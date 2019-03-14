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Украина лидирует по количеству больных корью в мире. Только в 2018 году ею заразились 35 тысяч человек, а с начала 2019 года - еще 25 тысяч.

Врачи бьют тревогу и призывают делать прививки. Это - единственный способ защититься от болезни, от которой нет лекарств.

Как и где сделать прививку от кори в Украине? Куда делают укол и что можно есть перед вакцинацией? А как насчет секса?

Отвечаем на все популярные вопросы о прививках от кори для взрослых. В этом нам помогают эксперт по вакцинации ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова и Минздрав.

Почему корь - это серьезно?

Корь - это вирусное заболевание, которое передается от больного человека воздушно-капельным путем во время чихания, кашля или разговора. Этот вирус может жить в воздухе и на поверхностях еще 2 часа после того, как больной вышел из помещения.

Болезнь может проходить очень тяжело и привести к инвалидности или даже к летальному исходу.

Обычно прививки от кори, а следовательно и иммунитет от этой болезни, делают в детском возрасте - в 12 месяцев и в шесть лет. Но в Украине уровень вакцинации - крайне низкий.

Нужно ли взрослым вакцинироваться от кори?

Да, в условиях вспышки кори, который сейчас в Украине, взрослым необходимо вакцинироваться.

Очень многие взрослые не защищены от кори - либо потому что они когда-то получили прививки только одной дозой и, возможно, не выработали иммунитет, либо потому что вакцина неправильно хранилась.

Сейчас вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК. Она защищает сразу от трех инфекций - кори, краснухи и паротита.

Как проверить, есть ли у тебя иммунитет против кори? Какие анализы нужно сдавать?

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Если есть доступ к вакцине, то никаких анализов сдавать не надо, а надо просто прийти и сделать прививку. Лишним это не будет.

Проверить, есть ли у тебя иммунитет к кори, можно, сдав анализ крови на наличие иммуноглобулинов IgG - это антитела к вирусу кори.

Когда и при каких обстоятельствах делать прививки взрослому против кори нельзя?

• Во время беременности;

• если была серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу этой вакцины, известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, неомицин)

• при остром заболевании с температурой выше 38,5°С;

• также не рекомендуют вводить КПК людям с иммунодефицитом, СПИДом, при лечении препаратами, подавляющими иммунитет, например, при химиотерапии, употреблении больших доз стероидных гормонов;

• следует повременить с прививкой, если пациент получал препараты крови, так как они могут нейтрализовать действие вакцины;

• вакцину вводят детям до шести месяцев.

А вот простуда, "красное горло" и насморк не являются противопоказанием к вакцинации. Вакцину от кори можно вводить в один день с другими вакцинами, например, от дифтерии и столбняка - в разные участки тела.

Чего нельзя делать до и после прививки - алкоголь, секс, есть ли ограничения в еде?

Никаких ограничений нет. Не надо менять обычный образ жизни.

Куда делают укол? Больно ли это?

Это обычный укол. Взрослому человеку советуют делать в плечо левой руки, если он - правша. В месте введения вакцины может появиться местная реакция - боль, покраснение или припухлость, которые обычно проходят быстро.

Вакцина КПК "не любит" прямых солнечных лучей и спирта. Прежде чем делать инъекцию, нужно подождать, пока с поверхности кожи полностью испарится спирт или другие дезинфицирующие средства, поскольку они могут отключить ослабленные вирусы, которые есть в вакцине.

Какая вакцина есть в Украине?

Это бельгийская вакцина "Приорикс" и американская "М-М-Р II". Их для Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По состоянию на 7 марта, в Украине было 1,2 млн доз этих вакцин. Они есть во всех государственных медицинских учреждениях, уверяют в Минздраве.

Безопасна ли вакцина от кори?

В Минздраве объясняют, что вакцину КПК применяют уже более 50 лет. За это время было сделано более 500 млн прививок в 100 странах мира.

Вакцины, как и любое лекарство, могут вызвать реакции, но серьезные реакции на вакцину - крайне редки, говорят врачи.

Вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК - это одна на миллион прививок. Тогда, как из тысячи людей, заразившихся корью, один человек умирает, одна заболеет энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, отметили в Минздраве.

Одной из главных причин распространения кори на планете Всемирная организация здравоохранения называет халатность и распространение ложных новостей о вакцинах.

В 90-х годах опасения вызвало дискредитированное исследование британца Эндрю Уэйкфилда, в котором он утверждал, что существует связь между вакциной против кори, паротита и краснухи (MMR) и аутизмом и заболеванием кишечника у детей. Уэйкфилд утверждал, что его выводы основаны на опыте только 12 детей, но ни одно другое исследование не смогло повторить полученные им результаты.

Впоследствии его удалили из медицинского реестра в Великобритании. Однако слухи о негативных последствиях иммунизации продолжали распространяться, что привело к значительному падению уровня вакцинации по всему миру.

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Как проверить, качественная ли вакцина и не нарушались ли условия ее хранения?

Вы можете попросить медсестру показать вам холодильник, где хранятся вакцины, и термометр в нем - температура должна быть от +2 до +8 градусов.

Также можно посмотреть термоиндикаторы на флаконах с вакциной - они выглядят, как квадрат внутри круга.

Если квадрат светлее круга, это значит, что вакцина в порядке, хранилась при нормальной температуре и ее можно использовать.

Могут ли привитые люди заболеть корью?

Если человека привили правильно и качественной вакциной, он не заболеет корью. Но есть люди, которые несмотря на вакцинацию, не могут выработать иммунитет. Процент таких людей очень незначителен.

Заболеть могут те, кому ввели вакцину, которая хранилась при ненадлежащей температуре и утратила свои свойства.

К тому же, справки о прививках часто фальсифицируют.

Как переносят корь взрослые, какие осложнения могут быть?

Спрогнозировать или предотвратить осложнения от кори невозможно. Чаще всего это воспаление легких и энцефалит (воспаление головного мозга). Это тяжелые состояния, которые лечат в реанимации.

Даже если осложнений нет, эта болезнь тяжело переносится. Человек "выпадает из жизни" минимум на месяц.

В начале болезни людям кажется, что у них грипп. Есть температура, кашель, боль в глазах. Через 5-7 дней появляется сыпь, потом могут быть рвота и диарея. Температура весь период высыпаний обычно до 40. Когда сыпь сходит, некоторое время на коже сохраняются пигментные пятна.

Как часто взрослым нужно вакцинироваться?

Нужно получить две дозы вакцины с минимальным интервалом 28 дней. Врачи говорят, что это сформирует иммунитет против кори на долгие годы, вероятно, на всю жизнь.

Пускают ли непривитых людей за границу?

Людей, которые едут работать или учиться за границу надолго, могут попросить сделать дополнительную прививку. Такие прецеденты уже есть.

На сайтах разных стран есть рекомендации для людей, которые въезжают в Украину, сделать дополнительно прививки против кори.

Как и где вакцинироваться взрослому человеку в Украине?

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По словам эксперта Минздрава по направлению "Инфекционные болезни" Федора Лапия, прививки от кори для взрослых в Украине - бесплатные. Сейчас в государственных поликлиниках вакцины от кори есть как для взрослых, так и для детей, отметил г-н Лапий.

Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, в Минздраве советуют жаловаться руководителю медучреждения. Если это не поможет, то следует обратиться в департамент/ управление здравоохранения в вашей области. За распределение вакцин в пределах области отвечает местная власть.

Можно ли вакцинироваться после контакта с больным?

В таких случаях также делают вакцинацию. Это соответствует рекомендациям ВОЗ. Таким образом иммунная система начинает "бежать наперегонки" с вирусом, вырабатывая антитела, объясняют в Минздраве.

Чем быстрее сделана вакцинация, тем больше вероятность избежать болезни или хотя бы облегчить ее течение.

Если человек контактировал с больным корью, лучше вакцинироваться в течение первых 72 часов. Позже можно, но эффективность прививки будет не такой высокой.

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