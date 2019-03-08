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Таких слов мужчинам не говорят.

Атлеты, хирурги, главы компаний, учителя - все эти женщины достигли больших успехов в жизни.

Все они говорят, что к ним часто обращались с шокирующими вопросами или заявлениями, и они уверены, что ничего подобного никто не говорил ни одному мужчине.

Они рассказывают о своем личном опыте под хэштегом #IfIWasAMan ("если бы я была мужчиной").

Копірайт зображення Neema Kaseje Image caption Нима Касиджи, хирург в Кении

Нима Касиджи

Хирург, а также директор и основатель научно-исследовательского института хирургии Surgical Systems Research Group в Кисуму в Кении и в Женеве.

"Мы ждем хирурга", - говорят мне, и мне приходится объяснять, что хирург - это я".

Копірайт зображення Soledad Núñez Image caption Соледад Нуньес, бывший министр жилищного строительства Парагвая

Соледад Нуньес

Бывший министр жилищного строительства Парагвая. Инженер-строитель по профессии

"Ты же маленькая белая овечка, что ты будешь делать в политике? Волки тебя сожрут". Это было сказано на моем первом интервью СМИ после того, как меня назначили министром, когда мне был 31 год.

Копірайт зображення Kendal Parmar Image caption Основатель информационно-технологической компании Кендал Пармар

Кендал Пармар

Основатель лондонской информационно-технологической компании Untapped

"У вас пятеро детей, и вы возглавляете технокомпанию! Это смело", - говорили мне. Под словом "смело", видимо, подразумевается, что я либо глупа, либо не соображаю, что я делаю".

Копірайт зображення Adrian Urbano Image caption Маои Арройо, бизнесмен

Маои Арройо

Бизнесмен, основатель нескольких компаний, инвестор в проекты социальной значимости в столице Филиппин Маниле

"Это амбициозный проект. Вы, видимо, не планируете обзаводиться семьей".

Копірайт зображення Andrea Cooper Image caption Андреа Купер, менеджер по вопросам бизнес-стратегии и преподаватель йоги

Андреа Купер

Менеджер по вопросам бизнес-стратегии и преподаватель йоги в Британии

"Меня всегда удивляет, когда мужчины говорят о женщинах как о своего рода "силе природы". Я однажды спросила человека - описывал ли он в подобных терминах хоть одного мужчину. Он замялся и сказал, что вообще-то нет".

Копірайт зображення Karen Blackett Image caption Карен Блакетт, эксперт по рекламе и коммуникациям

Карен Блакетт

Председатель MediaCom UK и британский менеджер WPP, кавалер Ордена Британской империи

"У вас замечательная биография, но похоже, что все ваши достижения пошли на пользу вам, а не компании…"

Копірайт зображення David Hindley Image caption Белинда Пармар, глава компании The Empathy Business, а также активист борьбы с интернет-зависимостью

Белинда Пармар

Белинда Пармар глава компании The Empathy Business, кавалер Ордена Британской империи

"Белинда уверена в себе… иногда слишком уверена". Я ни разу не слышала, что про мужчину говорили, что он слишком уверен в себе".

Копірайт зображення Susie Rodgers Image caption Сьюзи Роджерс, атлет

Сьюзи Роджерс

Британский паралимпийский пловец, кавалер Ордена Британской империи

"Мне говорят, что со мной сложно работать, так как я задаю слишком много вопросов".

Копірайт зображення Nino Zambakhidze Image caption Нино Замбахидзе создала несколько компаний в Грузии, чтобы улучшить торговлю и распределение сельхозпродукции

Нино Замбахидзе

Эксперт по сельскому хозяйству, торговле и дистрибуции, основательница Грузинской бизнес-зоны, Ассоциации грузинских сельхозпроизводителей и ряда других компаний

"Твоя красота - это твои мозги, - или даже - Ты ломаешь стереотипы".

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