Последние фото кенийской "королевы слонов"
"Если бы я не видел ее собственными глазами, я бы не поверил, что такой слон вообще существует в нашем мире".
На протяжении 60 лет слониха, известная как F_MU1, бродила по равнине Цаво в Кении. Она была одной из последних африканских "гигантских бивней" - слонов, чьи бивни настолько длинные, что достают до земли.
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Британский фотограф Уилл Буррард-Лукас сделал эти невероятные снимки незадолго до того, как слониха умерла естественной смертью.
"Если бы у слонов была королева, то ею, несомненно, была бы она", - говорит он.
Сейчас в Африке осталось менее 30 слонов с гигантскими бивнями.
Уилл потратил на свой фотопроект более 18 месяцев. Больше информации о нем можно найти в его блоге (на английском языке).
Когда Уилл впервые увидел слониху, то у него, по его словам "пропал дар речи". F_MU1 была худой и старой, но она шагала со степенным величием.
"Ее бивни были настолько длинные, что загребали перед ней землю. Она была похожа на реликвию из прошлой эры", - пишет он в блоге.
"Она пережила периоды страшного браконьерства, и то, что ее жизнь не оборвалась преждевременно благодаря ловушке, пуле или отравленной стреле - настоящее чудо", - говорит он.
Такие животные как F_MU1 неизбежно привлекают нежелательное внимание браконьеров, охотящихся на слоновую кость, и считаются очень особенными, поскольку бивни редко отрастают до такого размера, не ломаясь.
Два года назад 50-летнего слона с гигантскими бивнями, известного как Satao II, убили у границы Национального парка Цаво.
Судя по всему, браконьеры использовали ядовитую стрелу.
"Гигантские бивни" сейчас очень редкие, ведь именно из-за размера бивней слоны становятся главными мишенями для охотников на трофеи ", - говорит д-р Марк Джонс из благотворительной организации Born Free.
"Из-за того, что этих животных очень часто убивают до того, как они достигают репродуктивного возраста, гены "гигантских бивней" постепенно исчезают из популяций слонов, и вполне возможно, что мы видим одного из последних таких животных".
Фотографии Уилла опубликованы в новой книге "Земля гигантов". Последнюю фотографиюF-MU1 он сделал в воде.
"Это было ощущение привилегированности и эйфории, которое останется со мной навсегда", - вспоминает фотограф.