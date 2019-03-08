Как проводится карнавал в Рио-де-Жанейро
- 8 марта 2019
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В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся традиционный карнавал, один из наиболее ярких и красочных фестивалей в мире.
Центральное событие парада - конкурс школ самбы на специально отведенной для этой цели аллее - Самбодроме. Здесь представители разных школ соревнуются за звание победителя карнавала.
Более 70 тысяч человек собрались на Самбодроме, чтобы наблюдать за состязаниями.
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