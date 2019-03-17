Почему сухую траву не стоит жечь и как это влияет на природу
Ежегодно весной и осенью жители сел с заботливой тщательностью сжигают сухую траву.
Они убеждены, что таким образом пепел от старых растений удобряет землю для новых, и повышается плодородность почвы.
В ГСЧС предупреждают, что из-за сжигания травы может вспыхнуть опасный пожар. В огне могут погибнуть мелкие животные.
Экологи утверждают, что это загрязняет атмосферу и портит плодородный слой почвы.
Кроме того, за сжигание травы можно получить и немалый штраф.
BBC News Украина решила расспросить людей, почему они жгут траву, а экспертов - о том, что преобладает при сжигании травы - польза или вред.
"Экономия денег и сил"
Как рассказала BBC News Украина жительница села Пашковка Киевской области Параска Лысенко, местные жители весной регулярно жгут сухую траву на полях и огородах.
Жечь начинают обычно, как только сходит снег, и люди готовятся к весенним полевым работам, рассказывает женщина.
"Люди так экономят деньги и силы, чтобы не косить старую траву", - говорит Лысенко.
Она объясняет, что так им проще "наводить порядок" на полях - просто сжигая мусор и сорняки без необходимости куда-то их выносить.
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В сожжении сухостоя жительница Пашковки видит еще один плюс: по ее мнению, так освобождается место для "свежей и зеленой травки".
Впрочем, иногда огонь выходит из-под контроля.
"Как-то знакомая жгла траву, и огонь пошел к соседям по улице, так еле смогли его погасить", - рассказала Лысенко.
Неконтролируемое пламя
Очевидная опасность сжигания травы - это пожар.
Значительная открытая площадь горения и сильный ветер могут привести к тому, что небольшой костер превратится в неконтролируемый пожар.
Например, только в Закарпатье с начала года произошло уже 343 пожара, вызванных поджогом сухостоя.
Первый из них - 2 января, когда вокруг еще лежал снег. На второй день нового года женщина жгла мусор на своем участке. Из-за возникшего пожара она получила значительные ожоги и впоследствии умерла.
Начальница пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр рассказала BBC News Украина, что с годами жители региона жгут все больше мусора, а от последствий этого страдают прежде всего пожилые люди.
В результате пожаров из-за поджога сухой травы уничтожаются здания, а в этом году огонь подошел на опасное расстояние к станции автозаправки.
Страдает от таких пожаров и инфраструктура.
"В этом году огонь от сгорания травы уничтожил 10 опор телефонной связи", - рассказала Наталия Батыр.
Произошло это в высокогорье Великоберезнянского района, и поэтому "люди длительное время сидели без телефонной связи".
В начале весны "горячей зоной" в борьбе со сжиганием травы являются низменные части региона, поскольку в высокогорье Карпат еще кое-где лежит снег.
Однако спасатели опасаются, что позже весной жечь траву начнут и в горах, а там пожары угрожают уже лесным массивам.
"У нас, к счастью, нет торфяников, как во Львовской и Волынской областях, потому что там пожары более угрожающие, чем пожары сухой растительности, они горят вглубь слоя (земли - Ред.), а не по площади", - говорит Наталья Батыр.
Вред людям, растениям и животным
Биолог из Ужгородского национального университета Андрей Мигаль пояснил, что при сжигании сухостоя страдают травяной, кустовой и древесный покров.
Эти растения содержат в себе углерод.
"В результате пожаров этот углерод в виде различных соединений высвобождается и попадает в атмосферу и соответственно, ее загрязняет", - отмечает биолог.
Мигаль отвергает мнение о том, что сжигание старых растений идет на пользу молодой траве.
"Из-за огня сильно снижается потенциал вегетативного и семенного размножения растений, поскольку уничтожается так называемый банк семян, который содержится в почве и в зерновой части растений", - отметил специалист.
Сжигание травы вредит не только растениям, но и насекомым.
По словам ученого, к одному виду растений "привязаны" примерно 20 видов насекомых: одни питаются этими растениями, другие среди них проживают, и если в пожаре погибает растение, то погибают и насекомые.
Также жертвами пожаров могут стать и животные, которые живут в траве.
Для почвы и кошелька лучше не жечь
Эколог Оксана Станкевич-Волосянчук убеждена, что на участках, которые не используются в хозяйствовании, сухостой стоит оставлять и не косить.
"Но почему-то принято воспринимать стерню или сухую траву как проблему. Сжигать траву вообще не нужно. В городах это противопоказано", - говорит она.
По словам эколога, старые растения сами по себе могут стать хорошим удобрением для молодой зеленой травы.
"Есть агротехники, с помощью которых стерню можно превратить в органическое удобрение", - отметила експерт.
Биолог Андрей Мигаль убежден, что люди в селах ошибочно считают, что "сжигать траву хорошо".
По его словам, случаи пожаров из-за сухой травы есть и в городах, но здесь "срабатывает человеческая невнимательность" - например, брошенный окурок.
Жечь листья или сухую траву запрещает и законодательство: за такие действия можно получить штраф от 340 до 1360 гривен, а если это делают предприниматели - от 850 до 1700 гривен.