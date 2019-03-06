Копірайт зображення УНІАН

Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин стал одним из фигурантов последнего расследования Bihus.Info.

По утверждению журналистов, в 2016 году он, на тот момент руководитель другой государственной оборонной компании "Укрспецэкспорт", якобы сознательно в семь раз переплатил за импорт высотомеров и получил за это $10 тыс. "отката".

BBC News Украина поговорила с Павлом Букиным о деталях этого контракта, возможных последствиях скандала, контактах с другими фигурантами расследований, отцом и сыном Гладковскими, а также о проблемах в госконцерне "Укроборонпром", от которого во многом зависит боеспособность украинской армии.

"Категорически отрицаю"

BBC News Украина: В расследовании Bihus.Info указывается, что в 2016 году "Укрспецэкспорт", который вы тогда возглавляли, закупил высотомеры для казахских Ан-26 в семь раз дороже, и вы якобы получили за это 10 тыс. долларов "вознаграждения".

Павел Букин: Получение вознаграждения категорически отрицаю. Это неправда.

Что касается этого контракта, то мы выполняли его для иностранного заказчика. Ремонт предусматривал установку нового модернизированного комплекса радиоэлектронного оборудования самолета.

Мы целенаправленно искали этот комплекс, ведь без него не смогли бы выполнить контракт полностью. Предприятие не получило бы средств, а работники - работы.

Обратились ко многим предприятиям, "АН Сервис" единственный согласился поставлять.

Логистические услуги мы не предоставляли, а покупали оборудование у украинского поставщика. Другого пути не было.

Что же показывается в расследовании (и это подчеркивают журналисты): товар ввозился изначально как другой товар ... чтобы скрыть его военное назначение, ведь он устанавливался на военный самолет.

Как в этом случае можно комментировать, было завышение (цены. - Ред.), не было?

Люди выполняли задачи по поставке техники текущего производства, к сожалению, российского. Мы еще не освоили производство этих комплексов самостоятельно.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Ан-26 - популярный в постсоветских странах транспортник. Украина имеет возможности проводить их ремонт и модернизацию

BBC News Украина: Был ли каким-то образом связан с этим соглашением упомянутый в сюжете Виталий Жуков, с которым вы якобы переписывались?

П.Б.: Я с Виталием Жуковым рабочие вопросы не обсуждал. По этому соглашению в том числе.

BBC News Украина: Опубликованные скриншоты переписки - неправда?

П.Б.: Я не знаю, откуда они взялись.

Не хочу обвинять журналистов в направленной информационной провокации. Но расследователи сами говорят, что получили информацию из неизвестных источников.

Эта информация касается предприятий "Оптимумспецдеталь", "Ренал", это расследовалось два года назад. Эти поставки также были два года назад. Кто с этой информацией мог работать, откуда она взялась - это вопрос не к нам.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Президент Порошенко назначил Павла Букина гендиректором "Укроборонпрома" год назад

BBC News Украина: Завышали ли цену при закупках по тому контракту?

П.Б.: Завышенную цену категорически отрицаю.

У нас есть соответствующая процедура отбора поставщиков. Зафиксированная во времени и документах, в переписке. Мы готовы всю эту информацию предоставить по запросу любого правоохранительного органа

(Уже после интервью стало известно, что НАБУ зарегистрировало еще одно уголовное производство "по результатам анализа" нового расследования Bihus.Info. - Ред.)

BBC News Украина: В заявлении пресс-службы "Укроборонпрома" указывается, что ранее концерн дал ответ на запрос журналистов по этому вопросу, но они его не использовали. Что было в этом ответе?

П.Б.: Там речь шла о наших отношениях с компанией "АН Сервис".

Не хочу никого обвинять, но в данном конкретном случае (последнее видео Bihus.Info. - Ред.) было домонтировано мое интервью "Цензору", а ответ "Укроборонпрома" не разместили.

BBC News Украина: В упомянутом интервью "Цензору" вы говорили об экспортном контракте, который имел рентабельность 20%. Речь идет именно об этом контракте с Казахстаном?

П.Б.: Да.

BBC News Украина: И поставки этих высотомеров в Украину также были рентабельны?

П.Б.: Они были рентабельны для "Укрспецэкспорта", как и весь контракт в целом ..., общая сумма которого была около 6 млн долларов.

BBC News Украина: Была ли реакция от международных партнеров на последний журналистский материал?

П.Б.: Больной вопрос...

Конечно, это сильный удар по репутации, его надо будет как-то комментировать и закрывать.

Это может повлиять на объемы реализации услуг по ремонту авиапарка нашими предприятиями.

BBC News Украина: Но пока реации не было?

П.Б.: Пока нет.

Вопрос боевой авиации - критический

Копірайт зображення УНИАН Image caption Украинские Су-25. Вскоре ВСУ придется задуматься, чем заменить такие самолеты

BBC News Украина: Если говорить шире, насколько серьезна в украинской "оборонке" проблема импорта российских запчастей?

