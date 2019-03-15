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На днях в российских СМИ появилась информация о том, что выращенные на российских бюджетные деньги породы осетровых рыб уплывают в Украину. Там же эту ценную рыбу отлавливают украинские рыбаки.

Один из местных политиков заявил, что Россия пытается уменьшить количество мальков осетровых, которых выпускает в Дон, чтобы они не достались украинцам.

Некоторые из читателей даже так прокомментировали эту ситуацию: "Это не осетр! Это - гад неблагодарный!"

BBC News Украина решила проверить, что же происходит с осетровыми в Азовском море, и действительно ли они эмигрируют в Украину.

Осетры и люди

По словам директора Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии Сергея Бушуева, традиционными местами нереста осетровых Азовского моря на протяжении веков были реки Кубань и Дон.

Когда в советское время на этих водных артериях построили гидроэлектростанции, помешали таким образом нормальному нересту рыбы, что было опасно для и без того редких видов.

"В качестве компенсации построили шесть или восемь рыбных заводов - все они оказались на российской территории, так как мальков они выпускали в низовья Дона и Кубани", - сказал директор центра.

Он подчеркнул, что обязанность по поддержанию этого вида в Азовском море россияне "сами на себя взяли и должны выполнять".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мальков осетра россияне выпускают в низовьях реки Дон, откуда он попадает на северо-восток Азовского моря

На территории Украины эта рыба в большом количестве размножалась только в Днепре, поэтому сейчас там есть осетровый рыбный завод.

Осетровые Черного и Азовского морей: осетр российский

осетр атлантический

шип

стерлядь

севрюга

белуга

Его создали в советское время также после строительства ГЭС в попытке компенсировать нанесенный природе ущерб.

Эта рыба обитает в Черном море и в азовские воды не заходит.

По данным Сергея Бушуева, завод выпускал на волю 1-1,5 млн рыб в год, в целом выпустив в Черное море более 50 млн особей.

Он добавил, что осетр, которого выпустила Украина, может спокойно мигрировать по Черному морю и заходить в территориальные воды других стран.

Румыния также зарыбляет осетром низовья Дуная, а выпущенные ею особи заходят и в Украину.

По словам директора центра, это не является проблемой ни для одной из стран.

Рыба-эмигрант?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российский осетр может достигать нескольких метров в длину и весить до 100 кг

На вопрос, бежит ли осетр в Украину, директор центра пояснил, что рыба, живущая в акватории Азовского моря, может переплыть его "за полдня".

Поэтому осетры живут как в восточной, так и в западной частях моря.

"Они осваивают всю акваторию", - сказал г-н Бушуев.

Кроме того, эксперт отметил, что границы украинской и российской частей этого моря не определены официально.

Ловись, рыбка?

В российских СМИ говорилось, что рыба, на которую потратил деньги российский бюджет, заканчивает свою жизнь в сетях украинских рыбаков.

Директор Одесского центра морского рыбного хозяйства рассказал, что между Украиной и Россией существует соглашение о рыболовстве в Азовском море, однако с начала 2000-х осетровую рыбу не ловит ни одна из стран.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вылов осетровых в Украине и России строго запрещен. Украинские рыбаки, которых поймают на таком промысле, рискуют заплатить штраф в 48 тысяч грн за одну рыбу

В России на вылов этой редкой рыбы действует мораторий, в Украине же этот вид занесен в Красную книгу.

По словам директора центра, Украина не получает никакой прибыли от того, что Россия выпускает мальков осетра в Дон, откуда он и попадает в Азовское море.

"Украинцы не могут добывать осетра, а если речь идет о браконьерах, то гражданство не имеет значения", - сказал Сергей Бушуев.

Он подчеркнул, что в Украине запрещены вылов и продажа осетровых, а за незаконный промысел можно получить штраф в 48 тысяч грн, даже за маленького осетра "два сантиметра длиной".

Если же кто-то попытается ловить белугу, то сумма штрафа станет еще больше - 100 тысяч грн.

В Азовском море могут действовать браконьеры, но это никоим образом "не обогащает Украину", сказал он.

"На этом невозможно заработать, поскольку ни одна страна эту рыбу не ловит", - подчеркнул Сергей Бушуев.

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