В России говорят о побеге осетров в Украину. Правда ли это?
На днях в российских СМИ появилась информация о том, что выращенные на российских бюджетные деньги породы осетровых рыб уплывают в Украину. Там же эту ценную рыбу отлавливают украинские рыбаки.
Один из местных политиков заявил, что Россия пытается уменьшить количество мальков осетровых, которых выпускает в Дон, чтобы они не достались украинцам.
Некоторые из читателей даже так прокомментировали эту ситуацию: "Это не осетр! Это - гад неблагодарный!"
BBC News Украина решила проверить, что же происходит с осетровыми в Азовском море, и действительно ли они эмигрируют в Украину.
Осетры и люди
По словам директора Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии Сергея Бушуева, традиционными местами нереста осетровых Азовского моря на протяжении веков были реки Кубань и Дон.
Когда в советское время на этих водных артериях построили гидроэлектростанции, помешали таким образом нормальному нересту рыбы, что было опасно для и без того редких видов.
"В качестве компенсации построили шесть или восемь рыбных заводов - все они оказались на российской территории, так как мальков они выпускали в низовья Дона и Кубани", - сказал директор центра.
Он подчеркнул, что обязанность по поддержанию этого вида в Азовском море россияне "сами на себя взяли и должны выполнять".
На территории Украины эта рыба в большом количестве размножалась только в Днепре, поэтому сейчас там есть осетровый рыбный завод.
Его создали в советское время также после строительства ГЭС в попытке компенсировать нанесенный природе ущерб.
Эта рыба обитает в Черном море и в азовские воды не заходит.
По данным Сергея Бушуева, завод выпускал на волю 1-1,5 млн рыб в год, в целом выпустив в Черное море более 50 млн особей.
Он добавил, что осетр, которого выпустила Украина, может спокойно мигрировать по Черному морю и заходить в территориальные воды других стран.
Румыния также зарыбляет осетром низовья Дуная, а выпущенные ею особи заходят и в Украину.
По словам директора центра, это не является проблемой ни для одной из стран.
Рыба-эмигрант?
На вопрос, бежит ли осетр в Украину, директор центра пояснил, что рыба, живущая в акватории Азовского моря, может переплыть его "за полдня".
Поэтому осетры живут как в восточной, так и в западной частях моря.
"Они осваивают всю акваторию", - сказал г-н Бушуев.
Кроме того, эксперт отметил, что границы украинской и российской частей этого моря не определены официально.
Ловись, рыбка?
В российских СМИ говорилось, что рыба, на которую потратил деньги российский бюджет, заканчивает свою жизнь в сетях украинских рыбаков.
Директор Одесского центра морского рыбного хозяйства рассказал, что между Украиной и Россией существует соглашение о рыболовстве в Азовском море, однако с начала 2000-х осетровую рыбу не ловит ни одна из стран.
В России на вылов этой редкой рыбы действует мораторий, в Украине же этот вид занесен в Красную книгу.
По словам директора центра, Украина не получает никакой прибыли от того, что Россия выпускает мальков осетра в Дон, откуда он и попадает в Азовское море.
"Украинцы не могут добывать осетра, а если речь идет о браконьерах, то гражданство не имеет значения", - сказал Сергей Бушуев.
Он подчеркнул, что в Украине запрещены вылов и продажа осетровых, а за незаконный промысел можно получить штраф в 48 тысяч грн, даже за маленького осетра "два сантиметра длиной".
Если же кто-то попытается ловить белугу, то сумма штрафа станет еще больше - 100 тысяч грн.
В Азовском море могут действовать браконьеры, но это никоим образом "не обогащает Украину", сказал он.
"На этом невозможно заработать, поскольку ни одна страна эту рыбу не ловит", - подчеркнул Сергей Бушуев.