8 марта. Почему этот праздник самый важный для половины украинок

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Ежегодно на Международный женский день в сети кипят страсти, поздравлять или не поздравлять женщин и стоит ли его считать советским рудиментом. Однако социологические опросы четко показывают - для половины женщин этот день точно является важным праздником.

Как ни парадоксально, но более благосклонно к этому празднику относится молодежь, чем люди старшего возраста.

Среди украинцев до сих пор существенно больше людей, которые считают этот праздник хорошей возможностью поздравить женщин и подарить цветы, а не днем ​​борьбы за равные права.

На волне декоммунизации последних лет звучало много инициатив отменить празднование 8 марта как государственного праздника и убрать выходной.

Институт национальной памяти даже инициировал подобные изменения в закон, аргументируя это "атавизмом советского прошлого".

Однако такая инициатива так и не дошла до Верховной Рады, и если посмотреть на данные соцопросов за последние годы, то понятно, почему - Международный женский день до сих пор популярен среди украинцев и избирателей всех партий.

Один из самых любимых праздников

Киевский международный институт социологии давно отслеживает отношение украинцев к государственным праздникам.

За последние 5 лет любовь к 8 марта несколько уменьшилась, однако этот праздник до сих пор в четверке самых любимых.

Социологи предлагают респондентам определить для себя пять праздников из всего перечня государственных, которые являются для них любимыми или важными.

Если в 2013 году для почти половины украинцев 8 марта было важным или любимым, то на конец 2018-го таких стало 42%.

Однако оно уступает по популярности только Рождеству - 82%, Пасхе - 81%, и Новому году - 75%.

Социологи подтверждают, что женский день больше нравится женщинам, чем мужчинам.

8 марта находится в числе самых любимых всего у трети мужчин (34%), а вот среди женщин 50% называют его в числе фаворитов.

Молодежь больше любит 8 марта

Очень показательны в отношении к 8 марта возрастные и региональные различия.

Ожидаемо, что с запада на восток любовь к 8 марта увеличивается.

Если на Западной Украине 8 марта важно для 17% украинцев, то в центре - для 49%, на юге - для 51%, а на востоке - для 60% респондентов.

А вот что может удивить, так это возрастная разница. По ней можно предположить, что 8 марта - уже не столь идеологический праздник, как думают некоторые.

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Ведь для старших людей, которые большую часть жизни прожили в СССР, 8 марта так же важно, как и для молодежи.

Среди людей в возрасте 18-29 лет около 44% назвали 8 марта важным, так же как люди возрастной группы 50-70 лет.

Больше всего любят 8 марта люди в возрасте 30-39 лет - 47%. А меньше всего - представители возрастной группы старше 70 лет - всего 34%.

Поэтому вряд ли стоит думать, что со временем отношение к 8 марта будет существенно ухудшаться.

Чего ждут

Компания КМИС также спросила, какой подарок женщины ждут на 8 марта.

23% опрошенных ожидают, что на этот праздник им подарят цветы, а 12% не ждут от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания.

Ювелирное украшение хотели бы получить 7% женщин, духи или косметику - 6%. Чуть меньше - 5% - ожидают романтический ужин. Такое же количество ждут в этот день денег.

13% украинских женщин сказали, что у них нет человека, от которого они ждут подарков.

Права женщин и заработок торговцев

В 2017 году компания TNS делала отдельное исследование с вопросом, чем для людей является 8 марта и намерены ли они его как-то праздновать.

Оно очень хорошо иллюстрирует несколько вариантов отношения к этому празднику - классический женский праздник, день борьбы за права женщин или праздник бизнеса, который продает цветы.

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption 20% украинцев считают 8 марта Днём борьбы за права женщин

Хоть как-то отмечать этот день тогда планировали 80% украинцев.

Почти половина опрошенных считали 8 марта хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. При этом 20% респондентов говорили, что этот праздник должен напомнить о правах женщин.

У 12% украинцев этот день просто вызывает положительные эмоции, а каждый десятый назвал праздник пережитком советского прошлого.

Показательно, что 3% указали целью 8 марта получение прибыли для торговцев.

Избиратели поддерживают

Еще одно интересное исследование в 2017 году представила социологическая группа "Рейтинг". Тогда они спросили украинцев об отношении к праздникам, которые достались Украине в наследство от Советского Союза - Дню Победы 9 мая, Международному женскому дню и Дню солидарности трудящихся.

Здесь не было вариантов выбрать любимые праздники, а надо было просто объяснить, чем являются эти три даты.

Тогда 73% опрошенных сказали, что 8 марта имеет символизм, важный для них лично, остальные назвали его пережитком прошлого, простым выходным или привычным днем.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Большинство избирателей почти всех партий празднуют 8 марта

У городского населения 8 марта имеет личное значение для большего количества людей, чем в селах - 75% против 67%.

Интересной была корреляция между политической ориентацией избирателя и отношением к празднику.

Тогда почти 90% электората лояльных к России партий "Оппозиционный блок" и "За жизнь" говорили о важности 8 марта.

Далее шла "Радикальная партия" - 77%, "Батькивщина" - 72%, "Гражданская позиция" - 67%, БПП - 64% и "Самопомощь" - 63%.

И даже среди электората националистической "Свободы" для 46% 8 марта также было значимым праздником, и лишь 19% назвали его пережитком прошлого, а 33% охарактеризовали простым выходным или привычным днем.

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