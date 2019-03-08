Как проводится карнавал в Рио-де-Жанейро

  • 8 марта 2019

В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся традиционный карнавал, один из наиболее ярких и красочных фестивалей в мире.

Центральное событие парада - конкурс школ самбы на специально отведенной для этой цели аллее - Самбодроме. Здесь представители разных школ соревнуются за звание победителя карнавала.

Более 70 тысяч человек собрались на Самбодроме, чтобы наблюдать за состязаниями.

Карнавал в Рио Копірайт зображення EPA
Image caption Каждую школу оценивают по нескольким критериям - хореография, атмосфера, организация и пение
Карнавал в Рио Копірайт зображення EPA
Image caption Элитные школы самбы демонстрируют лучшие номера и костюмы
Карнавал в Рио Копірайт зображення Getty Images
Image caption Танцоры стремятся поразить как судей, так и зрителей
Карнавал в Рио Копірайт зображення Getty Images
Image caption В этом году некоторые школы отразили в своих постановках тему коренных народов страны
Карнавал в Рио Копірайт зображення AFP
Image caption Несмотря на уменьшение государственных субсидий, школы продолжают делать масштабные и яркие шоу
Карнавал в Рио Копірайт зображення EPA
Image caption Образ Чарли Чаплина вдохновил этого танцовщика на создание такого костюма
Карнавал в Рио Копірайт зображення AFP
Image caption Это выступление посвятили депутату муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку, получившей признание благодаря своей правозащитной деятельности. Темнокожая Франку была убита из-за своей профессиональной деятельности
Карнавал в Рио Копірайт зображення Reuters
Image caption Конкуренция между школами самбы - жесткая, каждая пытается творчески выделиться и превзойти конкурентов
Карнавал в Рио Копірайт зображення Getty Images
Image caption По мнению местной газеты O Globo, карнавал - "еще один способ заявить: "Мы живы!"
Карнавал в Рио Копірайт зображення Getty Images
Image caption Карнавал в Рио считается одним из крупнейших в мире уличных действ

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