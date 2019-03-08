Подарок на 8 марта: чего хотят женщины и что готовы дарить мужчины
Несмотря на то, что мужчины на 8 марта преимущественно дарят цветы, соцопросы свидетельствуют о том, что женщин такой подарок не особо радует.
Социологическая служба КМИС к Международному женскому дня 8 марта опросила украинских женщин и мужчин.
У мужчин спросили, какой подарок они хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта, а у женщин - какой подарок они хотели бы получить.
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Опрос показал, что самым ожидаемым подарком к 8 марта все-таки являются цветы - их ждут 23% женщин.
Но мужчины склонны переоценивать важность этого подарка - 32% ответили, что подарили бы цветы на 8 марта.
12% украинок ничего не хотят, а просто ждут "заботы и внимания". Показательно, что мужчин, планирующих такое поздравление, - вдвое меньше.
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Что касается ювелирных украшений, то желание женщин и намерения мужчин совпадают - по 7%.
Косметику и парфюмерию хотели бы получить 6% женщин, а планируют подарить 5% мужчин.
5% среди женщин набрал вариант подарка в виде романтического ужина, за это высказались аналогичное количество мужчин.
Ну и самый банальный подарок - деньги - ожидают получить 5% женщин. А вот дарить деньги планируют 7% мужчин.
13% женщин сказали, что им не от кого ждать подарков, а 10% мужчин - что им некому их дарить.
Напомним, согласно опросу КМИС, для 42% украинцев 8 марта остается одним из важнейших традиционных праздников.