П.Б.: Если сравнивать с 2014-2015 годами, то наиболее критические проблемы уже решены. Это касалось бронетанковой отрасли.

Есть единичные вопросы, которые решаются - например, недавно Завод им. Малышева освоил производство гусениц для БМП. Это требовало замены стандарта стали, ведь старый производился в России.

По другим направлениям сложнее всего - в авиации.

Заказ и разработка собственной авионики требует обязательства по реализации большого количества самолетов. На один самолет навигационные комплексы никто не делает.

Конечно, это требует капиталовложений и поддержки государства, заказа самолетов.

Последним заказчиком является МВД - Госслужба по чрезвычайным ситуациям в его составе. Сейчас обсуждаются технические задания по поставкам первых самолетов.

Что касается боевой авиации, то там вопрос критический.

Миг-29, Су-27, Су-25, Су-24, вертолеты, которые используются в наших Военно-воздушных силах - это авиационные платформы, производимые в России, их конструкторские бюро и серийные заводы там.

У нас, в "Мотор Сич", компетенция по производству двигателей и компетенция по ремонту. Но по серийному производству, продлению ресурса - эти вопросы решаются труднее.

Какой-то период мы еще будем использовать эти платформы, но в перспективе, где-то через пять лет, придется принимать решение о переходе на другие.

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BBC News Украина: Вы заявляли, что Украина все еще нуждается в "серых платформах" для закупок "критического импорта". Что это за платформы?

П.Б.: Эта система закрытая, много говорить о ней я не могу.

Какие у них главные проблемы? Когда поставляют товар неизвестного происхождения - поскольку неизвестно, как он пересек государственную границу. Иногда это означает и неизвестное качество.

Если государству что-то критически необходимо для Вооруженных сил, мы хотим это получать из контролируемых источников. Инициативой концерна как раз и является создание такого источника.

Здесь еще есть процедурные вопросы, но они движутся. По некоторым проектам мы уже начали работать.

Что же касается устранения случаев, как с "Оптимумспецдеталь" (Фирма-фигурант нескольких расследований. - Ред.), то с первого дня моего назначения мы отменили процедуру квалификации, на которую жаловались из-за ангажированности.

Для контроля закупок провели конкурс между электронными площадками, который выиграл Smart Tender. За 2018 год через него прошло 43 тыс. электронных тендеров, а за все время - 140 тыс.

Сейчас 95% закупок, кроме секретных, проходят через электронные площадки. Это любой может увидеть.

Что же касается "серых поставщиков", то в нынешних условиях им работать почти невозможно. Предложенный нами механизм должен передать полномочия по обеспечению критических потребностей соответствующим государственным органам.

"Оптимумспецдеталь" на украинском оборонном рынке

Копірайт зображення УНИАН Image caption Букин: "Оптимумспецдеталь" сразу устранили с рынка, когда обнаружили ее фиктивность

BBC News Украина: Упомянутая фирма "Оптимумспецдеталь", по вашим словам, в целом имела контракты с госпредприятиями более чем на 200 млн грн. Можете подробнее об этих сделках рассказать?

П.Б.: Чтобы вы понимали ее место на рынке: в 2015 году общие объемы закупок ТМЦ (товарно-материальных ценностей, то есть запчастей, материалов и т.п. - Ред.) были почти 22 млрд грн, компания "Оптимумспецдеталь" тогда входила в десятку крупнейших поставщиков, была на седьмом месте.

В 2016 году было почти 26 млрд грн закупок, а она уже не входила в десятку.

2017 год - 29 млрд грн закупок, "Оптимумспецдетали" нет.

2018 год - объем закупок около 22 млрд грн, этой фирмы тоже уже не было.

В общем объеме рынка "Оптимумспецдеталь" в первый год имела меньше 2%, а затем - менее 1%.

Эти цифры, думаю, говорят сами за себя.

BBC News Украина: Но все равно речь идет о более чем 200 млн грн.

П.Б.: По ним ("Оптимумспецдетали". - Ред.) мы предоставляли и предоставляем всю информацию правоохранительным органам.

Мы много раз спрашивали всех, имеет ли "Оптимумспецдеталь" признаки фиктивного поставщика. Как только появилась информация о ее фиктивности в 2017 году, то ее полностью отстранили от сотрудничества с "Укроборонпромом".

BBC News Украина: Какие самые крупные сделки заключала эта фирма с концерном?

П.Б.: В основном они поставляли запчасти для бронетанковой техники.

Отношения с Гладковскими

Копірайт зображення УНИАН Image caption Олег Гладковський был первым заместителем секретарая СНБО

BBC News Украина: Какие у вас отношения с Олегом Гладковским?

П.Б.: С Олегом Владимировичем у меня были исключительно рабочие отношения.

Когда меня сюда назначали, у меня было с ним собеседование, как и с премьер-министром и президентом.

