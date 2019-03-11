Газ и выборы-2019: как кандидаты хотят снижать тарифы и реально ли это

Копірайт зображення UNIAN Image caption Зимой, когда тарифы на газ, отопление и горячую воду выросли на четверть, кандидаты обещали избирателям их снижение уже весной

Даже если президентские выборы не завершатся одним туром и результатов выборов придется ждать до мая, одно из первых дел, за которое обещают взяться нынешние кандидаты, - снижение тарифов на газ для населения.

Насколько реальны их обещания?

Долги

При том, что проблема - крайне политизированная, есть и конкретные цифры, свидетельствующие о ее масштабах и актуальности.

UNIAN Долги населения за газ, тепло и горячую воду по состоянию на январь 2019 года 29,1 млрд грн долги за газ

20 млрд грндолги за отопление и горячую воду увеличение долгов в январе 2019 года7 млрд грн Source: Госслужба статистики Украины

По данным Государственной службы статистики, в январе украинцы потребили коммунальных услуг на 21 млрд грн, а оплатили только 15 млрд грн - около 70%. Уровень расчетов за отопление и горячую воду еще хуже - в среднем по Украине только 61,5%.

При этом задолженность по оплате коммуналки (без учета электричества) выросла до 62 млрд грн, из которых половина - это долги за газ.

На втором месте - около 20 млрд грн - долги за отопление и горячую воду, стоимость которых также зависит от цены газа.

Только за январь задолженность выросла на 7 млрд грн, и это при том, что около половины домохозяйств получают субсидии.

Завершение выборов совпадает по времени с завершением отопительного сезона, когда эти долги будут исчисляться десятками миллиардов гривен. И новоизбранному президенту придется решать эту проблему, хотя напрямую это не относится к его полномочиям.

Снижение в 2 и 4 раза - это возможно?

Копірайт зображення Inpho Image caption Большинство кандидатов в президенты обещают снизить коммунальные тарифы

Едва ли не единственный кандидат, который признает, что тарифы не будут снижаться, - действующий президент Петр Порошенко.

Он объясняет, что повышение тарифов до рыночного уровня было вынужденным шагом при больших выплатах по внешнему долгу, ведь это - давнее обещание Киева международным кредиторам. Говоря об этом, президент употребил известные французские выражения:

"Меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года... Кто в то время был премьер-министром, я называть не буду. По-французски это звучит так: "Шерше ля фам". Но кто бы там ни был, подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя брали одни, а выполнять должны другие. Селяви".

Однако большинство кандидатов обещают тем или иным способом уменьшить тарифы.

У двух кандидатов обещания достаточно конкретны. Они даже объясняют, как собираются это делать.

Юлия Тимошенко обещает, что "в первый месяц работы нового президента будут уменьшены цены на газ в 2 раза".

В своих агитационных материалах для избирателей она также напоминает, что это потянет вниз и тарифы на тепло и горячую воду.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Юлия Тимошенко разъясняет, как снизит цену на газ вдвое и в агитационных материалах, и в соцсетях в отдельном видео

По расчетам Юлии Тимошенко, населению, потребляющему 15,8 млрд кубов газа, можно продавать газ внутренней добычи от государственных предприятий - 16,4 млрд кубов.

Она также утверждает, что стоимость украинского газа с учетом затрат на добычу, транспортировку, налоги и 30% прибыли не должна превышать 3,5 грн за кубометр.

Что касается требований международных кредиторов, то с ними, считает лидер "Батькивщины", можно договориться, если изложить правильные аргументы.

Еще дальше пошел Сергей Каплин, который обещает снизить цены на газ в 4 раза. Его план действий таков: "Из тарифа на газ надо убрать аномальные налоги на воздух!"

В частности, кандидат в президенты предлагает убрать из тарифов на газ для населения НДС и ренту, а также "прокладку "Нафтогаз", которая зарабатывает на этих наценках миллиарды", а руководители компании "выписывают себе миллионные зарплаты и премии".

2500 грн или 250 долларов?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Кандидаты в президенты считают, что тарифы будут ниже, если украинцы будут потреблять газ, добытый в Украине

Все кандидаты на пост президента, которые декларируют намерения снизить тарифы на газ, предлагают заменить привязку к импортному паритету, по которому топливо покупает промышленность, привязкой к добыче украинского газа. Однако и здесь оценки разнятся в разы.

