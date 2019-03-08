Травля собаками, голод и клетка - что пережила медведица Ласка и как ее спасли

Копірайт зображення Ольга Швед Image caption Медведицу Ласку раньше звали Маша, ее использовали в качестве приманки для обучения охотничьих собак. Ласка жила в небольшой клетке, ее показывали за деньги

История жизни и спасения медведицы Ласки, которая жила на притравочний станции и в частном зверинце в ужасающих условиях.

В лес

1100 километров из Запорожской области во Львовскую медведица Ласка проехала в специально обустроенном автомобиле.

Шесть медведей и четверо львов отобрали у владельца частного зоопарка в Покровске Донецкой области за жестокое обращение.

Выхаживали спасенных бедолаг в Центре реабилитации диких животных возле Запорожья.

А потом Ласку согласился забрать медвежий приют "Домажир" близ Львова.

Медведица стала одиннадцатой обитательницей приюта.

Копірайт зображення Ольга Швед Image caption Ласка - молодая и неагрессивная, говорят зоозащитники

Пять других медведей отвезли в центр реабилитации бурого медведя "Синевир", что на Закарпатье, львов оставили долечиваться в Запорожье.

Международная зоозащитная организация Four Paws построила в Львовской области медвежий приют.

На участке леса площадью более 20 га проходят реабилитацию медведи, пострадавшие от жестокого обращения людей. Назвали убежище "Домажир" - по названию ближнего села.

Условия содержания животных максимально приближены к естественным.

Мишень для травли

Копірайт зображення Медвежий приют "Домажир" Image caption В таких условиях Ласка жила в Покровске

После осмотра ветеринара и многодневного карантина Ласку впервые выпускают в небольшой временный вольер.

Директор "Домажира" Игорь Николин говорит, что у нее было другое имя.

"Ее настоящее имя - Маша. Это уже третья Маша, которая попадает к нам. Чтобы не было путаницы сообща выбрали ей новое - Ласка. Думаем, она будет ласковой и доброй. Сейчас уже видно, что животное неагрессивное", - считает Игорь Николин.

Детство Ласка провела на Востоке страны. Медвежонка использовали в качестве приманки для обучения охотничьих собак на притравочной станции.

Официально в Украине они запрещены, но подпольно продолжают функционировать по всей стране.

Затем она попала в зверинец в Покровске Донецкой области. Местный бизнесмен держал животных в маленьких клетках и показывал за деньги всем желающим.

"Еще не наша"

Копірайт зображення Ольга Швед

"Ласка и пятеро других медведей жили в кошмарных условиях. Их дома - клетки два на два метра, где они не могут выпрямиться, встать на задние лапы. Они не впадают в спячку, потому что не имеют для этого условий, клетка продувается со всех сторон. Зоозащитники только с помощью чиновников из Минэкологии и полиции смогли забрать всех животных оттуда", - говорит Игорь Николин.

"Однако Ласка "еще не наша" - в середине марта суд решит, передадут ли нам нам животное окончательно", - добавляет он.

Работники приюта прячут фрукты и рыбу на деревьях и пнях в вольере. Это делается для того, чтобы животные "охотились" за провиантом и больше двигались.

Ласка с удовольствием ищет еду - залезает на деревья, роет землю.

Медведица - молодая, ей не более пяти лет. В неволе они могут жить до 40 лет при правильном уходе.

В живой природе - вдвое меньше.

"Медведь - это, наверное, единственное животное, не показывающее своих эмоций, - боли, страха, радости. Поэтому не знаешь, чего от них ожидать. У Ласки больные и отсутствуют некоторые зубы - хотя у медведей их более 40. Ей трудно жевать. Это - от неправильно питания. Хуже всего, когда медведей в неволе кормят комбикормом, как свиней. Страдают все органы", - говорит руководитель службы ухода за медведями Наталья Галейко.

Копірайт зображення Ольга Швед Image caption Наталья Галейко, руководитель службы ухода за медведями, говорит, что медведи в неволе при должном уходе могут прожить до 40, а иногда и более лет

Медведи съедают до 10 кг пищи за день.

После зимней спячки их кормят раз в день, летом - дважды.

Любят овощи, фрукты, ягоды, мед, морскую рыбу и мясо. Для каждого животного обустраивают вольер так, как ему нравится, - мастерят игрушки из дерева и автомобильных шин, бассейн, строят берлоги.

Копірайт зображення Ольга Швед Image caption Чтобы животные больше двигались и "охотились", работники приюта прячут пищу на деревьях или закапывают в землю

Зимой все медведи в приюте впадают в спячку.

Некоторые делают это впервые в жизни.

Плюс шесть

Копірайт зображення Ольга Швед Image caption В медвежьем приюте "Домажир" живут одиннадцать медведей. К концу года планируют приютить еще шестерых. Для них уже строят просторные вольеры с берлогами, бассейнами и специальными игрушками

Сейчас в приюте - три самца и восемь самок. Всех животных волонтеры и зоозащитники забрали в судебном порядке из частных зоопарков, притравочних станций и цирка.

Животные содержались в плохих условиях: их не кормили, травили собаками.

"Старшая Кристина - 20 летняя тяньшанская бурая медведица. Это особый подвид бурого гималайского медведя. Из-за длинных когтей их еще называют белокогтевимы. Она выступала с цирковыми номерами в ресторанах, на улицах. Жила в маленькой клетке. До сих пор страдает от психического расстройства и стресса. Топчется на одном месте часами, бывает агрессивна", - рассказывает менеджер приюта Снежана Палажченко.

"Есть медведица без хвоста - на нее натравливали охотничьих собак, спина и задние лапы в шрамах", - добавляет Снежана.

Информацию о медведях, нуждающихся в защите, передают зооактивисты и волонтеры.

К концу года в "Домажире" достроят вольеры и приютят еще шесть медведей.

Их можно будет навестить - сезон посещений в "Домажире" начинается 10 марта и продлится до поздней осени.

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