Как сгущенка с женой Бандеры возмутила россиян и почему исчезла жена Шухевича?

Копірайт зображення ichnyaMKK Image caption Сгущенное молоко производства Ичнянского молочно-консервного комбината

Сгущенное молоко производства Ичнянского молочно-консервного комбината Черниговской области с изображениями жен известных украинских исторических личностей возмутило не только украинцев, но и российский сегмент интернета.

Известный в Украине производитель молочных продуктов решил выпустить к 8 марта специальные рекламные этикетки для сгущенного молока с изображением жен руководителя ОУН Степана Бандеры - Ярославы, командующего УПА Романа Шухевича - Натальи, писателя Михаила Коцюбинского - Веры и гетмана Украины в 1918 году Павла Скоропадского - Александры.

Сообщение об этом в Facebook с фото банок с молоком вызвало бурные дискуссии в СМИ и получило сотни "шеров" в сети.

И не только в Украине. Ведущие журналисты главных информационных программ российского телевидения Владимир Соловьев и Ольга Скабеева также присоединились к дискуссии.

Рекламная кампания к 8 марта

"Готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужей", - пояснили в Ичне идею разместить на этикетках портреты жен известных исторических личностей.

Там настаивают, что сгущенное молоко с такими этикетками для продажи выпускаться не будет, это сугубо рекламная продукция.

Один из руководителей завода Сергей Запорощук в комментарии ВВС News Украина объяснил, что никто ее нигде купить не сможет - это подарочный набор к 8 марта.

Мы просто сделали такую рекламную рассылку, чтобы показать, насколько сейчас нужно окунуться в историю Украины. Ну и к празднику 8 марта нестандартно подошли Сергей Запорощук, представитель завода

"Мы просто сделали такую рекламную рассылку, чтобы показать, насколько сейчас нужно окунуться в историю Украины. Ну и к празднику 8 марта нестандартно подошли", - пояснил он.

Почему выбрали именно этих женщин - чтобы не быть банальными, утверждают на предприятии.

Какая главная идея акции? Привлечь внимание. Чтобы люди стали "гуглить" или искать в Википедии информацию об этих женщинах.

Реклама удалась.

"Заставь дурака Богу молиться"

Однако такой нестандартный ход пришелся не по душе некоторым патриотически настроенным украинцам.

"Заставь дурака Богу молиться. Осложнения от идеологизации. То же, что советское мыло "По следам Ильича", - написала в Facebook член парламента от Львовской области Ирина Подоляк.

Очень многие недовольны тем, что имена этих женщин связали с советским идеологическим праздником 8 марта.

"Понятие меры, этики, эстетики отсутствует ... вы не понимаете, что вы сделали и как это выглядит!?", - написала Анна Стульская.

Люди не выбирали слов, критикуя креатив производителей сгущенного молока.

"Сгущенное молоко выдающихся женщин? Это может написать только больное на голову существо, которое до сих пор празднует 8 марта", - возмутился пользователь Олег Синякевич.

"Просветительская миссия" сгущенного молока поразила не многих. "Совсем с ума посходили производители! Лучше бы выпустили брошюру", - написала Елена Герасимова.

Пока на заводе не разъяснили, что это сувенирная продукция и продаваться она не будет, многих пользователей возмущало еще и то, что таким образом могут оскорбить тысячи людей, которые покупают этот товар.

"Интересно, по-феминистски"

Известный украинский писатель Андрей Любка незамедлительно поддержал креативную идею со сгущенным молоком.

"А почему владелец частной компании не имеет права сделать такие этикетки? Да еще и феминистские. Как по мне, интересно", - написал он.

Его тут же поддержал известный львовский журналист Остап Дроздов - "а мне нравится".

Копірайт зображення ichnyaMKK Image caption Фото жены Романа Шухевича убрали из-за вопроса с авторским правом на фотографию

Украинский музыкант и фронтмен группы "Тартак" Сашко Положинский не стал вступать в идеологическую дискуссию, а просто оценил вкусовые качества ичнянского сгущенного молока.

"Зато сгущик у них вкусный", - парировал он.

Сторонники "просветительской миссии" сгущенного молока также не отставали.

"Большинство недовольных комментаторов даже не догадывались о существовании этих женщин, хоть какой-то смысл есть от вашей ярости", - прокомментировала пользователь Татьяна Кабакова.

Возмущение в России

Волна возмущения очень быстро дошла до России и стала темой для обсуждения в топ-программах государственного телевидения.

Конечно, в "одном молочном коктейле" фамилии Бандеры и Шухевича.

В вечернем эфире на канале "Россия1" Владимир Соловьев обратил на сгущенное молоку из райцентра Ичня особое внимание.

"Украинских военных поздравят с 8 марта сгущенкой с изображением жены Степана Бандеры! Что еще они сделают, чтобы уничтожить страну?", - заявил он.

"Безумцы", - сразу же подхватили гости программы.

Здесь присутствует некая манипуляция - никто это сгущенное молоко военным отправлять не собирался.

Не обошла своим вниманием сгущенное молоко и известная телеведущая Ольга Скобеева.

"Украинская молочная фабрика выпустила сгущенное молоко в память о женах Степана Бандеры и Романа Шухевича", - написала она в Twitter, получив шквал одобрительных комментариев.

"Грешно смеяться над больными", "Ну, чтоб так сказать с молоком матери", - гласили наиболее цензурные.

Однако раздавались и критические голоса в адрес телеведущей.

"Оля, а может хватит об Украине. У нас на Байкале китайцы строят против всех правил", - обратила внимание журналистки пользователь Елена.

Куда пропала жена Шухевича?

На распространенных в России картинках было четыре банки со сгущенным молоком и четырьмя женами.

Однако в последних сообщениях Ичнянского завода, а также свежих материалах украинских СМИ не было изображния жены Романа Шухевича.

Некоторые усмотрели в этом политический мотив - мол, убрали, чтобы не было слишком много "бандеровцев".

Однако в беседе с ВВС News Украина представитель завода Сергей Запорощук отрицал любые политические мотивы.

"Была этикетка с женой Шухевича. Мы уже запустили картинку, но потом нас попросили убрать. После первых публикаций владельцы авторских прав на фотографию - родственники - попросили убрать", - заверил представитель завода.

На Facebook-странице Рагули также отметили, что вместо жены гетмана Скоропадского Александры на этикетках сгущенного молока появилась фотография дочери Михаила Коцюбинского Ирины.

Однако и это представитель завода пояснил.

"Перепутать портреты - маркетинговый ход. Чтобы люди начали читать и вдумываться. Уже все разместили правильно", - заверил Запорощук.

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