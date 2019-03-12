Копірайт зображення Getty Images Image caption Манса Муса путешествовал в Мекку с караваном в 60 тысяч человек

По данным журнала Forbes, который на прошлой неделе опубликовал свой ежегодный список миллиардеров, самым богатым человеком в мире является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 131 млрд долларов, и он также является самым богатым человеком в современной истории.

Но он - далеко не самый богатый человек всех времен.

Этот титул принадлежит манса (верховному правителю. - Ред.) Мусе, западноафриканскому правителю XIV века, который был настолько богат, что его щедрые раздачи денег разрушили экономику всей страны.

"Современные подсчеты богатства Мусы настолько перехватывают дыхание, что практически невозможно представить, насколько богатым и могущественным он был на самом деле", - рассказал ВВС Рудольф Бутч Уэар, доцент истории в Калифорнийском университете.

Манса Муса был "богаче, чем кто-либо мог описать", - писал об африканском правителе для издания Money.com в 2015 году Джейкоб Дэвидсон.

В 2012 году американский сайт Celebrity Net Worth оценил его состояние в 400 млрд долларов, но исследователи экономической истории соглашаются, что его состояние невозможно свести к какой-то конкретной цифре. Сейчас его состояние оценивают в гораздо большую сумму.

10 самых богатых людей всех времен

Манса Муса (1280-1337, манса империи Мали) - богатство невозможно представить

(1280-1337, манса империи Мали) - богатство невозможно представить Октавиан Август (63 г. до н. э. - 14 г. н. э, римский император) - 4,6 трлн долл.

(63 г. до н. э. - 14 г. н. э, римский император) - 4,6 трлн долл. Чжао Сюй (1048-1085, китайский император Шэнь-цзун) - богатство невозможно подсчитать

(1048-1085, китайский император Шэнь-цзун) - богатство невозможно подсчитать Акбар I (1542-1605, император династии Великих моголов в Индии) - богатство невозможно подсчитать

(1542-1605, император династии Великих моголов в Индии) - богатство невозможно подсчитать Эндрю Карнеги (1835-1919, шотландско-американский промышленник) - 372 млрд долл.

(1835-1919, шотландско-американский промышленник) - 372 млрд долл. Джон Д. Рокфеллер (1839-1937, американский магнат) - 341 млрд долл.

(1839-1937, американский магнат) - 341 млрд долл. Николай Александрович Романов (1868-1918, последний император России) - 300 млрд долл.

(1868-1918, последний император России) - 300 млрд долл. Асаф Джах VII (Осман Али Хан) (1886-1967, последний правитель индийского княжества Хайдарабад) - 230 млрд долл.

(Осман Али Хан) (1886-1967, последний правитель индийского княжества Хайдарабад) - 230 млрд долл. Вильгельм Завоеватель (1028-1087) - 229,5 млрд долл.

(1028-1087) - 229,5 млрд долл. Муамар Каддафи (1942-2011, правитель Ливии) - 200 млрд долл.

Источник: Money.com, Celebrity Net Worth

Золотой король

Манса Муса родился в 1280 году в семье правителей. Его брат, манса Абу-Бакр, правил империей Мали до 1312 года, когда он отказался от трона, чтобы отправиться в экспедицию.

Как сообщает сирийский историк XIV века Шибаб аль-Умари, Абу-Бакр был одержим Атлантическим океаном и лежащими за ним землями. Он, как сообщают, отправился в плавание с флотом из 2000 кораблей с тысячами мужчин, женщин и рабов. Они так никогда и не вернулись.

Некоторые, например американский историк Айван ван Сертима, считают, что им удалось достичь Южной Америки. Но доказательств этому нет.

Как бы там ни было, манса Муса унаследовал империю, которую оставил его брат.

Под его руководством империя Мали значительно разрослась. Он присоединил к ней 24 города, включая Тимбукту.

Империя простиралась на около 2000 миль, от Атлантического океана до современного Нигера, занимая части ныненшних Сенегала, Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи и Кот-д'Ивуара.

На такой значительной территории было много ресурсов, в частности золота и соли.

По данным Британского музея, во времена правления Мусы империя Мали владела почти половиной золота Старого Света.

И все это принадлежало верховному правителю.

"Как правитель, Манса Муса имел почти неограниченный доступ к самому ценному источнику богатства в средневековом мире", - говорит Кэтлин Бикфорд Берзок, которая специализируется на африканском искусстве в Музее искусств Мэри и Ли Блок в Северо-западном университете.

"Основные торговые центры, торговавшие золотом и другими товарами, также были на его территории, и он получал прибыль от этой торговли", - добавляет она.

Паломничество в Мекку

Несмотря на то, что на территории империи Мали было так много золота, сама империя была не слишком известна.

Это изменилось после того, как правоверный мусульманин манса Муса решил отправиться в паломничество в Мекку, пройдя через пустыню Сахара и Египет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Благодаря хаджу Мусы в Мекку и Мали, и сам правитель оказалась на карте мира. Фотокопия карты Каталонского атласа 1375 года

Сообщалось, что правитель отправился из Мали с караваном в 60 тысяч человек.

Он взял весь свой царский двор и чиновников, солдат, придворных рассказчиков, купцов, погонщиков верблюдов и 12 тысяч рабов, а также много коз и овец для еды.

Это был целый город, двигавшийся по пустыне.

Город, чьи жители (включая рабов) были одеты в золотую парчу и лучший персидский шелк. Сто верблюдов везли сотни килограммов чистого золота.

Это было незаурядное зрелище.

И еще ярче оно стало тогда, когда караван достиг Каира, где он смог в полной мере продемонстрировать свое богатство.

Золотая катастрофа в Каире

Манса Муса произвел в Каире такое сильное впечатление, что аль-Умари, который посетил город через 12 лет после малийского правителя, рассказал о том, как одобрительно каирцы о нем отзывались.

Он так щедро раздавал в Каире золото, что его трехмесячное пребывание привело к тому, что цена на золото в регионе резко упала на целых 10 лет, разрушив экономику.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Манса Муса

Американская технологическая компания SmartAsset.com подсчитала, что из-за обесценивания золота паломничество Мусы привело к экономическим потерям на Ближнем Востоке в размере около 1,5 млрд долларов.

Возвращаясь домой, Муса снова прошел через Египет, и, по некоторым данным, пытался помочь экономике страны, изъяв часть золота из обращения, беря его взаймы его под грабительские проценты у египетских кредиторов. Другие говорят, что он потратил столько, что золото просто закончилось.

Люси Дюран из Школы африканских и восточных исследований в Лондоне отмечает, что им в частности были разочарованы малийские придворные рассказчики, которые воспевают историю в песнях.

"Он раздал столько малийского золота, что рассказчики не хотели хвалить его в своих песнях, потому что осуждали то, что он потратил ресурсы империи за ее пределами", - говорит она.

Развивал образование

Несомненно, манса Муса потратил много золота во время своего паломничества. Но миру он запомнился не только этим.

Муса запечатлел память и о Мали, и о самом себе весьма буквально - на карте. В Каталонском Атласе 1375 года изображен африканский король, сидящий на золотом троне в Тимбукту, держа в руке кусок золота.

Тимбукту стал африканским Эльдорадо, и посмотреть на него приезжали люди со всего мира.

В XIX веке он все еще имел мифический статус затерянного золотого города на краю света, маяка как для европейских охотников за сокровищами, так и для исследователей - и в значительной мере благодаря тому, что манса Муса делал 500 лет назад.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Манса Муса в 1327 году построил знаменитую мечеть Джингеребер

Муса вернулся из Мекки с несколькими исламскими учеными, в частности прямыми потомками пророка Мухаммеда, а также с андалузским поэтом и архитектором по имени Абу Эсхап ас-Сахили, широко известным благодаря проектированию знаменитой мечети Джингеребер.

Муса, по сообщениям, заплатил поэту 200 кг золота, что на сегодня составляет 8,2 млн долларов.

Кроме поощрения искусства и архитектуры, он также финансировал литературу и строил школы, библиотеки и мечети. Тимбукту вскоре стал центром образования, и люди приезжали со всего мира, чтобы учиться в заведении, который впоследствии стало университетом Санкоре.

Богатому правителю часто приписывают начало традиции образования в Западной Африке, хотя за пределами этого региона история его империи в значительной мере остается малоизвестной.

"Историю пишут победители", - как-то сказал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

После смерти Мусы в 1337 году в возрасте 57 лет, империю унаследовали его сыновья, которым не удалось сохранили ее целостность. От нее начали отделяться меньше государства, и со временем она развалилась.

Последующий приход европейцев в регион стал последним гвоздем в гробу империи.

"Историю Средневековья до сих пор рассматривают преимущественно как историю Западной цивилизации", - говорит Лиза Коррин Грасиоза, директор Музея искусств Мэри и Ли Блок, объясняя, почему история Мусы по большей части неизвестна широкой общественности.

"Если бы значительное количество европейцев прибыло в регион во времена Мусы, когда империя Мали была на вершине своего военного и экономического расцвета, а не через пару сотен лет, все почти наверняка сложилось бы иначе", - соглашается Рудольф Бутч Уэар.

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