Image caption На бумаге у Виктора Воронюка есть жилье, но на самом деле это - полностью разрушенный дом

"Никто не видит, как сирота плачет", - гласит народная мудрость. Государственная политика по обеспечению жильем молодых людей, выросших сиротами, имеет достаточно пробелов, которые могут заставить "заплакать". Это продемонстрировал аудит Счетной палаты.

Украинское государство должно обеспечить жильем каждого молодого человека, выросшего сиротой. Делать это оно должно бесплатно после того, как молодежь заканчивает обучение и выходит в большой мир. Бесплатное жилье от государства должно создать материальную основу в жизни, дать молодому человеку шанс на успех в социуме.

По данным Минсоцполитики, на январь 2018 года в Украине нуждались в жилье более 27 тыс. сирот и детей, лишенных родительской опеки. В 2016-2017 годах дома от государства получили 2-3% из них. В 2018-м ситуация улучшилась благодаря государственной субвенции размером 526,7 млн грн. В 2017-м государство также выделило дополнительные 277,7 млн грн. Однако существуют хронические проблемы в том, как государство обеспечивает сирот жильем. О них BBC News Украина рассказали как сами сироты, так и правозащитники, независимые эксперты, работники социальных служб.

Чиновники на местах порой просто ставят галочки о том, что обеспечили собственным жильем сирот или тех, чьи родители лишены прав. А молодым людям дают разбитые, заброшенные квартиры или дома в вымирающих деревнях. Могут даже не проверить, есть ли там душ и туалет. Мол, для сироты и так сойдет.

Жить в подобных условиях невозможно. А капитальный ремонт в таких домах даже давно работающему человеку со средней зарплатой по стране может быть не под силу: нужно менять абсолютно все - от канализации и проводки до крыши.

Один из крупнейших объемов субвенции получили Одесса и Одесская область. Оттуда - репортаж BBC News Украина.

История 1. "Дом от бабушки"

24-летний Виктор Воронюк стоит напротив развалившегося глиняного дома в Муравлевке Измаильского района. Фактически, это руины: в доме гуляет ветер, в стенах зияют дыры, крыша провалилась. Сам поселок находится в трех часах езды на машине от Одессы.

Впрочем, согласно документам, он, как молодой человек, выросший без родительской опеки, жильем обеспечен. Этим самым развалившимся "сараем".

Это - дом, некогда принадлежавший его бабушке. Мать Виктора лишили родительских прав, а мальчика отправили в интернат. Он был прописан в этом доме. После смерти бабушки дом должен был сохранить для него сельсовет. Это - его обязанность: позаботиться о том, чтобы после окончания интерната сирота получила пригодный для проживания дом, а не развалившиеся стены.

Image caption Дом, доставшийся Виктору от бабушки

"У нас этого никто не делает. Это им не нужно. Потом сироту государство опять-таки должно обеспечить жильем, потому что оно его не сохранило", - говорит 25-летний Максим Тимотин. Сам сирота, он уже пять лет защищает права других в Одесском регионе.

Он и добился того, что в сельсовете согласились поставить Виктора Воронюка на квартирный учет, признав, что его дом непригоден для проживания.

"Теперь ему придется подождать 1,5-2 года. У нас есть другие сироты, первые на очереди. И у него не такая уж и безвыходная ситуация, когда негде приютиться - у него есть мать", - сказала BBC News Украина председатель Муравлевского сельсовета Анастасия Сухова.

Лишенная родительских прав мать живет с отчимом в его доме. У женщины проблемы с алкоголем.

Виктору 24 года, и он уже не подпадает под программу субвенции - она предусмотрена для тех, кому 18-23 года.

По данным Минсоцполитики, более 47 500 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют жилье. Это - 67,8% от количества детей этой категории. Насколько много из них имеют руины и развалившиеся "сараи", неизвестно. Такой статистики не ведет никто. Но описанный случай - далеко не единичный.

История 2. "Сарай" от государства

Image caption В этом доме в депрессивном поселке Валентину Радионову дали квартиру без душа, отопления, ремонта, сантехники

24-летний Валентин Радионов показывает нам старую горчичного цвета двухэтажку в поселке Лиманское, рядом с украинско-молдавской границей. Здесь ему и брату Владимиру, круглым сиротам, чиновники из районной администрации Раздельнянского района дали одну на двоих квартиру в 2014-м.

В ней не было душа и никакого ремонта. В подъезде дома через окна без стекол свистел ветер, а над головами нависает сгнивший потолок. Сейчас во всем поселке отключили отопление: надолго или навсегда - неизвестно. За такое жилье районная власть заплатила более восьми тысяч долларов.

Молодые люди жаловались местным властям. Безрезультатно.

Чуть дальше, через дорогу, за забором - уже непризнанное Приднестровье. Здесь ходят легенды о тамошней контрабанде, за счет которой якобы и живут некоторые местные жители. Других способов заработка здесь мало.

Под пронзительный вой местных собак, рядом с большими кучами стихийных свалок под окнами двухэтажки разговариваем с Валентином о перспективах жизни в Лиманском.

"Здесь некуда пойти. Негде работать. Какой смысл мне здесь жить?" - риторически спрашивает парень. Он работает в Одессе, получил высшее образование, сейчас они с братом самостоятельно делают капитальный ремонт. Фактически не полагались и не полагаются ни на кого.

Image caption Территория вокруг дома, где дали квартиру сиротам

Старшей сестре парней предлагали в качестве жилья от государства комнату в поселковом общежитии с туалетом во дворе. Она отказалась.

"Только бездомный может жить в таких условиях, так как у него не будет другого места, где переждать. Лучше бы чиновники отдавали такое жилье своим детям, а сиротам - такое, которое у них. Они - взрослые люди, но предлагают такое жилье ребенку", - говорит парень. На придомовой территории под окном его квартиры - огромная куча разного хлама. Ежемесячно он получает платежки за содержание этой территории.

Максим Тимотин рассказывает, что когда сироты официально оформляют отказ от такого жилья, то другого взамен им уже не предлагают.

Сколько такого непригодного жилья выдано государством сиротам в Украине, не мониторит никто. Сами они говорят, что случаев много. А желающих показать нам свои "сараи" в одной лишь Одесской области оказалось больше, чем мы могли объехать за один день.

Счетная палата обнаружила, что и за средства субвенции некоторые местные чиновники умудрялись покупать подобное жилье.

"Получается, что сироту вынимают из той ямы, где родители-алкоголики, где неблагополучная семья, и обратно в ту же яму возвращают. Это если есть субвенция. А бывает, что вообще не дают жилье", - говорит о таких ситуациях Максим Тимотин.

История 3. "Ждите, ждите, ждите..."

С 24-летней Юлией Дамаскиной мы встретились напротив новостройки в Одессе. В ней дети-сироты получили недавно квартиры с полным ремонтом от городских властей. Некоторые ждали квартиры по 16 лет.

Юля живет и работает закройщицей в Одессе, но на учете находится в Измаиле. Именно там ее должны были обеспечить жильем. Поэтому о квартире в такой новостройке девушка может только мечтать.

У Юлии нет никого. Мать оставила ее в роддоме.

Image caption Юля Дамаскина сама зарегистрировалась, чтобы стать в квартирную очередь в Измаиле. Восемь лет подряд ей говорят: "Ждите"

И вот уже восьмой год подряд девушка слышит от чиновников измаильской службы по делам детей один и тот же ответ: "Они мне сказали, что нет средств. "Ждите, ждите" - все. Я так могу всю жизнь ждать".

В программу субвенции она тоже не попадает, так как ей уже 24. В очереди на жилье большинство - это молодые люди в возрасте 18-23 лет. Их сейчас в Украине - более 15,5 тыс. Но есть еще 6 350 тех, кому 24-35 лет, около 5 тыс. тех, кому 16-18 лет, а также более 400 человек старше 35 лет.

Они, как Юля, ждут жилья восемь и более лет.

