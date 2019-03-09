Что не так с образом Шевченко и как это изменить

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Вот так придёшь к ребенку на школьный праздник, сядешь в актовом зале, послушаешь несколько декламаций и - щелк! - ты уже и не мама вовсе. Школьница.

Сидишь за партой. Слушаешь, каким мудрым был маленький Тарасик (Леся, Лина - нужное имя и обстоятельства подставить), как страдал и горячо любил свою родную землю.

Жалеешь его всем своим детским сердцем. В какой-то момент перестаешь воспринимать учительницу, и где-то в глубине души нет-нет, да и зашевелится червячок сомнения: что-то здесь не так.

Ну, должно же было у Тараса Григорьевича быть что-то еще, кроме страданий и бесконечного пафоса. Должно же, разве нет?

Долго думаешь об этом. Действительно долго. Иногда - рассматривая его картины и рисунки. Потому что с ними тебе значительно проще, чем с текстами.

Их, к счастью, никто не обременял излишними интерпретациями (да-да, даже в букваре!), они не овеяны ореолом мученической святости, их можно интерпретировать по-своему, эмоционально откликнуться на увидинное, принять как свое.

Лет в двадцать, а может, и в двадцать с хвостиком, ты вдруг решаешь что-нибудь из Т.Г. почитать. Да вот хоть свою единственно любимую "Причинную". Опять думаешь. Опять долго.

И тогда вдруг наступает озарение - эврика! Почти такое же снизошло на Архимеда, или, скажем, на Ньютоном, когда на него свалилось яблоко и больно ударило по голове.

Копірайт зображення Уніан

И вот ты уже сидишь, придавленный обрушившейся космической простотой своего открытия. У Шевченко (Кобылянской, Винниченко - подставить нужную фамилию и обстоятельства), оказывается, помимо страданий, пафоса, героизма была еще и ЖИЗНЬ.

И вот ты уже сидишь, придавленный обрушившейся космической простотой своего открытия. У Шевченко (Кобылянской, Винниченко - подставить нужную фамилию и обстоятельства), оказывается, помимо страданий, пафоса, героизма была еще и ЖИЗНЬ

Жил он, оказывается, жил. И не родился сразу с усами, и хулиганил, и учился рисовать. И страдал, а как же. Не только за отчизну-матушку, но из-за элементарной несправедливости, недопонимания в отношениях с друзьями и окружением, из-за неразделенной любви. Ну, потому что и женщины у него были, ага, и отношения с ними, вполне земные, кстати.

И муки творчества - это тоже о нем, как и о любом другом смертном авторе, который пишет, рисует, ставит перед собой вызовы, сам себе не верит и сражается с собственными невидимыми ветряными мельницами.

И тут - щелк! Грустная машина времени в действии. Ты - мама. Ты - в школьном актовом зале, где твой ребенок взволнованно и максимально искренне читает стихотворение классика, которое не совсем понимает. Потому что ему в третьем классе, как и тебе в свое время, не хватает опыта, чтобы понять то, о чем он говорит.

Копірайт зображення Уніан

Его мозг еще долго будет искать ячейки, чтобы разместить всю эту информацию. А нужна ли она вообще? Может, лучше приберечь место для чего-то более значимого, необходимого здесь и сейчас? Зато дети в вышиванках. Родители аплодируют - ну, так ведь молодцы. Выросли, научились скороговоркой выдавать длинные заученные тексты.

Педагоги довольны, директор произносит слова благодарности. И где-то, в какой-то странной системе координат ставится флажок: праздник состоялся, все счастливы (последнее, правда, не факт, но кого это интересует).

Но вся ирония в том, что, как справедливо написал американский педагог и реформатор образования, дети учатся всему и везде, а не только в специально отведенное для этого время и месте, и не только тем знаниям, которые хочет вложить в них учитель.

И что они вынесут из типового школьного праздника о гении мысли и слова? Классическое: сдал - и забыл? Слова ничего не значат - это ширма, оболочка, завеса: главное говорить красиво и быстро, не суть важно, о чем? Украинский писатель = мученик, хочешь минимизировать страдания - не становись украинским писателем?

Между мной и дочерью 27 лет разницы. Я окончила школу 20 лет назад, и убеждена, что произведения Шевченко (Елены Пчилки, Ивана Франко - опять же подставить нужное) и информацию о нем можно подать так, чтобы автор рос вместе с ребенком. Был для ребенка, а не для галочки. Органичным, "по духу братом", а не формальной частью образования. Сокровищем для себя, а не на показ.

Поэтому апгрейд школьных праздников станет для меня первым признаком системных изменений в сфере образования. И остановит наконец мою печальную машину времени.

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