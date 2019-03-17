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Ежегодно весной и осенью жители сел с заботливой тщательностью сжигают сухую траву.

Они убеждены, что таким образом пепел от старых растений удобряет землю для новых, и повышается плодородность почвы.

В ГСЧС предупреждают, что из-за сжигания травы может вспыхнуть опасный пожар. В огне могут погибнуть мелкие животные.

Экологи утверждают, что это загрязняет атмосферу и портит плодородный слой почвы.

Кроме того, за сжигание травы можно получить и немалый штраф.

BBC News Украина решила расспросить людей, почему они жгут траву, а экспертов - о том, что преобладает при сжигании травы - польза или вред.

"Экономия денег и сил"

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Как рассказала BBC News Украина жительница села Пашковка Киевской области Параска Лысенко, местные жители весной регулярно жгут сухую траву на полях и огородах.

Жечь начинают обычно, как только сходит снег, и люди готовятся к весенним полевым работам, рассказывает женщина.

"Люди так экономят деньги и силы, чтобы не косить старую траву", - говорит Лысенко.

Она объясняет, что так им проще "наводить порядок" на полях - просто сжигая мусор и сорняки без необходимости куда-то их выносить.

В сожжении сухостоя жительница Пашковки видит еще один плюс: по ее мнению, так освобождается место для "свежей и зеленой травки".

Впрочем, иногда огонь выходит из-под контроля.

"Как-то знакомая жгла траву, и огонь пошел к соседям по улице, так еле смогли его погасить", - рассказала Лысенко.

Неконтролируемое пламя

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Огонь при сжигании травы легко может выйти из-под контроля, говорят пожарные

Очевидная опасность сжигания травы - это пожар.

Значительная открытая площадь горения и сильный ветер могут привести к тому, что небольшой костер превратится в неконтролируемый пожар.

Например, только в Закарпатье с начала года произошло уже 343 пожара, вызванных поджогом сухостоя.

Первый из них - 2 января, когда вокруг еще лежал снег. На второй день нового года женщина жгла мусор на своем участке. Из-за возникшего пожара она получила значительные ожоги и впоследствии умерла.

Начальница пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр рассказала BBC News Украина, что с годами жители региона жгут все больше мусора, а от последствий этого страдают прежде всего пожилые люди.

В результате пожаров из-за поджога сухой травы уничтожаются здания, а в этом году огонь подошел на опасное расстояние к станции автозаправки.

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Страдает от таких пожаров и инфраструктура.

"В этом году огонь от сгорания травы уничтожил 10 опор телефонной связи", - рассказала Наталия Батыр.

Произошло это в высокогорье Великоберезнянского района, и поэтому "люди длительное время сидели без телефонной связи".

В начале весны "горячей зоной" в борьбе со сжиганием травы являются низменные части региона, поскольку в высокогорье Карпат еще кое-где лежит снег.

Однако спасатели опасаются, что позже весной жечь траву начнут и в горах, а там пожары угрожают уже лесным массивам.

"У нас, к счастью, нет торфяников, как во Львовской и Волынской областях, потому что там пожары более угрожающие, чем пожары сухой растительности, они горят вглубь слоя (земли - Ред.), а не по площади", - говорит Наталья Батыр.

Вред людям, растениям и животным

Биолог из Ужгородского национального университета Андрей Мигаль пояснил, что при сжигании сухостоя страдают травяной, кустовой и древесный покров.

Эти растения содержат в себе углерод.

Копірайт зображення UNIAN Image caption При сжигании растений высвобождается углерод, который загрязняет атмосферу

"В результате пожаров этот углерод в виде различных соединений высвобождается и попадает в атмосферу и соответственно, ее загрязняет", - отмечает биолог.

Мигаль отвергает мнение о том, что сжигание старых растений идет на пользу молодой траве.

"Из-за огня сильно снижается потенциал вегетативного и семенного размножения растений, поскольку уничтожается так называемый банк семян, который содержится в почве и в зерновой части растений", - отметил специалист.

Сжигание травы вредит не только растениям, но и насекомым.

По словам ученого, к одному виду растений "привязаны" примерно 20 видов насекомых: одни питаются этими растениями, другие среди них проживают, и если в пожаре погибает растение, то погибают и насекомые.

Также жертвами пожаров могут стать и животные, которые живут в траве.

Для почвы и кошелька лучше не жечь

Эколог Оксана Станкевич-Волосянчук убеждена, что на участках, которые не используются в хозяйствовании, сухостой стоит оставлять и не косить.

"Но почему-то принято воспринимать стерню или сухую траву как проблему. Сжигать траву вообще не нужно. В городах это противопоказано", - говорит она.

Копірайт зображення Facebook/MNS.GOV.UA

По словам эколога, старые растения сами по себе могут стать хорошим удобрением для молодой зеленой травы.

"Есть агротехники, с помощью которых стерню можно превратить в органическое удобрение", - отметила експерт.

Биолог Андрей Мигаль убежден, что люди в селах ошибочно считают, что "сжигать траву хорошо".

По его словам, случаи пожаров из-за сухой травы есть и в городах, но здесь "срабатывает человеческая невнимательность" - например, брошенный окурок.

Жечь листья или сухую траву запрещает и законодательство: за такие действия можно получить штраф от 340 до 1360 гривен, а если это делают предприниматели - от 850 до 1700 гривен.

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