Еще один кандидат в президенты - бывший глава "Нафтогаза" и экс-министр энергетики Юрий Бойко -утверждает, что себестоимость добычи газа в Украине в настоящее время составляет около 100 долларов за тысячу кубов.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который может потерять свой пост до завершения президентских выборов, называет гораздо большую цифру - он утверждает, что себестоимость тысячи кубов газа составляет около 250 долларов.

Олег Прохоренко, экс-глава "Укргаздобычи", который недавно ушел с поста, говорил, что точно сказать, какова стоимость газа, невозможно, потому что добыча предусматривает длительные инвестиции.

"Если мы говорим о стоимости полного цикла - от бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров", - говорил глава "Укргаздобычи" в интервью "Экономической правде" до своего недавнего увольнения. И предупреждал, что кандидаты в президенты манипулируют цифрами.

Дешевый газ - это возможно, но...

"У нас это уже было - газ внутренней добычи для нужд населения. Он передавался (населению) фактически по себестоимости, собственная добыча уменьшалась, наращивался дорогой импорт, когда Украина платила "Газпрому" от 12 до 14 млрд долларов в год", - напоминает президент центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Он также отмечает: "Разница в ценах для населения и промышленности была пространством для газовых махинаций, потому что всегда есть соблазн перевести дешевый газ для населения в дорогой газ для промышленных потребителей".

В то же время, отмечает Михаил Гончар, если бы Украина полностью обеспечивала себя газом внутренней добычи, "можно было бы рассматривать вариант снижения тарифов на газ, или, скорее, мы могли бы избавиться от привязки к импортной цене на газ".

Пока этого нет, возврат к практике "Украинцам - газ украинской добычи" снова приведет к злоупотреблениям.

Кроме того, не стоит забывать и о десятках миллиардов долгов, которые Киев должен заплатить в этом и следующем году.

"Ситуация, в которую попала Украина в том числе и благодаря периоду премьерства Юлии Тимошенко, связана с отношениями с МВФ, подписанным Меморандумом, где речь идет не о снижении цены на газ, а о повышении цены на газ", - напоминает Михаил Гончар. Он предполагает, что на пике долговых выплат кризис в отношениях с МВФ действительно может иметь серьезные последствия:

"И тогда дешевый газ не будет казаться таким безусловным благом на фоне доллара по 40 грн".

По мнению Михаила Гончара, гораздо более эффективно было бы обратить внимание не на сами цены на газ, а на то, как используются полученные денежные ресурсы от высоких цен на газ. Сейчас они идут "на проедание" - то есть, на выплату десятков миллиардов гривен субсидий, а могли бы идти и в энергоэффективность, и в государственные резервные фонды.

В то же время директор энергетических программ Центра мировой политики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что тарифы на газ "вдвое точно можно снизить, но точную цифру назвать трудно".

"Если мы говорим, что какую-то часть мы все еще импортируем, и не хотим загонять в убытки "Нафтогаз" или "Укргаздобычу", то надо будет эту цифру корректировать. Но опять же это не вопрос увеличения в разы, - цена может увеличиться на 15-20%".

Что касается МВФ, то, говорит Валентин Землянский, это уже вопрос дипломатии и профессионализма экономистов, которые будут работать в команде следующего президента, чтобы доказать фонду и другим кредиторам, что перекрыть расходы от снижения цены на газ для населения из других источников вполне возможно.

"Даже за счет снижения расходов на субсидии вы уже улучшите макрофинансовые показатели, когда вам не нужно будет выплачивать людям субсидии на 2 млрд долларов в год, как это сейчас происходит".

Юридическая база готова?

Между тем, Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным правительственное постановление от апреля 2016 года, которое положило начало приведению тарифов к единому рыночному уровню. Решение судей основывается на нарушении процедуры при принятии решения.

Именно после принятия этого постановления произошло первое значительное повышение тарифов на газ для населения и приближение этих тарифов к импортному паритету.

В суд более двух лет назад обращалась Юлия Тимошенко. Она утверждает, что решение суда означает, что и все последующие правительственные постановления, которые определяли повышение тарифов на газ, также незаконны, в том числе и последнее, принятое в октябре прошлого года.

Тогда правительство решило повысить цены на газ для населения и ТКЭ до более 8600 грн за тысячу кубов, а также предусмотрело и дальнейшее повышение - на 15% в мае и еще на 25% - в декабре 2019 года.

Впрочем, принимая соответствующее постановление в октябре 2018 года, правительство автоматически отменило и действие предыдущих. Поэтому формально правительственное постановление утратило силу еще до решения суда. Но несмотря на это, правительство все равно собирается обжаловать судебное решение и доказать законность повышения тарифов на газ.

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