследований освободительного движения Image caption Роман Шухевич вместе с Олексой Гасином и Галиной Дидык в другом конспиративном жилье в селе Белогорща. Здесь он погиб 5 марта 1950 года

Ольга вместе с новорожденной дочерью Дзвинкой, мамой Розалией и со связной Екатериной Зарицкой переехали в село Княгиничи Рогатинского района, где в помещении бывшей почты обустроили жилье со укрытием.

Секретность была такой, что сначала Ольге Илькив даже не назвали имени человека, которого она должна была прятать. Ночью в дом пришел мужчина - им оказался главный командир УПА Роман Шухевич.

Копірайт зображення Центр исследований освободительного движения Image caption Роман Шухевич погиб в бою с отрядом советских спецслужб

По легенде, в доме проживали только женщины, они были портнихами и, на первый взгляд, вели обычную жизнь в деревне - готовили еду, воспитывали ребенка, стирали пеленки, изредка шили.

Но за закрытыми занавесками в конспиративном доме все было иначе - у них были фиктивные документы, кодовые имена и пароли на случай угрозы. Так, проводник УПА получил женское имя "Марийцуня", чтобы никто в селе не услышал, что здесь живет мужчина.

В доме был тайный бункер под полом, на крышку которого высыпали картофель, еще одно укрытие для Шухевича было за стеной.

Ночью к ним приходили охранники и связные. Ольга ездила в соседние села за продуктами и выполняла задачи связной Шухевича - получала деньги, передавала записки, организовала другие конспиративные квартиры.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Дом в Княгиничах, где было конспиративное жилье Романа Шухевича в 1946-1947 годах

Шухевич руководил подпольем, а еще много читал, помогал женщинам по хозяйству, учил их английскому и укачивал на руках маленькую Дзвинку.

"Шухевич был человек простой в обхождении. Любил шутить. За всем следил, во всем должен был быть порядок, но атмосфера в доме была очень дружеская", - вспоминает Илькив о Шухевиче.

В доме в Княгиничах часто звучали дискуссии об истории и судьбе Украины, здесь печатали статьи и ежедневно делали зарядку.

А еще здесь однажды праздновали свадьбу - Ольга Илькив фиктивно "вышла замуж" за охранника Шухевича Любомира Полюгу, у которого тоже были фальшивые документы.

Все для того, чтобы сохранить конспирацию и объяснить в селе тот факт, что женщина была беременна, а в доме, по легенде, мужчины не жили. Связная Шухевича перед этим тайно съездила на встречу со своим мужем - повстанцем Владимиром Лыком.

Пытки на Лонцкого

В конце 1947-го в руки советской власти попала связная, которая могла выдать местонахождение Романа Шухевича. Из конспиративного жилья в Княгиничах всем его жителям пришлось бежать. Ольга Илькив продолжила деятельность в подполье, но Романа Шухевича с тех пор больше не видела.

Через несколько месяцев уже на другой конспиративной квартире Ольга родила сына Владимира. Весной 1948 года погиб ее муж. Он так никогда и не видел сына.

Копірайт зображення Фото из личного архива Ольги Илькив Image caption Фото Ольги Илькив из заключения

"Работы не было, жить было не на что. В то время набирали людей работать на шахты Донбасса, там давали подъемные деньги, и мама с бабушкой решили поехать", - рассказывает о послевоенной жизни Ольги Илькив на западной Украине ее сын Владимир.

Женщины готовились к переезду - купили корову, собрали вещи, приготовили документы на другие имена.

Ольга вспоминает, как получила от Шухевича письмо, где он поддерживал ее идею переезда на Донбасс и предлагал продолжить дело подполья уже на востоке страны, чтобы у повстанцев там был свой человек.

Накануне отъезда, в марте 1950 года, Ольга Илькив решила поехать на конспиративную квартиру во Львов, чтобы попрощаться с подружками. Из этого путешествия она уже не вернулась.

В квартире Ольгу ждали сотрудники Львовского УМГБ (Министерство госбезопасности СССР). Ее схватили.

Во время ареста у нее при себе была ампула с ядом и листок с адресом другой подпольной квартиры. Ольга Илькив решила съесть адрес, чтобы не рассекретить украинских подпольщиков.

Женщину увезли в тюрьму на Лонцкого, где сейчас находится Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов. Начались пытки - Ольгу били, не давали спать и заставили выпить ядовитое вещество. В тюрьму отправили ее маму и сестру, сына Владимира и дочь Дзвинку забрали в детдом, их имена изменили, а Ольге сказали, что она больше никогда не увидит детей.

Уже в тюрьме она узнала, что убежище Шухевича раскрыли. Главный командир УПА погиб во время перестрелки в селе Белогорща 5 марта 1950 года.

Копірайт зображення Отраслевой государственный архив СБУ Image caption Выписка из протокола Особого совещания при Министре госбезопасности СССР. Ольгу Илькив приговорили к 25 годам заключения

Следствие длилось два года, в 1952-м Ольгу Илькив приговорили к 25 годам заключения, как говорится в рассекреченных документах МГБ, за "участие в антисоветской банде".

Отбывать срок ее отправили во Владимирский централ, расположенный в 100 км от Москвы, и в Александровский централ в Иркутской области. Во время допроса один из следователей назвал новую фамилию ее детей - Бойко.

"Я каждую ночь думала, что умру ... Где бы я ни была, везде на стенах писала, что кто из Львова, знайте, дети Ольги Илькив находятся в детдоме под именем Бойко", - вспоминает Ольга.

В 1953 году ей удалось отправить из тюрьмы письмо в один из львовских детдомов. Оттуда пришел ответ. Директор детдома на свой страх и риск ответила заключенной - дети нашлись.

После смерти Сталина в тюрьмах пересматривали дела "бандеровцев", но, как вспоминает Ольга, "покаяться она не смогла", ее оставили в заключении.

Копірайт зображення Фото из личного архива Ольги Илькив Image caption Ольга Илькив была членом ОУН с 1941-го года

"Как-то мы с дядей в селе слушали какое-то иностранное радио, где говорили, что только четыре женщины во всем СССР отказались покаяться и остались за решеткой. Среди них назвали имя мамы", - вспоминает сын Ольги Владимир.

"Выросли без мамы"

Уже не Дзвинка и не Владимир, а Бойко Вера и Бойко Андрей росли в детдоме. Они очень долго не видели маму, но от нее изредка приходили письма.

"Мы знали, что мама в тюрьме, но почему она там, не спрашивали. В письмах, которые нам читали в детдоме, мама писала, что любит нас", - вспоминает сын Ольги Владимир.

Ольга Илькив увидела своих детей лишь через 14 лет. Пока она была в заключении, умерла ее мама Розалия.

"В интернат пришла женщина в темной тюремной одежде, с мешком. Она была не такая, как другие женщины, она была из тюрьмы. Вид у нее был не очень, было немного стыдно, но это же мама", - вспоминает Владимир.

Копірайт зображення ВВС Image caption Владимир ухаживает за своей мамой во Львове

Уже взрослые дети заново привыкали к маме. После тюрьмы ей было трудно жить во Львове - не было прописки, не было денег, было невозможно найти работу, но дети были рядом. Сначала она устроилась санитаркой, потом работала дворником. Впоследствии смогла получить комнату и забрать к себе детей.

Ольга окончила вечернюю школу во Львове, работала в историческом музее, а после обретения Украиной независимости начала рассказывать о подполье.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Ольга Илькив несколько раз приезжала в Княгиничи. В 2005 году здесь открыли памятник Роману Шухевичу

Воспоминания Ольги Илькив о Шухевиче вошли в летопись УПА. О его жизни сняли несколько фильмов, а еще она написала стихотворение, которое стало известной среди повстанцев песней - "Повстанческое танго".

Сейчас за Ольгой Илькив во Львове ухаживает сын Владимир, с которым ее когда-то разлучили. Он слушает рассказы матери о подполье и также общается с журналистами.

"Они все время в Княгиничах понимали, что подвергались опасности. Те, кто прятали повстанцев, всегда были под угрозой - женщины, ребенок, старая женщина. Но для того и создавалась конспиративная квартира, чтобы не вызвать подозрения. Это было подполье. Если бы обнаружили, что там живет Шухевич, то все были бы репрессированы, но потом оно так и получилось", - говорит Владимир.

В некогда конспиративном жилье Романа Шухевича в Княгиничах сейчас работает музей.

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