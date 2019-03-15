Армии мира проигрывают в войне с ожирением

Копірайт зображення Getty Images Image caption Почти две трети американских солдат страдают от лишнего веса

Американская армия терпит поражение в битве с... весами.

В 2018 году отчет международного аналитического центра RAND Corporation показал, что почти две трети американских солдат страдают от лишнего веса и даже ожирения - по крайней мере по военным стандартам. В армии США применяется понятие индекса массы тела - соотношение веса человека и его роста.

При этом число желающих служить в стране сокращается.

США: внутренний враг

В 2017 году среди молодых людей от 16 до 24 лет, основной возрастной группы новобранцев, только 11% изъявили желание идти в армию. При этом почти каждый третий из них получил отказ из-за слишком высокого индекса массы тела.

По словам генерал-майора в отставке Джеффри Филлипса, армия США ежегодно тратит более 1,5 млрд долларов на лечение военных, страдающих ожирением, и поиск желающих их заменить.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Китае около 20% рекрутов не прошли проверку на физическую подготовку

Китай: вредная еда и мастурбация

Слишком много вредной пищи и мастурбации. Такой вердикт поставила китайской армии официальная газета Народно-освободительной армии КНР.

Плохое питание, малоподвижный образ жизни и... самоудовлетворение - именно по этой причине новобранцы не могут пройти проверку физической подготовки, необходимой для службы в армии.

"Это связано с длительным сидением за компьютером, частой мастурбацией и малой физической активностью", - говорится в опубликованном материале.

Несмотря на довольно мягкие требования к призывникам, в 2017 году не менее 20% новобранцев отбраковали из-за лишнего веса. Некоторые военные не смогли даже закончить пятикилометровый забег по пересеченной местности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно исследованиям, каждый десятый военный в иранской армии страдает от ожирения

Иран: чрезмерный вес

По данным сайта Globalfirepower.org, специализирующегося на оборонной тематике, иранская армия насчитывает примерно полмиллиона военнослужащих.

Однако, согласно исследованию журнала BMC Public Health, 13% военных страдают от ожирения и 41% - от избыточного веса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По информации министерства обороны Великобритании, часть военных прошли лечение от ожирения

Великобритания: вредные лакомства

В ноябре прошлого года британские СМИ так и сыпали каламбурами о лишнем весе солдат. Причиной стала информация о том, что войска, дислоцированные в Катерикском гарнизоне, крупнейшей военной базе на севере Англии, оказались под пристальным наблюдением.

Все началось с того, что военным запретили ходить на перекус в местное кафе Gregg's, известное своими мучными изделиями.

В СМИ попала информация об обеспокоенности военного командования непривлекательным обликом британского защитника, поглощающего различные вредные лакомства.

Примерно в то же время министерство обороны обнародовало цифры, согласно которым около 10% военных страдают от ожирения.

При этом британской армии угрожают значительные финансовые затраты.

Лорд Макколл, хирург и по совместительству член палаты лордов заявил, что из-за военных с лишним весом скоро придется переделывать кресла-катапульты в самолетах и ​​аварийные люки в подводных лодках.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В индийской армии подразделения, которые не решают проблему ожирения, не могут участвовать в парадах

Индия: штрафы за ожирение

Согласно исследованиям, проведенным в 2016 году, у трети индийских военнослужащих - избыточный вес.

В апреле прошлого года в местной армии были установлены жесткие правила, направленные на борьбу с ожирением.

Например, теперь военных с лишним весом не будут продвигать по службе и привлекать к работе в дипломатических миссиях.

В будущем планируется проводить выборочные и внеплановые проверки, а также будут штрафовать тех, кто весит на 10% больше нормы.

"Мы не хотим, чтобы наши мужчины страдали от болезней, вызванных ожирением. Более того, наличие таких военных плохо сказывается на эффективности армии в полевых условиях", - отметил индийский офицер в интервью изданию India Today.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Испанский элитный полк La Legion известен благодаря своей нестандартной военной форме

Испания: распахнутые рубашки и лишний вес

La Legion, знаменитый элитный пехотный полк Испании, в прошлом году попал в новостные заголовки не только благодаря распахнутым на груди рубашкам, которые носят военнослужащие.

В результате обязательной проверки индекса массы тела трех тысяч военных выяснилось, что 6% из них страдают от ожирения. Им пришлось сесть на специальную диету.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эксперты предупреждают, что лишний вес у военных ставит под угрозу боеспособность ЮАР

ЮАР: узкие пояса и расширенные талии

Последние статистические данные, собранные военной службой здравоохранения в 2012 году, показали, что около 10% военных ЮАР страдают от ожирения. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу боеспособность страны.

"Из регулярной армии, состоящей из 76 тысяч мужчин и женщин, с медицинской точки зрения только 10% пригодны для службы. Это означает, что, учитывая ротацию и необходимость обучения персонала, в постоянном распоряжении находится не более 2 тысяч человек", - сообщил южноафриканском новостному порталу Daily Maverick директор оборонного учреждения Brenthurst Foundation Грэг Миллс.

Копірайт зображення Reuters Image caption Мексика заняла второе место в мире по количеству людей с ожирением (32,4% населения)

Мексика: ранняя отставка

В борьбе с ожирением личного состава мексиканские власти в 2015 году досрочно отправили в отставку более 1300 служащих и приказали еще 12 тысячам похудеть.

Согласно опубликованному в том же году отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из 35 стран Мексика заняла второе место по количеству людей с ожирением (32,4% населения). Опередили ее только США (38,2%).

Почему проблема так велика?

С учетом физической подготовки и постоянных тренировок военнослужащие должны быть в лучшей форме, чем обычное население страны. Однако есть множество случаев, когда этот принцип не работает.

Согласно выводам многих научных исследований, военные чаще оказываются в стрессовых и опасных для жизни ситуациях, больше подвержены физическим перегрузкам и недосыпанию, и все эти факторы ведут к неправильному, несвоевременному питанию без соблюдения необходимых норм.

Как бы там ни было, очевидно одно: лишний вес оказывается серьезным врагом вооруженных сил.

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