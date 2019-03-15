Армии мира проигрывают в войне с ожирением
Американская армия терпит поражение в битве с... весами.
В 2018 году отчет международного аналитического центра RAND Corporation показал, что почти две трети американских солдат страдают от лишнего веса и даже ожирения - по крайней мере по военным стандартам. В армии США применяется понятие индекса массы тела - соотношение веса человека и его роста.
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При этом число желающих служить в стране сокращается.
США: внутренний враг
В 2017 году среди молодых людей от 16 до 24 лет, основной возрастной группы новобранцев, только 11% изъявили желание идти в армию. При этом почти каждый третий из них получил отказ из-за слишком высокого индекса массы тела.
По словам генерал-майора в отставке Джеффри Филлипса, армия США ежегодно тратит более 1,5 млрд долларов на лечение военных, страдающих ожирением, и поиск желающих их заменить.
Китай: вредная еда и мастурбация
Слишком много вредной пищи и мастурбации. Такой вердикт поставила китайской армии официальная газета Народно-освободительной армии КНР.
Плохое питание, малоподвижный образ жизни и... самоудовлетворение - именно по этой причине новобранцы не могут пройти проверку физической подготовки, необходимой для службы в армии.
"Это связано с длительным сидением за компьютером, частой мастурбацией и малой физической активностью", - говорится в опубликованном материале.
Несмотря на довольно мягкие требования к призывникам, в 2017 году не менее 20% новобранцев отбраковали из-за лишнего веса. Некоторые военные не смогли даже закончить пятикилометровый забег по пересеченной местности.
Иран: чрезмерный вес
По данным сайта Globalfirepower.org, специализирующегося на оборонной тематике, иранская армия насчитывает примерно полмиллиона военнослужащих.
Однако, согласно исследованию журнала BMC Public Health, 13% военных страдают от ожирения и 41% - от избыточного веса.
Великобритания: вредные лакомства
В ноябре прошлого года британские СМИ так и сыпали каламбурами о лишнем весе солдат. Причиной стала информация о том, что войска, дислоцированные в Катерикском гарнизоне, крупнейшей военной базе на севере Англии, оказались под пристальным наблюдением.
Все началось с того, что военным запретили ходить на перекус в местное кафе Gregg's, известное своими мучными изделиями.
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В СМИ попала информация об обеспокоенности военного командования непривлекательным обликом британского защитника, поглощающего различные вредные лакомства.
Примерно в то же время министерство обороны обнародовало цифры, согласно которым около 10% военных страдают от ожирения.
При этом британской армии угрожают значительные финансовые затраты.
Лорд Макколл, хирург и по совместительству член палаты лордов заявил, что из-за военных с лишним весом скоро придется переделывать кресла-катапульты в самолетах и аварийные люки в подводных лодках.
Индия: штрафы за ожирение
Согласно исследованиям, проведенным в 2016 году, у трети индийских военнослужащих - избыточный вес.
В апреле прошлого года в местной армии были установлены жесткие правила, направленные на борьбу с ожирением.
Например, теперь военных с лишним весом не будут продвигать по службе и привлекать к работе в дипломатических миссиях.
В будущем планируется проводить выборочные и внеплановые проверки, а также будут штрафовать тех, кто весит на 10% больше нормы.
"Мы не хотим, чтобы наши мужчины страдали от болезней, вызванных ожирением. Более того, наличие таких военных плохо сказывается на эффективности армии в полевых условиях", - отметил индийский офицер в интервью изданию India Today.
Испания: распахнутые рубашки и лишний вес
La Legion, знаменитый элитный пехотный полк Испании, в прошлом году попал в новостные заголовки не только благодаря распахнутым на груди рубашкам, которые носят военнослужащие.
В результате обязательной проверки индекса массы тела трех тысяч военных выяснилось, что 6% из них страдают от ожирения. Им пришлось сесть на специальную диету.
ЮАР: узкие пояса и расширенные талии
Последние статистические данные, собранные военной службой здравоохранения в 2012 году, показали, что около 10% военных ЮАР страдают от ожирения. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу боеспособность страны.
"Из регулярной армии, состоящей из 76 тысяч мужчин и женщин, с медицинской точки зрения только 10% пригодны для службы. Это означает, что, учитывая ротацию и необходимость обучения персонала, в постоянном распоряжении находится не более 2 тысяч человек", - сообщил южноафриканском новостному порталу Daily Maverick директор оборонного учреждения Brenthurst Foundation Грэг Миллс.
Мексика: ранняя отставка
В борьбе с ожирением личного состава мексиканские власти в 2015 году досрочно отправили в отставку более 1300 служащих и приказали еще 12 тысячам похудеть.
Согласно опубликованному в том же году отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из 35 стран Мексика заняла второе место по количеству людей с ожирением (32,4% населения). Опередили ее только США (38,2%).
Почему проблема так велика?
С учетом физической подготовки и постоянных тренировок военнослужащие должны быть в лучшей форме, чем обычное население страны. Однако есть множество случаев, когда этот принцип не работает.
Согласно выводам многих научных исследований, военные чаще оказываются в стрессовых и опасных для жизни ситуациях, больше подвержены физическим перегрузкам и недосыпанию, и все эти факторы ведут к неправильному, несвоевременному питанию без соблюдения необходимых норм.
Как бы там ни было, очевидно одно: лишний вес оказывается серьезным врагом вооруженных сил.