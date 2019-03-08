В бразильском Рио-де-Жанейро состоялся традиционный карнавал, один из наиболее ярких и красочных фестивалей в мире.

Центральное событие парада - конкурс школ самбы на специально отведенной для этой цели аллее - Самбодроме. Здесь представители разных школ соревнуются за звание победителя карнавала.

Более 70 тысяч человек собрались на Самбодроме, чтобы наблюдать за состязаниями.

Копірайт зображення EPA Image caption Каждую школу оценивают по нескольким критериям - хореография, атмосфера, организация и пение

Копірайт зображення EPA Image caption Элитные школы самбы демонстрируют лучшие номера и костюмы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Танцоры стремятся поразить как судей, так и зрителей

Копірайт зображення Getty Images Image caption В этом году некоторые школы отразили в своих постановках тему коренных народов страны

Копірайт зображення AFP Image caption Несмотря на уменьшение государственных субсидий, школы продолжают делать масштабные и яркие шоу

Копірайт зображення EPA Image caption Образ Чарли Чаплина вдохновил этого танцовщика на создание такого костюма

Копірайт зображення AFP Image caption Это выступление посвятили депутату муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку, получившей признание благодаря своей правозащитной деятельности. Темнокожая Франку была убита из-за своей профессиональной деятельности

Копірайт зображення Reuters Image caption Конкуренция между школами самбы - жесткая, каждая пытается творчески выделиться и превзойти конкурентов

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению местной газеты O Globo, карнавал - "еще один способ заявить: "Мы живы!"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Карнавал в Рио считается одним из крупнейших в мире уличных действ

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