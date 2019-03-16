Штабист Зеленского: Коломойский пожеланий не передает

Копірайт зображення BBC / УНИАН / Facebook "Команда Зеленского" Image caption Иван Баканов - руководитель штаба Володмира Зеленского

Иван Баканов - друг детства Владимира Зеленского, его партнер и юрист "Студии Квартал 95". А сейчас - еще и руководитель предвыборного штаба, который отвечает там "практически за все", и председатель партии "Слуга народа".

Во время встречи с журналистами BBC News Украина признается, что он - человек непубличный. Это одно из первых его интервью.

В начале разговора заметно, что ему некомфортно перед камерой, он очень коротко, но отвечает на каждый вопрос, а Зеленского называет "Владимир Александрович".

Когда речь заходит о том, почему его команда решила идти в политику, Ивана Баканова охватывают эмоции.

"Я считаю, то, что сейчас происходит, - это геноцид украинского народа", - говорит он, подчеркивая, что это только его личное мнение.

Во время разговора уверяет, что штаб не получает никаких указаний от миллиардера Игоря Коломойского, признается, что никогда не был в Верховной Раде, а если Владимир Зеленский выиграет, то не прочь стать прокурором.

Команда и "симпатики"

Image caption Иван Баканов в штабе на столичном Печерске

BBC News Украина: Сколько людей работает в штабе?

И.Б.: Если говорить обо всех наших симпатиках, то это примерно 500 тыс. человек. Это так называемая "ЗеКоманда", мобилизованная вокруг Владимира Александровича по всей Украине.

BBC News Украина: А в центральном штабе?

И.Б.: Сейчас, думаю, человек 70.

BBC News Украина: Расскажите о людях, которых видели на фото вместе с "ЗеКомандой". Например, депутат Сергей Лещенко, экс-министр финансов Данилюк. Это члены вашей команды?

И.Б.: Пока нет. Это симпатики Владимира Александровича.

Но они в большей степени консультанты. Имеют опыт в своих сферах, по которым они консультируют Владимира Александровича и всю команду.

BBC News Украина: Они хотят присоединиться к команде?

И.Б.: Конечно.

Думаю, они даже зарегистрировались (на предвыборном сайте Зеленского. - Ред.), но не готов об этом точно сказать.

Копірайт зображення Facebook Владимира Зеленского Image caption В штабе Зеленского настаивают, что ведут нестандартную предвыборную кампанию

BBC News Украина: Экс-министр Абромавичус также?

И.Б.: Очевидно, он уже в команде Зеленского.

Все те круглые столы, которые вы видите, объединяют симпатиков. Людей, которые хотят перемен.

BBC News Украина: Пишут, что и Виктория Сюмар хотела присоединиться (Депутат от "Народного фронта", которая была одним из руководителей кампании партии в 2014 году. - Ред.).

И.Б.: Хотела. Мы встречались.

Не знаю, что не сложилось, но если вы ее не видели, значит, ее нет.

BBC News Украина: А Гайдай (политтехнолог, ранее работавший с Саакашвили. - Ред.)?

И.Б.: Встречались с Гайдаем еще на том этапе, когда никому не было интересно это движение как таковое.

Хороший, глубокий человек. Но мы с ним не сотрудничаем.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кто еще из "Квартала 95" хочет в политику? Там сохраняют интригу

Должностей не делили

BBC News Украина: Обсуждали ли вы на встречах с симпатиками возможные должности?

И.Б.: У нас необычная кампания. Поверьте, ни о каком распределении должностей на данном этапе речь не идет.

Могу рассказать, как мы в поисках симпатиков ездили по регионам, но, к сожалению, в 80% эти разговоры заканчивались вопросом: "А сколько людей будет в списках партии после того, как мы вас поддержим?"

Всегда отвечали: "Никого. Или же, возможно, все люди, которых вы дадите, если они будут новыми и будут стремиться к изменениям в стране".

Копірайт зображення Facebook "Команда Зеленского" Image caption Одна из экспертных встреч в штабе Зеленского

BBC News Украина: Предлагал ли кто-то из известных политиков свою поддержку за пост в случае победы?

И.Б.: Предлагали ли Владимиру - не знаю. Мне предлагали.

BBC News Украина: О каких должностях шла речь?

И.Б.: Кто-то хочет быть мэром, кто-то хочет быть в правительстве, в исполнительной власти.

На это я всегда отвечал: "Нет".

BBC News Украина: А вы уверены, что среди этих 500 тыс. симпатиков "ЗеКоманды" нет случайных людей или приспособленцев? Вы это проверяете?

