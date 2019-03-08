Травля собаками, голод и клетка - что пережила медведица Ласка и как ее спасли
История жизни и спасения медведицы Ласки, которая жила на притравочний станции и в частном зверинце в ужасающих условиях.
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В лес
1100 километров из Запорожской области во Львовскую медведица Ласка проехала в специально обустроенном автомобиле.
Шесть медведей и четверо львов отобрали у владельца частного зоопарка в Покровске Донецкой области за жестокое обращение.
Выхаживали спасенных бедолаг в Центре реабилитации диких животных возле Запорожья.
А потом Ласку согласился забрать медвежий приют "Домажир" близ Львова.
Медведица стала одиннадцатой обитательницей приюта.
Пять других медведей отвезли в центр реабилитации бурого медведя "Синевир", что на Закарпатье, львов оставили долечиваться в Запорожье.
Международная зоозащитная организация Four Paws построила в Львовской области медвежий приют.
На участке леса площадью более 20 га проходят реабилитацию медведи, пострадавшие от жестокого обращения людей. Назвали убежище "Домажир" - по названию ближнего села.
Условия содержания животных максимально приближены к естественным.
Мишень для травли
После осмотра ветеринара и многодневного карантина Ласку впервые выпускают в небольшой временный вольер.
Директор "Домажира" Игорь Николин говорит, что у нее было другое имя.
"Ее настоящее имя - Маша. Это уже третья Маша, которая попадает к нам. Чтобы не было путаницы сообща выбрали ей новое - Ласка. Думаем, она будет ласковой и доброй. Сейчас уже видно, что животное неагрессивное", - считает Игорь Николин.
Детство Ласка провела на Востоке страны. Медвежонка использовали в качестве приманки для обучения охотничьих собак на притравочной станции.
Официально в Украине они запрещены, но подпольно продолжают функционировать по всей стране.
Затем она попала в зверинец в Покровске Донецкой области. Местный бизнесмен держал животных в маленьких клетках и показывал за деньги всем желающим.
"Еще не наша"
"Ласка и пятеро других медведей жили в кошмарных условиях. Их дома - клетки два на два метра, где они не могут выпрямиться, встать на задние лапы. Они не впадают в спячку, потому что не имеют для этого условий, клетка продувается со всех сторон. Зоозащитники только с помощью чиновников из Минэкологии и полиции смогли забрать всех животных оттуда", - говорит Игорь Николин.
"Однако Ласка "еще не наша" - в середине марта суд решит, передадут ли нам нам животное окончательно", - добавляет он.
Работники приюта прячут фрукты и рыбу на деревьях и пнях в вольере. Это делается для того, чтобы животные "охотились" за провиантом и больше двигались.
Ласка с удовольствием ищет еду - залезает на деревья, роет землю.
Медведица - молодая, ей не более пяти лет. В неволе они могут жить до 40 лет при правильном уходе.
В живой природе - вдвое меньше.
"Медведь - это, наверное, единственное животное, не показывающее своих эмоций, - боли, страха, радости. Поэтому не знаешь, чего от них ожидать. У Ласки больные и отсутствуют некоторые зубы - хотя у медведей их более 40. Ей трудно жевать. Это - от неправильно питания. Хуже всего, когда медведей в неволе кормят комбикормом, как свиней. Страдают все органы", - говорит руководитель службы ухода за медведями Наталья Галейко.
Медведи съедают до 10 кг пищи за день.
После зимней спячки их кормят раз в день, летом - дважды.
Любят овощи, фрукты, ягоды, мед, морскую рыбу и мясо. Для каждого животного обустраивают вольер так, как ему нравится, - мастерят игрушки из дерева и автомобильных шин, бассейн, строят берлоги.
Зимой все медведи в приюте впадают в спячку.
Некоторые делают это впервые в жизни.
Плюс шесть
Сейчас в приюте - три самца и восемь самок. Всех животных волонтеры и зоозащитники забрали в судебном порядке из частных зоопарков, притравочних станций и цирка.
Животные содержались в плохих условиях: их не кормили, травили собаками.
"Старшая Кристина - 20 летняя тяньшанская бурая медведица. Это особый подвид бурого гималайского медведя. Из-за длинных когтей их еще называют белокогтевимы. Она выступала с цирковыми номерами в ресторанах, на улицах. Жила в маленькой клетке. До сих пор страдает от психического расстройства и стресса. Топчется на одном месте часами, бывает агрессивна", - рассказывает менеджер приюта Снежана Палажченко.
"Есть медведица без хвоста - на нее натравливали охотничьих собак, спина и задние лапы в шрамах", - добавляет Снежана.
Информацию о медведях, нуждающихся в защите, передают зооактивисты и волонтеры.
К концу года в "Домажире" достроят вольеры и приютят еще шесть медведей.
Их можно будет навестить - сезон посещений в "Домажире" начинается 10 марта и продлится до поздней осени.