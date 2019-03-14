Копірайт зображення Александр Шахматов

Еще несколько лет назад абсолютное большинство гастролеров приезжали в Харьков из России. Однако после аннексии Крыма все резко изменилось: встретить российских артистов в местных театрах теперь почти невозможно. Как это отразилось на работе театров?

Харьков еще с советских времен считался определяющей точкой на карте гастрольных маршрутов. "Если Харьков программу или спектакль принял, можно смело прокатывать его по всем сценах СССР", - говорили артисты.

Всего в Харькове семь государственных театров, еще полтора десятка - негосударственных театров и студий, предлагающих зрителю как классику в новом прочтении, так и пьесы современных драматургов.

Театрально-концертная афиша города всегда была большой и пестрой и при этом весьма однообразной с географической точки зрения. 90% гастролеров приезжали из России.

Это резко изменилось с аннексией Крыма и началом войны на востоке Украины.

Въезд в Украину запретили тем, кто публично поддержал аннексию Крыма, а также тем, кто нарушал украинское законодательство и въезжал на полуостров не через украинские пункты пропуска.

Член Национального союза театральных деятелей, театральный критик Юрий Хомайко утверждает, что харьковский зритель не так уж и много потерял.

"Россияне еще лет за пять до войны заметно снизили планку и преимущественно привозили антрепризы: одна "звезда" сериалов в окружении третьестепенных актеров часто на посредственный сценарной основе делали "чёс" по Украине", - говорит г-н Хомайко.

Конечно же, были и гастролеры, которых с удовольствием вспоминает, например, директор Харьковского академического драматического театра им. Шевченко Маргарита Сакаян: "Раньше на сцену нашего театра выходили звезды РФ первой величины - Меньшиков, Джигарханян, актеры МХАТа".

Теперь разрешение на выступления артистов из РФ дает СБУ.

Она ориентируется не только на "Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", утвержденный Министерством культуры Украины и постоянно пополняющийся, но также может проверить и аккаунты потенциальных гастролеров в соцсетях.

Копірайт зображення Александр Шахматов

По состоянию на сентябрь 2018 года, в списке было 144 человека. А вот активисты общественного движения "Отпор" собрали и зарегистрировали в Службе безопасности досье на 700 - причем не только граждан РФ.

Поэтому перспектива гастролей бывших любимцев харьковской публики довольно туманна.

Денег стало больше или меньше?

Директор Харьковского академического драматического театра им. Шевченко Маргарита Сакаян говорит, что даже до войны у них не было очень много российских гастролеров.

"Мы никогда не делали ставки на заезжих артистов. Аншлаг на спектакле нашего театра приносит несравненно больше денег, чем прибыль от аренды. А с началом войны зрителей стало не меньше, а больше. Даже странно такое говорить, но мы благодаря отсутствию российских гастролеров только выиграли, поскольку вся Украина поехала в наш театр", - рассказывает она.

На самом деле с началом войны зрителей стало не меньше, а больше. Даже странно такое говорить, но мы благодаря отсутствию российских гастролеров только выиграли, поскольку вся Украина поехала в наш театр

Подобная ситуация и в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Лысенко.

Заместитель гендиректора по маркетингу и развитию Ольга Евдокимова говорит, что театр принимает ежемесячно 4-6 гастролеров. И уже не российских, а украинских и европейских.

Финансово театр от этого только выиграл: за последние четыре года, говорит она, поток зрителей вырос вчетверо, а доходы от билетов - втрое.

"Творческая группа из Нидерландов поставила у нас оперу "Искатели жемчуга", которая прошла с большим успехом. Хореограф из Франции Йохан Нус поставил балет "Маленький принц", который харьковчане тоже встретили с восторгом. В январе этого года мы подписали соглашение с Opera Europa - организацией, которая объединяет около 200 театров и фестивалей из 34 стран", - рассказывает г-жа Евдокимова.

Театральный критик Юрий Хомайко заметил еще одну тенденцию: харьковские театры, которые ставили свои спектакли на русском языке, возможно, в расчете на гастроли в РФ, сейчас перевели их на украинский.

"Разве что в Одессу еще можно привезти русскоязычный продукт, а в других украинских городах такие представления собирают меньше зрителей", - говорит он.

Антрепренер Михаил Бондаренко - один из тех, кто последние 20 лет формировал гастрольную афишу Украины. Он пока не разделяет оптимизма своих коллег и считает, что харьковские государственные театры еще не на том уровне, на котором хотелось бы.

Копірайт зображення Александр Шахматов

"Никак не найдет свой путь драмтеатр имени Пушкина. К счастью, там появилась молодая режиссер Ольга Тарута-Прасолова, однако ее постановки - это пока калька с других историй. Театр имени Шевченко с приходом режиссера Александра Ковшуна пытается делать более-менее европейский продукт. Это еще не уровень Жолдака, но уже определенный прорыв", - считает г-н Бондаренко.

Утратив возможность приглашать артистов из РФ, Михаил Бондаренко продолжил работать с признанными украинскими мастерами: Адой Роговцевой, Анатолием Хостикоевым, Богданом Бенюком, Натальей Сумской, Национальным театром им. Франко, театром "Созвездие".

Все они, как говорит Бондаренко, "всегда могли бороться за кассу с россиянами". Но впоследствии он открыл также новые для харьковчан имена.

"У нас есть современный украинский театр. Ирма Витовская, Ростислав Держипильский (Ивано-Франковск), Максим Голенко - Дикий театр, Стас Жарков - театр "На левом берегу", - эти прекрасные талантливые люди заняли нишу, где когда-то господствовали россияне".

Копірайт зображення Виталина Зиньковская Image caption Харьковчанка Галина говорит, что не слишком пострадала из-за отсутствия российских артистов

Что говорят зрители?

Пообщаться со зрителями я отправилась в Харьковскую оперу, где проходила премьера балета "Мистерии Пандоры" на музыку Вагнера.

Харьковчанка Галина говорит, что в театры и в филармонию ходит 2-3 раза в месяц.

"Сказать, что я сильно пострадала из-за отсутствия российских артистов, не могу. Любимый певец Муслим Магомаев уже умер, еще я Пугачеву и Лещенко люблю, но их мы тоже только по телевизору видели, потому что билеты на их концерты и до войны были недоступны. Вот скоро итальянец Сафина приезжает. Билет, простите, 800 гривен. Разве может пенсионер себе такое позволить?", - говорит женщина.

Копірайт зображення Виталина Зиньковская Image caption "Отсутствия гастролеров из России практически не заметили, потому что не очень на них и ходили", - говорят театралки Елена и Виктория

"Мы театры посещаем почти ежемесячно, - с гордостью говорят театралки Елена и Виктория, - любим нашу оперу, театр Шевченко. Отсутствия гастролеров из России практически не заметили, потому что не очень на них и ходили".

"В театре бываем 3-4 раза в год, - сообщила Марина, держа в руках красивый дизайнерский букет. - Репертуар нас вполне устраивает. Харьков здесь на высоте. По российским звездам не очень скучаем, своих хватает, хотя определенный дискомфорт есть. На кого бы я точно пошла, даже не скажу. Я вообще не фанат. Просто люблю все, что красиво и талантливо".

И только одна зрительница недовольно пробормотала: "О, это - больная тема" и сбежала. Похоже, что ценители российских гастролеров в харьковские театры теперь просто не ходят.

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