И.Б.: Не уверен. И не проверяем.

Только жизнь покажет, какие это люди.

И как их можно проверить? Только делами.

BBC News Украина: Откуда взялась идея "ЗеКоманды"?

И.Б.: Имидж "Зе" породил коллективный разум.

У нас коллектив: кто-то генерирует идеи - есть человек, который отвечает за креатив - Михаил Валеев (Креативный продюсер "Квартала 95". - Ред.), кто-то пишет тексты, кто-то импровизирует. И так этот коллективный разум рождает то, что вы видите.

Соцсети вместо социологии

Image caption "Социология" в штабе

BBC News Украина: Проводите ли вы внутреннюю социологию?

И.Б.: Обычно нет.

BBC News Украина: Вы доверяете социологии, которую проводят другие?

И.Б.: Социология - это, помимо прочего, и инструмент манипуляции.

Во многих случаях цифры в социологии зависят от того, кто ее заказывает.

Конечно, у нас есть люди, которые постоянно следят за социологией и анализируют ее.

Соцсети на самом деле дают больший срез, чем социология.

BBC News Украина: По социологическим опросам, Владимира Зеленского меньше поддерживают на Западной Украине. Почему?

И.Б.: Возможно, потому что он говорит по-русски.

А может, там хотели бы, чтобы Вакарчук выдвинулся в президенты.

Или им не нравится его творчество. Трудно сказать.

Копірайт зображення Пресс-служба Владимира Зеленского

BBC News Украина: Каким вы видите своего избирателя? Оппоненты утверждают, что Зеленского поддерживают необразованные люди или молодежь, которая на самом деле не ходит на выборы.

И.Б.: В нашей кампании нет никаких специальных месседжей для определенной категории граждан. Это месседжи для всех.

Но действительно, молодые люди составляют костяк наших избирателей, и действительно, они могут не прийти на выборы.

Действительно, мы призываем их все же прийти.

Но мы зовем не только их, а всех людей прийти и проголосовать.

BBC News Украина: Как мобилизуете своих избирателей - ходите от двери к двери или работаете через соцсети?

И.Б.: Сегодня скорость распространения информации очень велика.

Достаточно видео выложить в соцсетях, и если вы честны в своих месседжах, то эти видео будут смотреть, постить и пересказывать в кругу семьи, на работе, где угодно.

BBC News Украина: Здесь вы делаете ставку на технологии?

И.Б.: Как вы считаете, сколько нужно потратить средств на то, чтобы кто-то ходил от двери к двери?

На сегодня мы потратили на всю кампанию около 60 млн грн из избирательного фонда - это на все, что мы делаем.

Зеленский готов к дебатам

Копірайт зображення УНИАН Image caption Иван Баканов помогал Владимиру Зеленскому сдавать документы в ЦИК

BBC News Украина: Известно, что Владимир Зеленский встречался с дипломатами, в частности западными. Расскажите об этих встречах, как его восприняли?

И.Б.: Я был на многих встречах, которые он проводил. Не увидел у присутствующих какого-либо недовольства от озвученных позиций.

На все вопросы были ответы.

BBC News Украина: Готов ли Владимир Зеленский к теледебатам?

И.Б.: Я уверен, что готов.

Но будут ли дебаты - другой вопрос.

BBC News Украина: Почему же тогда он не ходит на политические ток-шоу? Было только одно включение.

И.Б.: Все еще впереди.

Какой смысл походов на шоу, если вы можете рассказать о себе через соцсети?

Есть разные типы избирательных кампаний, в том числе и имиджевая - когда вас никто не знает, вам нужно получить какой-то политический имидж, и тогда нужно появляться в СМИ, ходить на телешоу, с кем-то дискутировать и, возможно, ругаться.

У Владимира такой необходимости нет.

Но почему-то все думают, что это какая-то неготовность.

Поверьте, он готов. Придет время, вы его увидите.

BBC News Украина: Не на канале "1+1"?

И.Б.: Вполне возможно, что и не на "1+1".

BBC News Украина: Но суть упреков в том, что Владимир Зеленский будто бы боится приходить на ток-шоу, что он не готов отвечать на вопросы в прямом эфире, привык работать только по сценарию.

И.Б.: Он полностью готов, могу это повторить много раз.

И, думаю, он может появиться в прямом эфире до первого тура.

Копірайт зображення УНИАН

BBC News Украина: Какие отношения у "ЗеКоманды" с каналом "1+1"? Действительно ли на этом канале больше его рекламы? И может ли такое быть, что свой долг перед студией "Квартал 95" канал отдает за счет рекламы?