История 4. Тупик, или как становятся бездомными

Бывают случаи еще более отчаянные, чем описанные выше. 24-летний Анатолий Тимчук имеет тяжелую инвалидность. Его мать лишили родительских прав. Парень вырос в интернате.

После достижения совершеннолетия на какое-то время его отправили в место, где остаются умирать, - гериатрический интернат. А ведь речь идет о молодом, полном сил, стремящемся учиться и работать парне.

Жилья ему государство до сих пор не предоставило. В райцентре Барановка, где он родился, он не прописан. И там ему дом предоставить якобы не могут именно поэтому. По субвенции приобрести жилье Анатолию также нельзя из-за возраста.

Парень сумел попасть на встречу президента Петра Порошенко с людьми с инвалидностью 3 декабря прошлого года. Тогда состоялось совещание по вопросам создания безбарьерного пространства для людей с инвалидностью.

Копірайт зображення Анатолій Тимчук Image caption Анатолий Тимчук и Петр Порошенко

"К нему трудно было подступиться, но у меня получилось. Когда к президенту подошел, то думал, что он сможет решить мои проблемы. Я просил, чтобы помогли жильем. Он сказал, что поможет и жильем, и материально. Я ждал помощи от него, но очень обидно, что он не выполнил обещание", - рассказал парень о своем общении с Петром Порошенко.

Сейчас временно он живет в социальном кризисном центре. Через три дня после даты публикации этой статьи его срок пребывания там закончится. Дальше Анатолию идти некуда.

Вот так в Украине сироты становятся бездомными. И это - тоже не единичные случаи.

История 5. Настоящее жилье

"Я очень рада. Уже и не надеялась, но все-таки получила квартиру. Все эти годы, пока ее ждала, было очень сложно. Снимала жилье, жила у подруг", - рассказывает Ольга Задорожная. Она стояла в очереди 16 лет.

Недавно Ольга вместе с маленькой дочерью отпраздновала новоселье в одесской новостройке. В 2018-м город дал сиротам 28 квартир. Это в десять раз больше, чем в предыдущие годы. Помогла именно субвенция.

Image caption Ольга получила квартиру с полным ремонтом

В квартирах сделали ремонт. Мы убедились в том, что в этих домах есть все необходимое для комфортной жизни. Молодым людям нужно было только докупить мебель. Начальница городской службы по делам детей Ирина Дамаскина объясняет, что принципиально было сделать качественный ремонт.

Однако у Счетной палаты возникли вопросы и к одесским властям. По данным аудиторов, дома для сирот купили по завышенной цене. Рыночная стоимость квадратного метра в приобретенных квартирах - около 20 тыс. грн, а купили их за 24,5 тыс. грн.

Ирина Дамаскина объясняет эту разницу в цене так: "Это их мнение, что завышена. Здесь в стоимость квартир входила стоимость ремонтных работ". Расходы на них, по ее словам, покрыли из городского бюджета. Здесь покупали квартиры у застройщика, а не имущественные права на них через фирму, управляющую фондом строительства.

BBC News Украина попросила прокомментировать проблемы с "сараями" для сирот области заместителя председателя Одесской ОГА Сергея Колебошина. Описанные им решения или озвученные советы актуальны и для других регионов.

BBC: Сироты получают иногда непригодное для жизни жилье в депрессивных поселках. Мы это видели собственными глазами. У вас же есть компетенция решать, какое жилье можно принять, а какое нет?

Сергей Колебошин: То жилье, которое покупают за местные средства - это "приход" местной власти. Там есть комиссии, которые его принимают. Что касается государственной субвенции, то действительно, в ОГА есть комиссия, которая изучает соответствие документов, которые приезжают из районов, нормам постановления: необходима общая, жилая площадь, соответствие по средствам и тому подобное.

BBC: А кто проверяет соответствие техническим и санитарным нормам - чтобы там, к примеру, был душ?

С. К.: Согласие ребенка на жилье получает местный орган власти. У нас были случаи, когда сироты были не согласны с тем или иным жильем, они приезжали к нам. Я не идеализирую ситуацию. Мы вмешивались в таких случаях. Лично помню несколько случаев, когда мы общались с главой общины или райгосадминистрации и находили решение.

