Шокирующие фразы. Что часто говорят женщинам, но никогда - мужчинам
Таких слов мужчинам не говорят.
Атлеты, хирурги, главы компаний, учителя - все эти женщины достигли больших успехов в жизни.
Все они говорят, что к ним часто обращались с шокирующими вопросами или заявлениями, и они уверены, что ничего подобного никто не говорил ни одному мужчине.
Они рассказывают о своем личном опыте под хэштегом #IfIWasAMan ("если бы я была мужчиной").
Нима Касиджи
Хирург, а также директор и основатель научно-исследовательского института хирургии Surgical Systems Research Group в Кисуму в Кении и в Женеве.
"Мы ждем хирурга", - говорят мне, и мне приходится объяснять, что хирург - это я".
Соледад Нуньес
Бывший министр жилищного строительства Парагвая. Инженер-строитель по профессии
"Ты же маленькая белая овечка, что ты будешь делать в политике? Волки тебя сожрут". Это было сказано на моем первом интервью СМИ после того, как меня назначили министром, когда мне был 31 год.
Кендал Пармар
Основатель лондонской информационно-технологической компании Untapped
"У вас пятеро детей, и вы возглавляете технокомпанию! Это смело", - говорили мне. Под словом "смело", видимо, подразумевается, что я либо глупа, либо не соображаю, что я делаю".
Маои Арройо
Бизнесмен, основатель нескольких компаний, инвестор в проекты социальной значимости в столице Филиппин Маниле
"Это амбициозный проект. Вы, видимо, не планируете обзаводиться семьей".
Андреа Купер
Менеджер по вопросам бизнес-стратегии и преподаватель йоги в Британии
"Меня всегда удивляет, когда мужчины говорят о женщинах как о своего рода "силе природы". Я однажды спросила человека - описывал ли он в подобных терминах хоть одного мужчину. Он замялся и сказал, что вообще-то нет".
Карен Блакетт
Председатель MediaCom UK и британский менеджер WPP, кавалер Ордена Британской империи
"У вас замечательная биография, но похоже, что все ваши достижения пошли на пользу вам, а не компании…"
Белинда Пармар
Белинда Пармар глава компании The Empathy Business, кавалер Ордена Британской империи
"Белинда уверена в себе… иногда слишком уверена". Я ни разу не слышала, что про мужчину говорили, что он слишком уверен в себе".
Сьюзи Роджерс
Британский паралимпийский пловец, кавалер Ордена Британской империи
"Мне говорят, что со мной сложно работать, так как я задаю слишком много вопросов".
Нино Замбахидзе
Эксперт по сельскому хозяйству, торговле и дистрибуции, основательница Грузинской бизнес-зоны, Ассоциации грузинских сельхозпроизводителей и ряда других компаний
"Твоя красота - это твои мозги, - или даже - Ты ломаешь стереотипы".