И.Б.: То, что рекламы Зеленского больше на канале "1+1", - ошибочное утверждение. Она есть и на других каналах, и на радио и бордах.

Что касается долга - да, он существует.

Но перезачета нет. Политическая реклама не предусматривает перезачетов. Деньги на нее можно тратить только из избирательного фонда.

По поводу "1+1" могу высказать свое личное мнение. Эти люди действительно наши симпатики. Мне очень приятно с ними работать, я горжусь, что знаю многих из них.

О втором туре

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BBC News Украина: Кого из соперников Владимир и его команда хотели бы видеть во втором туре?

И.Б.: Мы считаем, что с точки зрения позиционирования соперников у Владимира нет.

Конечно, есть около 40 кандидатов, но там все - с политическим бэкграундом.

Единственный несистемный человек - это Владимир Зеленский.

Его некорректно сравнивать со всеми остальными. И будет не так важно, кто из этих людей выйдет во второй тур.

BBC News Украина: Сериал "Слуга народа" начали снимать еще в 2015 году. А партию "Слуга народа" зарегистрировали в конце 2017 году. А сам Владимир Зеленский говорил, что начал задумываться о походе в политику только где-то год назад. Но действительно ли вы еще с самого начала создания сериала не задумывались о политических перспективах и партии?

И.Б.: Однозначно - нет.

Сама идея сериала появилась где-то десять лет назад.

А партия с ее нынешними участниками - в 2018 году.

BBC News Украина: Если Владимир Зеленский победит, как партия планирует воплощать свою программу в течение полугода до парламентских выборов, пока у нее точно не будет фракции в Раде?

И.Б.: Это непростой вопрос, но мне кажется, что его можно решить.

Если есть народная поддержка, то вы всегда можете спросить у народа: а в чем вопрос, почему за идеи, которые вы поддерживаете, не хочет голосовать парламент?

BBC News Украина: И вы думаете, депуаты на это отреагируют?

И.Б.: Это их право - не реагировать.

Мы рассчитываем участвовать в парламентской кампании и войти в парламент. Тогда станет проще.

Копірайт зображення Facebook Владимира Зеленского Image caption Кадр из сериала "Слуга народа"

BBC News Украина: А вы бывали в парламенте?

И.Б.: В самом здании - нет.

А в Кабмине бывал, в одном из комитетов.

BBC News Украина: Если ваша партия проходит в парламент, с какими политсилами вы готовы сотрудничать? Для принятия решений нужна коалиция.

И.Б.: У нас задача - консолидация общества и всех хороших дел, а также людей вокруг них.

Если какая-то сила будет поддерживать те законопроекты, которые нужны и важны, то почему с ними не объединиться?

Если каждый начнет тянуть одеяло на себя, то как мы сошьем страну?

Мне кажется, что основная нынешняя проблема в том, шо институт договаривания в стране полностью уничтожен.

"Многие люди хотят дать нам деньги"

Копірайт зображення УНИАН Image caption В "ЗеКоманде" отрицают связи или координацию с Игорем Коломойским

ВВС News Украина: Вы сказали, что кампания по состоянию на сейчас стоила 60 млн. Сколько вы еще планируете потратить?

И.Б.: Я думаю, еще 40 млн.

ВВС News Украина: Но еще есть второй тур.

И.Б.: Это уже другой вопрос.

Там надо будет все бюджетировать отдельно.

ВВС News Украина: Хватает денег на все, что вы задумали?

И.Б.: Нет, не хватает.

ВВС News Украина: А откуда деньги?

И.Б.: Это наши симпатики.

ВВС News Украина: Игорь Коломойский?

И.Б.: Нет, это обычные люди, которые зарабатывают деньги.

На самом деле взять у кого-то большие деньги очень легко. Есть много людей, которые хотят дать деньги.

Просто в один прекрасный день вы просыпаетесь, а в списке вашей партии кто-то берет ножницы и оставляет только номер один, а дальше дает совершенно других людей, которые не соответствуют общим критериям.

Зачем брать такие деньги?

ВВС News Украина: Члены "Команды Зе" общались с олигархами на этапе избирательной кампании? На вас кто-то выходил, пытался договориться?

И.Б.: Попытки были.

Мы с ними поговорили - и поговорили.

Image caption Так выглядит штаб Владимира Зеленского

ВВС News Украина: Денег не взяли?

И.Б.: Нет.

ВВС News Украина: Возможно, назовете фамилии?

И.Б.: Нет, не хочу.

ВВС News Украина: Есть ли какие-то контакты у штаба с командой Коломойского?

И.Б.: Если говорить о телеканале "1+1", то есть.

