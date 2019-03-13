Последние фото кенийской "королевы слонов"

Копірайт зображення Will Burrard-Lucas

"Если бы я не видел ее собственными глазами, я бы не поверил, что такой слон вообще существует в нашем мире".

На протяжении 60 лет слониха, известная как F_MU1, бродила по равнине Цаво в Кении. Она была одной из последних африканских "гигантских бивней" - слонов, чьи бивни настолько длинные, что достают до земли.

Британский фотограф Уилл Буррард-Лукас сделал эти невероятные снимки незадолго до того, как слониха умерла естественной смертью.

"Если бы у слонов была королева, то ею, несомненно, была бы она", - говорит он.

Копірайт зображення Burrard-Lucas Photography

Сейчас в Африке осталось менее 30 слонов с гигантскими бивнями.

Уилл потратил на свой фотопроект более 18 месяцев. Больше информации о нем можно найти в его блоге (на английском языке).

Когда Уилл впервые увидел слониху, то у него, по его словам "пропал дар речи". F_MU1 была худой и старой, но она шагала со степенным величием.

"Ее бивни были настолько длинные, что загребали перед ней землю. Она была похожа на реликвию из прошлой эры", - пишет он в блоге.

Копірайт зображення Burrard-Lucas Photography

"Она пережила периоды страшного браконьерства, и то, что ее жизнь не оборвалась преждевременно благодаря ловушке, пуле или отравленной стреле - настоящее чудо", - говорит он.

Копірайт зображення Will Burrard-Lucas

Такие животные как F_MU1 неизбежно привлекают нежелательное внимание браконьеров, охотящихся на слоновую кость, и считаются очень особенными, поскольку бивни редко отрастают до такого размера, не ломаясь.

Два года назад 50-летнего слона с гигантскими бивнями, известного как Satao II, убили у границы Национального парка Цаво.

Судя по всему, браконьеры использовали ядовитую стрелу.

Копірайт зображення Burrard-Lucas Photography

"Гигантские бивни" сейчас очень редкие, ведь именно из-за размера бивней слоны становятся главными мишенями для охотников на трофеи ", - говорит д-р Марк Джонс из благотворительной организации Born Free.

"Из-за того, что этих животных очень часто убивают до того, как они достигают репродуктивного возраста, гены "гигантских бивней" постепенно исчезают из популяций слонов, и вполне возможно, что мы видим одного из последних таких животных".

Копірайт зображення Will Burrard-Lucas

Фотографии Уилла опубликованы в новой книге "Земля гигантов". Последнюю фотографиюF-MU1 он сделал в воде.

"Это было ощущение привилегированности и эйфории, которое останется со мной навсегда", - вспоминает фотограф.

Копірайт зображення Burrard-Lucas Photography

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram