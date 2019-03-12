5 лет без Крыма: стала ли Одесса домом для украинских ВМС?

Копірайт зображення УНИАН

После аннексии Крыма украинские военно-морские силы потеряли главную базу в Севастополе. В 2014 году ее пришлось переместить в Одессу, вскоре туда же переехала и академия ВМС имени Нахимова.

Что рассказывают тогдашние курсанты, которые отказались оставаться в Крыму, сделали свой выбор в пользу Украины, а теперь стали новым лицом ее военно-морских сил?

Для каждого из них тогдашние события - больная тема. Даже пять лет спустя.

"Крым - это дом"

"Это было утром. Вся академия выстроилась. Дали команду построиться в коробки: те, кто остается, и те, кто уезжает из Крыма. Мы вышли посмотреть, сколько нас, и сколько других - было немного неловко".

Кирилл вспоминает день, когда решил покинуть Севастополь. Родители обещали принять любой его выбор, но парень говорит, что его крымское будущее закончилось в тот момент, когда на полуостров пришли "зеленые человечки".

"Ходишь по академии и видишь, что уже все переоделись в черную форму. Ночам вышивают те курсовки, нашивки армии РФ. Уже было немного тошно. Неприятно", - вспоминает Кирилл.

Парень объясняет, что еще до аннексии полуострова большинство местных почти не связывали себя с Украиной. Рассказывает, что в школе на линейках включали гимн Севастополя - вместо гимна Украины. Да и сам украинский гимн до того, как поступить в академию, Кирилл слышал не более пяти раз.

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Кирилл и его жена Елена. Парень служит на фрегате "Гетман Сагайдачный"

"Севастополь - город пророссийский, и это не секрет. Это прослеживалось повсюду. В системе образования тоже. Проучился 11 лет, а уровень изучения украинского языка был примерно как уровень изучения английского в сельской школе. Никто не придавал этому значения. Русского языка и литературы всегда было больше".

Проучился 11 лет, а уровень изучения украинского языка был примерно как уровень изучения английского в сельской школе

После аннексии полуострова все родные Кирилла из Крыма уехали. Со знакомыми, которые остались там, молодой человек связь не поддерживает. Считает, что им не о чем общаться.

За пять лет в Одессе Кирилл получил образование, женился и попал на службу на фрегат ВМС "Гетман Сагайдачный".

О своем решении уехать из Крыма не жалеет. Хотя признается, что Одесса для него вторым домом так и не стала. Он убежден, что когда-нибудь все же покажет жене-одесситке родной полуостров.

"Крым - это дом. Люди, которые родились в Севастополе, где бы ни жили дальше, все равно считают его лучшим. И я не говорю сейчас о политических настроениях", - рассказывает Кирилл.

Копірайт зображення Фото из архива Кирилла Панкова

Он говорит, что не оставляет надежду на то, что Украина вернет Крым. Однако его жена этого оптимизма не разделяет.

"Я волнуюсь, что когда все же захотят вернуть Крым, то это будет не какая-то мирная акция или санкции. Это будут военные действия. И будут жертвы. Поскольку муж служит на корабле, его это коснется в первую очередь", - говорит она.

"Политические беседы с родителями - табу"

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Владислав Шатровский во время аннексии учился на пятом курсе академии

"Я, курсант Шатровский Владислав, поступаю на военную службу и торжественно клянусь украинскому народу быть ему всегда верным и преданным".

Офицер вооруженных сил ВМС Украины с волнением в голосе декламирует свою присягу.

"Помню, в 2014 году эти слова были в Крыму на слуху. Некоторые говорили, что я, мол, давал присягу народу, а народ в Крыму. Так что я якобы никого не предал. Правда, там есть еще строка о защите суверенитета и территориальной целостности, но этого уже никто не вспоминал. Каждый трактовал присягу, как ему было удобно".

Мы скучаем по Крыму. Жена может туда ездить к родителям, а я - ну, вы сами понимаете Владислав Шатровский, офицер вооруженных сил ВМС Украины

Вспоминает, что в 2014 году настроения у населения были очень разные.

"Но это наши люди, и мы сами должны были разобраться. Когда начинает другое государство заходить и свои порядки наводить - это уже слишком", - говорит он.

После начала аннексии полуострова, девушка, с которой тогда встечался Владислав, решила ехать в Одессу вместе с ним. Родители отпускать ее не хотели.

Копірайт зображення Фото из архива Владислава Шатровского Image caption Март 2014 года. Севастополь. Все моряки на фото покинули Крым

"Помню, они в 2014 году постоянно смотрели российские каналы", - добавляет Владислав.

Переезд все же состоялся, а затем и свадьба. Правда, отец невесты на праздник приехать побоялся.

"Я спрашиваю его, а в чем страх? А он мне говорит, там у вас всех сразу забирают служить и везут на восток. А я шутил и отвечал ему: "Если вы приедете сюда и вас все же заберут, то я возьму вас служить к себе", - смеется парень.

Копірайт зображення Фото из архива Владислава Шатровского Image caption Отец невесты остался жить в Крыму и не приехал на свадьбу в Одессе

Родители жены все еще живут в Крыму, а политические разговоры для семьи - табу.

"Мы скучаем по Крыму. Жена может туда ездить к родителям, а я - ну, вы сами понимаете. У меня есть товарищ, крымский татарин, и он убежден, что после наших выборов что-то изменится. Я тоже хочу в это верить".

"Было ощущение, что в Одессе все повторится"

Копірайт зображення Игорь Буренко Image caption Сергей Харченко, командир малого бронированного артиллерийского катера "Аккерман"

Сергей Харченко переехал в Крым, когда ему было 17. Ситуация довольно типичная. Родители хотели видеть сына военнослужащим, поэтому посоветовали поступить в академию Нахимова.

После аннексии часть курсантов перешла на сторону России.

Пока на большом плацу поднимали флаг и пели гимн РФ, группа ребят, среди которых был и Сергей, выстраивались отдельно с украинской символикой.

"Пропаганда была огромная. Пугали, что когда мы выедем в Украину - нас посадят. Это, кстати, говорил начальник факультета кораблевождения. Но те, кто были за Украину, не слушали его и просто расходились. Нам кричали "Куда вы?", а мы все равно расходились", - вспоминает Сергей.

Я могу выйти в форме, и на меня будут смотреть с уважением. А в Крыму не очень хотелось в форме выходить. На украинских моряков всегда смотрели косо

Рассказывает, что когда приехали в Одессу, то было ощущение, что здесь повторится то же самое. В 2014 году ситуация в городе действительно была напряженной: сторонники России устраивали марши и агитировали за так называемую "Одесскую народную республику".

Привыкал к городу долго, но уже потом понял, что быть украинским военным моряком в Одессе - комфортнее, чем в Крыму.

"Я могу выйти в форме, и на меня будут смотреть с уважением. А в Крыму не очень хотелось в форме выходить. На украинских моряков всегда смотрели косо", - вспоминает Сергей.

Сейчас он командир малого бронированного артиллерийского катера. Такого же, как захватили в Керченском проливе. Ребят, которые попали в плен, он хорошо знает.

Image caption Март 2014 года. Одно из последних фото в Академии Нахимова

"Богдан Небылица (украинский моряк, захваченный Россией во время конфликта в Керченском проливе. - Ред.) - это вообще мой старшина, лучший друг. Он всегда был душой и сердцем за Украину", - добавляет Сергей.

Вспоминает, что впервые услышал о захвате кораблей, когда был в отпуске. Наткнулся на эту новость в сети.

"Когда только прочитал, что буксир начали таранить, я понял, что это все очень серьезно. Эти катера ... Они вообще не для такого. Они не противоударные. Но верю, что ребятам хватит духа, чтобы выстоять. Если их, конечно, там не сломят".

"Страдать не пришлось"

Копірайт зображення Игор Буренко Image caption Виталий Мартынюк, командир рейдового судна размагничивания "Балта"

"Как я решил покинуть Крым? Решать надо было тем, кто задумывался на этот счет. Мое же мнение было однозначным. Какие вообще могли быть основания оставаться там?" - отвечает командир рейдового судна Виталий Мартынюк.

Для него весна 2014-го, как и для многих других, стала критическим моментом. Рассказывает, что уже в марте стало понятно наверняка: Крым не является его домом.

Теперь в ВМС остались люди, которые являются украинцами на все сто. С настоящим чувством патриотизма. Я уверен во всех

"Информационная война, подстрекательство народа. Люди настолько поверили в пропаганду... Даже офицеры, имея большое воинское звание, говорили мне "Куда ты едешь? Там тебя никто не ждет, вы там будете разве что страдать", - вспоминает Виталий.

Парень улыбается и добавляет: "Как видите, страдать не пришлось".

К Одессе привык быстро, но все еще убежден, что Крым - был и остается идеальным вариантом для военно-морской базы.

"Но есть один решающий момент. Теперь в ВМС остались люди, которые являются украинцами на все сто. С настоящим чувством патриотизма. Я уверен во всех. В любой момент каждый встанет на защиту, потому что это наш долг".

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