ВВС News Украина: А непосредственно с ним?

И.Б.: Все задают этот вопрос, я отвечу так: возможно, кто-то контактирует, но я не видел.

Именно мне никто не давал каких-либо указаний, денег и не высказывал даже пожеланий по тому или иному вопросу от команды Игоря Валерьевича.

То есть я не могу это даже представить.

ВВС News Украина: И представителя Коломойского в штабе нет?

И.Б.: Нет, мне о таком человеке неизвестно.

Вы имеете в виду Андрея Богдана (адвокат, представлявший интересы Коломойского и Корбана. - Ред.)? Он юрист, нет вопросов.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Богдан (слева) и Геннадий Корбан, 2016 год

ВВС News Украина: Коломойский не передает пожеланий?

И.Б.: Мне нет.

ВВС News Украина: А самому Зеленскому?

И.Б.: Я этого никогда не видел.

Думаю, это однозначный ответ на этот вопрос.

"Владимир призвал Вакарчука к объединению"

ВВС News Украина: Параллельно с кампанией идет подготовка к выходу третьего сезона "Слуги народа". Это не агитация?

И.Б.: Когда мы только начинали планировать, мы изучили законодательство. Без этого же невозможно существовать, ведь сегодня все пушки против нас. Мы прогнозировали, что так будет.

После этих выборов его перепишут, я в этом полностью уверен, и тогда сериал, возможно, нельзя будет показывать.

ВВС News Украина: Какая ситуация с третьим сезоном, его успеют показать до первого тура?

И.Б.: Мы очень много сделали, чтобы он успел выйти до второго тура.

ВВС News Украина: А есть ли с этим трудности?

И.Б.: Ни для кого не секрет, что есть определенная группа чиновников, основная задача которой - не допустить к показу этот сериал.

То есть запретить снимать сериал нет возможности, но есть возможность запретить выдачу прокатного удостоверения телеканалу.

ВВС News Украина: Смотрят ли "Слугу народа" в России?

И.Б.: Да, смотрят, им очень нравится.

ВВС News Украина: Были ли во время предвыборной кампании у Владимира Зеленского встречи с другими кандидатами?

И.Б.: Я знаю, что он встречался с Андреем Садовым. О других мне неизвестно.

ВВС News Украина: А с Тимошенко?

И.Б.: Во время избирательной кампании, я думаю, не встречался.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Святослав Вакарчук так и не стал кандидатом в президенты

ВВС News Украина: А с Вакарчуком были контакты?

И.Б.: Если говорить о контактах Владимира, то я думаю, что не существует такого контакта кандидата, которого у него нет в телефонной книге. Не существует таких крупных украинских бизнесменов, которых у него нет в телефонной книге.

Также не существует артистов, контактов которых у него нет. Владимир очень коммуникабельный человек, у него невероятная работоспособность.

Что касается Вакарчука, то идея ролика "Если ты так, то я так" - это была идея объединительного движения его и Владимира. Но, к сожалению, она была безуспешна.

Вакарчук не захотел идти в политику на данном этапе.

ВВС News Украина: Кроме Вакарчука, вы кого-то призывали к объединению?

И.Б.: Нет.

ВВС News Украина: Сейчас Владимир ездит на концерты в регионы. Не считаете ли вы это подкупом зрителей, когда раздают бесплатные билеты?

И.Б.: Нет, это социальные концерты.

ВВС News Украина: То есть с точки зрения морали вы не считаете это агитацией?

И.Б.: С точки зрения морали - особенно. Я не считаю, что это агитационные концерты.

Надо понимать, что "Студия Квартал 95" за годы своего существования провела не один социальный концерт.

ВВС News Украина: Будут ли агитационные туры?

И.Б.: Я думаю, что нет.

ВВС News Украина: Тогда получается, что вы не ездите с агитацией, но агитируете концертами?

И.Б.: Я отвечу на этот вопрос очень просто. Агитация - это когда вы призываете конкретно голосовать "за" или "против".

Мы этого не делаем, поэтому никакой агитации нет.

"Отсутствие опыта играет нам в плюс"

Копірайт зображення Facebook "Команда Зеленского" Image caption Баканов настаивает, что преимущество "ЗеКоманды" - отсутствие политического бэкграунда. В то же время среди людей, которые их поддерживают, есть и люди с политическим опытом, такие как экс-министры Данилюк и Абромавичус

ВВС News Украина: Программа Зеленского предлагает все решать на референдумах. Не кажется ли вам, что специализированными вопросами все же должны заниматься профессионалы?

