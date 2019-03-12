Сергей Кривонос: спецназовец в СНБО, который будет "наказывать крыс"

Копірайт зображення Пресс-служба Сергея Кривоноса Image caption Сергей Кривонос командовал обороной Краматорского аэродрома, а затем помогал украинским воинам выходить из окружения

Бывший заместитель командира и один из идеологов создания Сил специальных операций (ССО) украинской армии Сергей Кривонос во вторник был назначен президентом в руководство Совета национальной безопасности.

На новой должности заместителя секретаря СНБО он фактически заменит уволенного на фоне коррупционных скандалов Олега Гладковского.

Еще несколько недель назад Сергей Кривонос был одним из кандидатов в президенты, но довольно неожиданно снял свою кандидатуру.

Кто же такой новый заместитель секретаря СНБО?

Оборона Краматорского аэродрома

Копірайт зображення Пресс-служба Сергея Кривоноса Image caption В силу специфики службы и секретности фотографий Сергея Кривоноса времен АТО 2014 года не так много

Сергей Кривонос родился в 1970 году в городе Кременчуг.

В 18 лет был призван в вооруженные силы, и с того момента началась его военная карьера.

Был солдатом, сержантом, потом поступил в Киевское общевойсковое командное училище.

С 1994 года служил в частях специального назначения и в силах спецопераций украинской армии.

До начала войны на Донбассе в 2014 году был начальником штаба высокомобильных десантных войск.

С мая 2014 года - в зоне АТО. Руководил обороной Краматорского аэродрома, который около 47 дней был в окружении сепаратистов.

"Провели более 16 боев, пережили около 60 обстрелов. С нашей стороны убитых не было, только один раненый и четверо контуженных. У врага потери были значительно больше", - вспоминал Сергей Кривонос в разговоре с BBC News Украина.

"После деблокады Краматорска работал по вопросам поиска и спасения пилотов, которых сбили над вражеской территорией. А также - выводом из окружения наших офицеров и солдат", - добавил он.

Поход в президенты

Решение стать кандидатом в президенты полковника ССО Сергея Кривоноса стало неожиданным для многих его сослуживцев.

Копірайт зображення Пресс-служба Сергея Кривоноса

В разговоре с BBC News Украина на прошлой неделе, еще до того, как выйти из предвыборной гонки, он объяснил свое решение уйти в политику:

"Когда начиналась война, и осенью 2014 года были выборы в Верховную Раду, друзья и волонтеры предлагали идти в политику. Но тогда я четко понимал, что военным надо воевать, а политики в тылу пойдут по правильному пути ... К сожалению, со временем получилось не так, как хотелось бы. Последние годы вижу, что в определенный момент началась деградация ВСУ", - рассказал Сергей Кривонос.

"Понимая, что политика имеет больше возможностей, чтобы победить в этой войне и сделать наше государство прочным, я решил пойти на это", - отмечает он.

Он сетует, что "мотивированные люди, которые активно защищали нашу независимость, начали увольняться из Вооруженных сил".

"Исторических примеров, когда офицеры сил спецопераций шли в политику, достаточно. Начиная от израильского премьера Нетаньяху - он начинал свою службу в силах спецопераций и достаточно успешно воевал", - приводит аналогии Сергей Кривонос.

Он также признался, что его руководство в армии было "не слишком радо, что я стал кандидатом": "Но конфликтов не было. После того, как зарегистрировался, я фактически не общался со своими начальниками".

"А со стороны моих побратимов, боевых товарищей и спецслужащих была сильная поддержка. Ведь они понимают, почему и зачем я это сделал", - добавил Сергей Кривонос.

Выдвинула его партия "Воины АТО".

Копірайт зображення Пресс-служба Сергея Кривоноса

Она же помогала собрать 2,5 млн грн на залог.

"А львиную долю внесла "Украинская ассоциация производителей оружия, потому что один из пунктов моей программы - это право на владение оружием у каждого гражданина, в том числе и короткоствольного оружия", - добавил Сергей Кривонос.

На время избирательной кампании он брал плановый отпуск до начала апреля.

Но признавался, что после этого планирует уволиться со службы, "если не начнется война и открытая агрессия".

В медиа писали о конфликте Кривоноса с начальником Генштаба Виктором Муженко, из-за которого полковник якобы не возглавил Силы спецопераций, концепцию которых он разрабатывал.

Копірайт зображення Пресс-служба Сергея Кривоноса

Сам Сергей Кривонос говорил не столько о конфликте, сколько о "непонимании": "У него другое видение развития Сил спецопераций. Но он не служил в нашей системе. Он этого не понимает, а воспринимает как общевойсковой командир. А я смотрел на то, как это будут воспринимать мои люди".

В то же время скандал с коррупцией в оборонке он оценил так: "Если это подтвердится, то за такое надо не только руки отрубить, но и ноги. Ведь речь идет о потере имиджа Украины на мировом уровне, потери доверия со стороны партнеров. Но самое главное - потери доверия к правительству с стороны народа. Это бизнес на крови".

Выход из гонки

В разговоре с BBC News Украина на прошлой неделе Сергей Кривонос не критиковал напрямую Петра Порошенко в качестве президента и главнокомандующего: "Я смогу его оценить тогда, когда сам стану главнокомандующим. Судить в полном объеме может тот, кто побывал на такой же должности".

Но добавлял: "У меня нет вопросов к нему как к главнокомандующему. У меня много вопросов к команде, которая его окружает".

Сам Сергей Кривонос запланировал предвыборный тур, но потом неожиданно отменил все встречи.

В СМИ писали, что это произошло после личной встречи с президентом (уже позже сам Кривонос это подтвердил).

В конце концов 6 марта на своем Facebook он написал, что снимается с гонки.

"У меня нет морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты ... Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень непростое решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины", - говорилось в заметке.

Сергей Кривонос добавил, что фактически снялся в пользу Петра Порошенко: "Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразной смену верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

Наказать "крыс"

Копірайт зображення Администрация президента

12 марта Петр Порошенко объявил о назначении Сергея Кривоноса заместителем секретаря СНБО. В руководстве Совбеза была вакансия после увольнения Олега Гладковского, которого журналисты обвинили в причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

"Буквально сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение", - пояснил Петр Порошенко свое решение в отношении Сергея Кривоноса.

Копірайт зображення Администрация президента

Среди задач, которые президент возложил на нового заместителя секретаря СНБО - активное перевооружение армии, развитие военно-технического сотрудничества и сотрудничества с НАТО, а также координация подразделений теробороны.

Сам Сергей Кривонос так прокомментировал свое назначение: "Приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможным проявления коррупции, мародерства в армии. Те подлые крысы, которые пытались - или пытаются - разворовать армию, уверен, будут наказаны".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram