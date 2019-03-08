"Хотела стать донором органов" - история модели в инвалидной коляске

У нее травма шеи, она не ходит, но искренне улыбается.

Оксана Кононец - модель в инвалидном кресле. Она участвует в модных показах и конкурсах красоты, снимается в клипах и рекламе.

ВВС News Украина рассказывает истории успеха людей с инвалидностью: тех, кто, несмотря на свое состояние, не сдается, преодолевает препятствия и ломает стереотипы.

Копірайт зображення Екатерина Крючкова Image caption Модель - Оксана Кононец, дизайнер - Галина Гриб, фотограф - Екатерина Крючкова

Шесть лет назад, накануне своего двадцатилетия Оксана Кононец выпала с балкона пятого этажа в Киеве.

Девушка выжила, но получила два раздробленных позвонка, сдавленный спинной мозг, парализованные руки и ноги.

"Может, раздарить подругам свою одежду - она уже не понадобится, может, стать для кого-то донором органов, - Оксана вспоминает, как в первое время после травмы в голове появлялись дурные мысли. - Было трудно привыкнуть, что вчера ты ходил, а сегодня не можешь подняться с постели. Жизнь изменилась. Но эвтаназии в Украине нет. Поддержка и любовь родителей давали мне силы. Я выплыла".

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС

Почти год училась сидеть в инвалидной коляске, некоторое время спустя удалось разработать руки - теперь она может делать макияж самостоятельно, может печатать, но одеваться сама не может.

"Врачи говорили, что через год я смогу ходить. Прошло шесть лет. На прогнозы я уже не опираюсь. Радуюсь, что просто живу, радуюсь, когда могу делать что-то новое", - говорит Оксана Кононец.

Ее реабилитация продолжается. И, возможно, продлится всю жизнь - она ежедневно делает упражнения, читает статьи о новейших технологиях для людей с инвалидностью и мечтает о том, что когда-нибудь они помогут и ей.

Кто-то начал ходить даже после десятилетий паралича, а вдруг сможет и она?

Копірайт зображення Дмитрий Русанов для ВВС

Сейчас девушка не может обойтись без посторонней помощи. Рядом с ней всегда мама, которая ради этого оставила работу.

Мама переодевала Оксану во время съемок, возила на все конкурсы и ждала, пока дочь сдавала экзамены.

Копірайт зображення Екатерина Крючкова Image caption Модель - Оксана Кононец, фотограф - Екатерина Крючкова

Уже после травмы Оксана окончила два университета - получила диплом учителя младших классов и социального работника.

А еще, после всего случившегося девушка стала моделью, хотя совершенно не планировала этого делать.

"Меня вдохновило американское реалити-шоу Push girls (из жизни женщин в инвалидных колясках. - Ред.), где у одной из участниц была такая же травма шеи, как у меня. И она стала всемирно известной моделью. Раньше мне говорили, что камера меня любит. Три года сомневалась и все-таки решила попробовать".

Первая профессиональная съемка была для благотворительного проекта поддержки девушек с инвалидностью.

Копірайт зображення A.Teslenko Image caption Фото с первой фотосессии Оксаны Кононець. Фотограф - A.Teslenko

Потом были десятки фотосессий для различных брендов, победа в украинском конкурсе красоты среди девушек на инвалидных колясках "Красота без ограничений 2016" и участие в международном конкурсе "Miss Wheelchair World-2017", на котором она завоевала титул "Мисс Индивидуальность".

"К сожалению, из-за физической слабости я не могу полноценно позировать. Физические нагрузки во время съемок бывают большие. Еще из-за травмы я очень мерзну, но стараюсь на это не обращать внимания. Мне очень нравится атмосфера и результат съемок, показов, шоу".

Копірайт зображення Фотограф Alexander Hurman

Оксана Кононец стала первой моделью на коляске на Ukrainian Fashion week, участвовала в Азиатско-Европейской неделе моды в Шри-Ланке, снялась в клипе Onuka.

"У нее можно учиться тому, как нужно верить в себя. Это талант. Девушек с такой силой, энергетикой, красотой, которые в себе не закрылись, а наоборот, раскрываются и показывают, что они - красивы, их мало", - говорит визажист Анна Тимофеева, работавшая с Оксаной.

Копірайт зображення Екатерина Крючкова Image caption Модель - Оксана Кононец, дизайнер - Галина Гриб, фотограф - Екатерина Крючкова

Сегодня Оксана Кононец - соорганизатор конкурса "Красота без ограничений", она основала свой благотворительных фонд и выступает с мотивационными речами.

"Я периодически езжу по школам, общаюсь с детьми и рассказываю им, что люди с инвалидностью - такие же, как другие. Своим примером я хочу показать, что мир моды, красоты и шоу-бизнеса открыт для таких моделей и таких людей, как я. Коляска - только средством передвижения, и мы на равных можем любить, мечтать, путешествовать, заниматься спортом, иметь детей".

Копірайт зображення Дмитро Русанов для ВВС

Оксана Кононец сама себе агент и пиарщик, дорогу в мир моды прокладывает самостоятельно - отсылает портфолио фотографам, предлагает сотрудничество изданиям и брендам.

Однако, несмотря на большое количество съемок, работа модели не приносит ей значительную прибыль.

Один раз расплатились одеждой, в другой - оплатили дорогу. Сейчас в семье Оксаны Кононец работает только папа, мама оставила работу, чтобы ухаживать за дочерью. Пенсия по инвалидности в Украине составляет 1500 грн.

"К сожалению, люди с инвалидностью не очень востребованы в Украине как модели, но я надеюсь, что это изменится, и в будущем это будет приносить мне не только удовольствие, но и доход. А еще я с радостью принимаю участие в социальных проектах".

Копірайт зображення Катерина Крючкова Image caption Модель - Оксана Кононець, дизайнер - Галина Гриб, фотограф - Катерина Крючкова

Она представила в украинских городах социальный фотопроект "Непокоренная красота" - портреты девушек на инвалидных колясках, которые не сдаются, работают над собой и радуются жизни.

Очень радуется успехам Оксаны Кононец ее мама Марина. Она была за кулисами всех конкурсов и сопровождала дочь во всех поездках. Женщина мечтает о дне, когда ее девочка не будет нуждаться в ее помощи.

"Я очень рада, что она себя нашла, я как мама рада, что она не пала духом, имеет цель. Я бы хотела, чтобы она стала самостоятельной - и материально, и физически. Чтобы у нее была не мама, а любимый человек. Чтобы осуществилась ее мечта: стать здоровой".

Копірайт зображення Екатерина Крючкова Image caption Модель - Оксана Кононец, дизайнер - Галина Гриб, фотограф - Екатерина Крючкова

Оксана мечтает, чтобы людям с инвалидностью в Украине было легче преодолевать барьеры - физические и ментальные.

"Чтобы на улице не оглядывались, не тыкали пальцем, не задавали неуместные вопросы. Чтобы повсюду были съезды и пандусы и коляску можно было выкатить на улицу".

Она хочет стать сильнее и подписать большой контракт.

"Сдаваться никогда не стоит, нужно всегда двигаться вперед и искать новые горизонты".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...