И.Б.: Конечно, есть вопросы, которые нельзя выносить на референдумы.

Сегодня экспертная группа работает над этими вопросами и разрабатывает закон о референдуме.

Мы не просто что-то говорим. На самом деле очень много людей работает, пишет законы, программу.

И в этом, пожалуй, и есть секрет нашего успеха - неожиданность.

Раз - и есть программа.

Ведь никто не ожидал, что у Зеленского есть программа, когда он шел подавать документы в ЦИК. Над этой программой Владимир работал минимум семь месяцев, но он никому об этом не говорил.

ВВС News Украина: Встречается ли кандидат Зеленский с российскими политиками?

И.Б.: Вчера (интервью было записано 14 марта. - Ред.) у нас был бывший российский политик, который живет в Украине и единственный голосовал против аннексии Крыма (Илья Пономарев - Ред.) - была экспертная группа по вопросам внешней политики, нам было интересно знать, что там думают.

Также были бывшие послы, дипломаты. У них полярные взгляды по некоторым вопросам, но при обсуждении можно найти точки соприкосновения и выработать какую-то среднюю позицию.

У Владимира не было таких контактов, вчера это произошло впервые.

ВВС News Украина: Хватает ли компетенции людей из "95 квартала" для политики?

И.Б.: Конечно.

Все почему-то думают, что "Квартал" по образованию - комики или актеры, которые не понимают другие сферы жизнедеятельности государства. Это не так.

"Квартал" - это люди, которые получили разное образование в различных вузах. Это и врачи, и экономисты, и юристы, бухгалтеры.

ВВС News Украина: А как же политический опыт?

И.Б.: Отсутствие опыта в этом вопросе, мне кажется, играет нам в плюс. И всем избирателям в плюс. Ведь мы - не пораженные системой люди.

Представляете, в один прекрасный день, например, 1 апреля, просыпается вся страна и вдруг выпадает кирпичик этой системы, там появляется совсем другой человек, который не привык делать то, что делала система все эти долгие годы.

Никто не знает, как с ним договориться, ведь те рамки договоренностей, которые использовались обычно, в его сознании, в его практике не работают. Ведь у него совершенно другие человеческие качества. Мне кажется, это шанс изменить всю систему, ведь известно, что рыба гниет с головы.

ВВС News Украина: При этом многое делается за спиной президента.

И.Б.: Необходимо взять опытных людей, но при этом четко следить, чтобы они не стали коррупционерами.

Неотвратимость наказания - это основное. Ведь было много дел в нашей стране, которые вообще ничем не закончились. Так не может быть.

Сегодня же вообще в нашей стране, на мой взгляд, происходят не воровство и грабеж, а мародерство.

Я сейчас даже скажу одну вещь, но прошу не объединять с Владимиром Зеленским или партией: сегодня происходит геноцид украинского народа.

Посмотрите, что мы едим, что пьем, потом идем в аптеку и покупаем фальшивые лекарства. Затем идем в больницы, которые существенно отличаются от европейских, а потом нас за деньги просто хоронят. И как это назвать? Так мы хотим жить?

"Не отказался бы быть прокурором"

Копірайт зображення Facebook Владимира Зеленского Image caption Баканов: "Юзик - прекрасный менеджер"

ВВС News Украина: Сейчас мы в коридоре видели Юзика (Юрий Корявченков, актер "Квартала 95" - Ред.). Это о нем говорил Владимир, когда анонсировал поход еще одного актера из Квартала в политику?

И.Б.: Мне кажется, будет еще один.

ВВС News Украина: То есть с вами идет несколько актеров?

И.Б.: Это дело выбора каждого человека.

Юзик уже выбрал - он руководит криворожским центром "Слуги народа". Но, мне кажется, он не последний, кто может сделать такой выбор.

ВВС News Украина: Это его единственная функция?

И.Б.: У него их несколько.

Он, в отличие от "кварталовцев", которые начинали в Кривом Роге, на репетиции приезжал на "Волге", ведь уже работал на крупном предприятии.

То есть Юзик прекрасный менеджер и он справляется с любыми задачами.

ВВС News Украина: Вы себя видите в парламенте?

И.Б.: Нет.

ВВС News Украина: А где?

И.Б.: А надо об этом говорить?

ВВС News Украина: Да, интересно.

И.Б.: Нет, я себя вижу в структуре, которая обеспечивает соблюдение законности.

ВВС News Украина: Министерство юстиции?

И.Б.: Если в американском варианте - то да, было бы замечательно.

ВВС News Украина: А генпрокурором не отказались бы быть?

И.Б.: Не отказался бы быть прокурором.

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