Другая проблема, что есть желание получать жилье как можно ближе к центру. Но его государство предоставляет там, где ребенок находится на учете.

BBC: Но молодые люди все равно получают жилье, которое между собой называют "сараями". Как решать эту проблему?

С. К.: Без согласия молодого человека жилье не могут приобрести. Есть случаи, когда они четко это говорят. В каждой ситуации нужно искать решение отдельно. Если не нашли жилье там, где ребенок находится на учете, можно менять его место.

BBC: Куда обращаться молодому человеку, сироте, если ему предлагают на местном уровне "сарай"?

С. К.: Я советую обращаться в областную службу по делам детей. Туда стекается вся информация. Там мы отрабатываем эти случаи, когда дом или квартира ребенка не устраивает.

BBC: Вам приходилось выезжать на осмотр жилья для сирот? Вы лично его проверяли?

С. К.: Конечно, неоднократно. К примеру, в одном районе нашей области нас уверяли, что по документам с жильем все хорошо. Мы выехали и увидели, что это жилье непригодно.

Счетная палата подала в своем отчете рекомендации, что нужно сделать, чтобы государственные средства на жилье для сирот тратились эффективно. Для начала следовало бы установить четкие и универсальные критерии его пригодности для жизни.

Эксперты убеждены: покупкой квартир должны заниматься подразделения строительства и жилищного обеспечения, а не службы по делам детей. Они созданы для правозащитной деятельности. А нецелевое использование денег государства должны расследовать правоохранительные органы.

Image caption Максим Тимотин создал общественную организацию "Форпост", чтобы защищать права сирот

"Местные чиновники нам говорят, что мы только и требуем дать жилье, а есть много молодых людей, которые сами снимают квартиры. Это классно. Но у них есть родители, которые все равно помогают. У этих же молодых людей нет никого. К тому же, они не адаптированы ко взрослой жизни ", - заключает все эти проблемы Максим Тимотин.

Ему, кстати, государство тоже жилья еще не дало.

Цена вопроса

Субвенция государства действительно помогла купить больше квартир и домов для сирот в 2017-2018 годах. За более чем миллиард дополнительных средств в 2017-2018 годах государство купило жилье для 1503 сирот. Но, согласно аудиту, 68% этих средств потратили неэффективно, 16% - с нарушениями законов. Также в отчете Счетной палаты есть примеры десятков других, более мелких нарушений.

Средства на дома для сирот должны закладываться в местных бюджетах. Именно власть на местах ведет квартирные очереди и подбирает жилье.

В действиях 14-ти должностных лиц Счетная палата выявила по восьми фактам признаки преступлений, в том числе коррупции. Наибольшие по масштабам нарушения - в службе по делам детей. Здесь, по мнению экспертов, государству был нанесен ущерб на сумму 0,97 млн грн, с привлечением фирмы-посредника ООО "Финансовая компания Прайм", которая управляет фондом финансирования строительства.

В июне 2017 года в новостройке по адресу Метрологическая, 26 якобы было зарегистрировано уже две декларации о готовности дома к эксплуатации.

В отделе продаж застройщика сообщили, что на самом деле дом по следующему адресу должны сдать в эксплуатацию в мае 2019-го.

Разница между ценой застройщика и ценой посредника за квадратный метр составила 1415,5 грн. На сэкономленные деньги можно было купить две квартиры. Утверждала это комиссия во главе с Сергеем Наумуком, заместителем начальника службы по делам детей Валерия Танцюры.

В службе по делам детей КГГА в ответ на запрос BBC News Украина сообщили, что "посредников для приобретения жилья детям-сиротам не привлекали". Действительно, юридически для них служба приобрели не жилье, а имущественные права на него. Упомянутая фирма управляет фондом его построения, как говорится в отчете Счетной палаты.

BBC News Украина поинтересовалась у ГПУ, открыли ли там уголовное производство по факту хищения государственных средств и/или злоупотребления служебным положением руководителями службы по делам детей КГГА. Прокуратура таких сведений нам не предоставила, сославшись на тайну следствия.

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