Image caption Джорджия говорит, что испытывает постоянную боль во влагалище

"Иногда боль становится совершенно невыносимой - хочется сделать что угодно, лишь бы она прекратилась". Именно так Джорджия описывает жизнь с состоянием, которое называется вульводиния.

25-летняя жительница Манчестера испытывает постоянную жгучую боль в области гениталий.

Являясь профессиональной художницей, она выплескивает свою агонию в рисунках - и говорит, что это помогает не опускать руки.

Она рассказала BBC Radio 5 Live, как сложно было добиться правильного диагноза - ведь о ее заболевании мало что известно.

Что такое вульводиния?

По определению британской Национальной службы здравоохранения (NHS), вульводиния - это хроническая боль в области вульвы (вокруг отверстия влагалища), причина которой неизвестна.

В случае Джорджии - это очень сильная боль во влагалище.

Image caption Поставить правильный диагноз Джорджии удалось только через два года

Этот хронический нервный синдром встречается у женщин разного возраста - и часто у тех, кто в целом здоров.

По данным NHS, приступы боли начинаются в результате использования тампонов, полового акта, ношение белья определенного покроя и даже длительного сидения.

Симптомы

Джорджия страдала от боли более двух лет, прежде чем врачам удалось поставить диагноз.

Боль при вульводинии:

может быть жгучей, пронизывающей, ощущаться как раздражение или воспаление;

часто провоцируется прикосновениями, например, во время секса или введение тампона;

может постоянно ощущаться как "фоновая" и обостряться, когда женщина сидит;

иногда ограничивается отдельными участками вульвы, например, вагинальным отверстием;

может включать больший участок, иногда распространяясь даже на ягодицы и внутреннюю сторону бедер.

Источник: NHS

"Боль начинается внезапно, - говорит Джорджия, пытаясь описать свои ощущения.

"Я сажусь - и вдруг на меня накатывается волна ужасной жгучей боли".

Трудности диагностики

Когда она в отчаянии обращалась к врачам, те часто не принимали ее страдания серьезно, говорит Джорджия.

"Я шла к врачам, а они говорили: "Вероятно, это реакция на воду! Пожалуй, молочница". Или: "Возможно, это какое-то венерическое заболевание".

"Но этого не могло быть, потому что у меня один постоянный партнер. И это не молочница, потому что с ней я знакома", - объясняет женщина.

Image caption Среди симптомов, от которых страдает Джорджия - жгучая боль

Однажды она достигла критической черты: "Я вышла из душа и опустилась на пол, умирая от боли. Я обхватила колени, плакала и ждала, пока боль пройдет. В тот момент я сделала бы что угодно, лишь бы мне стало легче".

В конце концов в Джорджии диагностировали вульводинию.

Узнав правильный диагноз, она начала наблюдать за тем, что ухудшает ее состояние, и вносить изменения в свою жизнь. Для большего комфорта она перешла на другой тип нижнего белья и резко сократила потребление алкоголя.

"Когда я пью вино, на следующий день мне гораздо хуже", - делится наблюдениями девушка.

Интимная жизнь

У женщин с этим синдромом сексуальная активность часто сопровождается болью. Джорджия признает, что ей непросто смириться с тем, как вульводиния сказывается на ее половых отношениях.

"Хочется близости, хочется экспериментировать в постели. Но это так больно, что не можешь себя пересилить. Это тяжело. Это меня очень огорчает".

Лечение

Сейчас этот синдром изучен очень мало.

Одно из немногих исследований на эту тему опубликовали в 2016 году в журнале International Journal of Women's Health; согласно ему, в США от этого синдрома страдают 16% женщин.

Image caption Рисование помогает Джорджии справиться со своим состоянием. Эта картина, по ее словам, отражает жгучую боль

Маловероятно, что вульводиния пройдет сама по себе, однако ее проявления можно облегчить с помощью физиотерапии, обезболивающих гелей и рецептурных препаратов, утверждают специалисты из NHS.

Искусство как способ выплеснуть агонию

По словам Джорджии, искусство позволяет ей не опускать руки перед болью, с которой она должна мириться каждый день.

"Бывало, я чувствовала себя на грани - тогда я брала в руки карандаш и бумагу, начинала рисовать, и мне становилось легче".

Жить с этим синдромом сложно, как ни крути. Впрочем, Джорджия хочет подбодрить всех, кто страдает, как она.

"Мне непросто об этом говорить, но я хочу, чтобы все женщины знали: этого не надо стыдиться. Это тяжело и болезненно - но придется научиться с этим жить".

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