До этого я работал с ним как с председателем Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Никаких вопросов неслужебного характера с ним не было.

BBC News Украина: Были ли у него какие-то полномочия, чтобы влиять на закупки?

П.Б.: Не было.

Чтобы избежать таких обвинений, он еще год или два назад уволился из Межведомственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу.

Если бы ко мне были какие-то такие запросы, на них был бы отрицательный ответ.

BBC News Украина: Как вы отнеслись к тому, что президент недавно уволил его с должности заместителя секретаря СНБО?

П.Б.: Это право президента, я не готов комментировать.

Но концерн не является политической организацией, мы не входим в какую-то партию.

Мы будем делать все, чтобы страна спокойно дошла до выборов. Поэтому будем максимально открытыми.

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BBC News Украина: Вы контактировали с Олегом Гладковским в последнее время?

П.Б.: Виделся вчера (4 марта. - Ред.). Говорили о том, что произошло. Рабочий разговор, не более того.

BBC News Украина: Есть ли у вас отношения с его сыном - Игорем Гладковским?

П.Б.: С Игорем я знаком. Познакомил меня Олег Владимирович.

Служебных отношений с ним не было.

BBC News Украина: Есть ли какие-то внеслужебные отношения, дружба?

П.Б.: Дружбы нет, он гораздо моложе меня.

BBC News Украина: Не обращался ли Игорь Гладковский сейчас к вам, чтобы привлечь к видео, которые он выпускает как ответ журналистам?

П.Б.: Нет. Я должностное лицо и буду действовать в рамках своих полномочий.

Никаких таких намерений у меня не было.

На допросы не вызывали

BBC News Украина: Когда начался скандал с вероятной коррупцией в "оборонке", Олег Гладковский заявил, что он приостанавливает свою работу в СНБО. Нет ли у вас намерения на время расследования приостановить свою работу в "Укроборонпроме"?

П.Б.: На данный момент такого намерения у меня нет. Но это не какая-то категорическая позиция.

Просто я не считаю себя виновным в чем-либо.

За последний год было многое сделано. Даже электронный документооборот мы ввели в полном формате - мало у кого он есть.

Целый год мы командой работаем на реформирование "Укроборонпрома".

Если нужно будет, чтобы я уволился или отстранился от должности, то я с сожалением, но сделаю это. Спокойно и без какой-либо политизации.

BBC News Украина: Вызывали ли вас на допросы? Вы являететсь фигурантом каких-то дел?

П.Б.: Не могу сказать. Если будут вызывать, то я пойду и дам показания. Пока не вызывали.

BBC News Украина: Общались ли вы с президентом после начала скандалов?

П.Б.: Пока нет. У нас запланировано соответствующее заседание (Речь идет о заседании СНБО 6 марта, - Ред.).

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Судиться с журналистами?

BBC News Украина: Игорь Гладковский уже подал в суд на журналистов. Ваша фамилия также много упоминается в их материалах. Будете судиться?

П.Б.: У меня нет решения по этому вопросу.

Я считаю, что жанр журналистских расследований нужен, это мировая практика. Но концерну хотелось бы, чтобы журналист, который их проводит, более требовательно относился к информации, источникам и фактажу.

BBC News Украина: Какие фактологические ошибки были? Приведите пример.

П.Б.: Яркий пример - закупка БМП. Тогда нас обвинили в хищении государственных средств.

В результате компания, которая ввозила БМП-1, не может забрать последнюю партию машин, ведь из-за медийного скандала остановилось выполнение контракта. Затем из-за затягивания у поставщика закончилась лицензия на поставку.

Сейчас прошло много времени, есть убытки, вопросы обсуждаются уже в судах. А машины так и не поставили в Украину.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Закупки чешских БМП-1 через польскую фирму стали самым громким скандалом в украинской "оборонке" в прошлом году

BBC News Украина: Но там журналисты издания "Новое время" говорили о закупках БМП-1 по завышенным ценам.

П.Б.: Это неправда. Посмотрите, сколько стоит на рынке БМП-1, и какие страны по каким ценам их закупили, тот же Египет.

Сегодня они очень востребованы, ведь количество конфликтов в мире, к сожалению, растет.

Сейчас эта техника нужна во многих местах. Не так просто ее найти.

А мы после скандала 26 машин не можем забрать - из-за взаимных претензий о том, кто будет покрывать потери.

BBC News Украина: Все же, есть ли такая проблема в украинской "оборонке", когда государство переплачивает за то, что могло бы купить дешевле?

П.Б.: Такая проблема существует в любом государстве. У кого-то больше, у кого меньше. Но концерн делает все, чтобы этого негативного явления у нас не было. Я сам заинтересован, чтобы у нас работали прозрачные механизмы.

BBC News Украина: Как для себя вы объясняете причины нынешних скандалов?

П.Б.: Объяснение простое - остался месяц до выборов. Очень хочется, чтобы они не развалили нашу страну.

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